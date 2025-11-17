Бійці 43-ї ОМБр знищили 4 окупанти та 2 одиниці бронетехніки на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 43-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по укриттях та ворожій техніці на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів точними влучаннями по цілях знищили:

4 окупанти;

4 укриття;

2 одиниці бронетехніки.

Також на оприлюднених кадрах видно, як безпілотник Сил оборони влетів у автівку з припасами та амуніцією військових РФ і підірвав її.

