Окупант висунув голову із нори і смиренно чекає удару безпілотника. ВIДЕО

Оператори 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра" зняли момент ураження російського окупанта дроном-камікадзе на Покровському напрямку Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що росіянин виліз із укриття і дрон влучив йому у голову.

"Російський солдат підставляє голову прямо під удар дрона-камікадзе. Покровський напрямок фронту, Донецька область. Кадри операторів дронів 414-ї бригади БПЛА "Птахи Мадяра", - зазначається у коментарі до відео.

