Нанесен удар ракетами ATACMS по военным объектам на территории России, - Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины успешно нанесли точечный удар по военным объектам на территории России, применив тактические ракетные комплексы ATACMS.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Это стало важным сигналом о способности Украины эффективно использовать дальнобойные средства поражения для усиления собственной обороноспособности и защиты суверенитета", - говорится в сообщении.

Использование ракет ATACMS и других высокоточных средств будет продолжаться и в дальнейшем, усиливая возможности Украины в противодействии агрессору, отметили в Генштабе.

