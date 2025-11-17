Оккупант высунул голову из норы и смиренно ждет удара беспилотника. ВИДЕО

Операторы 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра" сняли момент поражения российского оккупанта дроном-камикадзе на Покровском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что россиянин вылез из укрытия и дрон попал ему в голову.

"Российский солдат подставляет голову прямо под удар дрона-камикадзе. Покровское направление фронта, Донецкая область. Кадры операторов дронов 414-й бригады БПЛА "Птахи Мадяра", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте: Рашисты атаковали дронами Черниговскую область: горел объект инфраструктуры и ангар предприятия. ФОТОрепортаж

Смотрите также: 66 ОМБр уничтожила шесть "дронов-ждунов" на Лиманском направлении. ВИДЕО