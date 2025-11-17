УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9403 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бої на Куп’янському напрямку
1 443 1

Бійці 43-ї ОМБр знищили 4 окупанти та 2 одиниці бронетехніки на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 43-ї окремої механізованої бригади завдали ударів по укриттях та ворожій техніці на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів точними влучаннями по цілях знищили:

  • 4 окупанти;
  • 4 укриття;
  • 2 одиниці бронетехніки.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також на оприлюднених кадрах видно, як безпілотник Сил оборони влетів у автівку з припасами та амуніцією військових РФ і підірвав її.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів наздогнали окупанта з боєкомплектом на спині та підірвали його. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (21141) знищення (10235) ЗСУ (8742) дрони (8283) Харківська область (2774) Куп’янський район (748) Куп’янськ (1121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повиздихайте, падло...
показати весь коментар
19.11.2025 02:39 Відповісти
 
 