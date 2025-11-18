6 366 35
Нанесен удар ракетами ATACMS по военным объектам на территории России, - Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины успешно нанесли точечный удар по военным объектам на территории России, применив тактические ракетные комплексы ATACMS.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Это стало важным сигналом о способности Украины эффективно использовать дальнобойные средства поражения для усиления собственной обороноспособности и защиты суверенитета", - говорится в сообщении.
Использование ракет ATACMS и других высокоточных средств будет продолжаться и в дальнейшем, усиливая возможности Украины в противодействии агрессору, отметили в Генштабе.
і сирка щось не чути після міндічгейта
Під потенційним ударом можуть знаходитися: аеродроми, заводи ВПК та енергетична інфраструктура.