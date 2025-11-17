Бойцы 43-й ОМБр уничтожили 4 оккупантов и 2 единицы бронетехники на Купянском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники 43-й отдельной механизированной бригады нанесли удары по укрытиям и вражеской технике на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов точными попаданиями по целям уничтожили:
- 4 оккупантов;
- 4 укрытия;
- 2 единицы бронетехники.
Также на обнародованных кадрах видно, как бойцы залетели беспилотником в машину с припасами и амуницией военных РФ и подорвали ее.
