РУС
Новости Удары по рф
6 366 35

Нанесен удар ракетами ATACMS по военным объектам на территории России, - Генштаб ВСУ

atacms

Вооруженные силы Украины успешно нанесли точечный удар по военным объектам на территории России, применив тактические ракетные комплексы ATACMS.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Это стало важным сигналом о способности Украины эффективно использовать дальнобойные средства поражения для усиления собственной обороноспособности и защиты суверенитета", - говорится в сообщении.

Использование ракет ATACMS и других высокоточных средств будет продолжаться и в дальнейшем, усиливая возможности Украины в противодействии агрессору, отметили в Генштабе.

Читайте также: Пентагон несколько месяцев блокирует использование Украиной ATACMS для ударов вглубь РФ, - WSJ

Автор: 

Генштаб ВС (7251) ATACMS (141) война в Украине (6879)
Топ комментарии
+12
А фламіндич ракета зі складною траекторвєю і може літати три роки в галактіці вичікувати ціль? Може жахнемо нею? А ні… ! Бо її немає? А от вже той вофка чого тільки під доріжку не придумає .
18.11.2025 19:32 Ответить
18.11.2025 19:32 Ответить
+10
Вже відлетіли в ізраїль
18.11.2025 19:35 Ответить
18.11.2025 19:35 Ответить
+9
шо там фламіндічі..летять ?
18.11.2025 19:32 Ответить
18.11.2025 19:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ха ра шо!!!
18.11.2025 19:31 Ответить
18.11.2025 19:31 Ответить
Но мало!)
18.11.2025 20:07 Ответить
18.11.2025 20:07 Ответить
шо там фламіндічі..летять ?
18.11.2025 19:32 Ответить
18.11.2025 19:32 Ответить
Фламіндічі зфламіндічились.
18.11.2025 19:34 Ответить
18.11.2025 19:34 Ответить
Вже відлетіли в ізраїль
18.11.2025 19:35 Ответить
18.11.2025 19:35 Ответить
Полетіли у вирій слідом за притулиним супутником
18.11.2025 20:04 Ответить
18.11.2025 20:04 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/11/13/8007131/
18.11.2025 20:46 Ответить
18.11.2025 20:46 Ответить
"rus", - шо це за *уйня?!
18.11.2025 21:05 Ответить
18.11.2025 21:05 Ответить
А фламіндич ракета зі складною траекторвєю і може літати три роки в галактіці вичікувати ціль? Може жахнемо нею? А ні… ! Бо її немає? А от вже той вофка чого тільки під доріжку не придумає .
18.11.2025 19:32 Ответить
18.11.2025 19:32 Ответить
Ракета як раз є. Тут питання в масштабі виробництва.
18.11.2025 19:58 Ответить
18.11.2025 19:58 Ответить
Вірно сказано - ракета є, лише одна, дослідний зразок
18.11.2025 21:23 Ответить
18.11.2025 21:23 Ответить
як називаються "точки " - "сєкрєт большой" ???
18.11.2025 19:33 Ответить
18.11.2025 19:33 Ответить
Ніззя, зачекай ввечері вофка все по каже і роскаже
18.11.2025 19:54 Ответить
18.11.2025 19:54 Ответить
Кацапи в захваті?
18.11.2025 19:35 Ответить
18.11.2025 19:35 Ответить
Звісно, що атакамси, бо це реально працююча ракета, на відміну від Фламінгів, громів, вільх та смерек.
18.11.2025 19:36 Ответить
18.11.2025 19:36 Ответить
я власне сумніваюсь що там щось здійснили

і сирка щось не чути після міндічгейта
18.11.2025 19:38 Ответить
18.11.2025 19:38 Ответить
сирок розуміє що пора валіть на історічєскую.
18.11.2025 19:55 Ответить
18.11.2025 19:55 Ответить
до тата з мамо на паРаші ? ..було б не погано
18.11.2025 19:56 Ответить
18.11.2025 19:56 Ответить
Напевно знов вікна побили...
18.11.2025 19:40 Ответить
18.11.2025 19:40 Ответить
головне не зупинятись…
18.11.2025 19:40 Ответить
18.11.2025 19:40 Ответить
Що ви докопались до фламіндічів, працюють хлопчики, грошики залучають. На днях показували як одного фламіндіча гарно розмальовують, мабуть на виставку готують
18.11.2025 19:45 Ответить
18.11.2025 19:45 Ответить
Гарна новина...
18.11.2025 19:46 Ответить
18.11.2025 19:46 Ответить
Як це вплине на катастрофічну ситуацію під Гуляйполем?
18.11.2025 20:00 Ответить
18.11.2025 20:00 Ответить
❗️За попередньою інформацією, ворог планує застосувати близько 600-700х ударних/імітаційних БпЛА, до 50х крилатих ракет "Х-101/55СМ", до 24х КРМБ 3М14 "Калібр", до 8х АБР 9-С-7760 "Кинджал" і до 40х БР/КР 9М723/9М727 "Іскандер-М/К".

Під потенційним ударом можуть знаходитися: аеродроми, заводи ВПК та енергетична інфраструктура.
18.11.2025 20:04 Ответить
18.11.2025 20:04 Ответить
Тема Орєшніка не розрита.
18.11.2025 20:15 Ответить
18.11.2025 20:15 Ответить
А карты покажешь откуда стартанут ? Или еще не напечатали ?
18.11.2025 21:22 Ответить
18.11.2025 21:22 Ответить
То шо запустили остатки это очень хорошо. А шо там по попаданию по объектам. А то русня выкладывала видео и там штуки 4 сбития пво точно было
18.11.2025 20:05 Ответить
18.11.2025 20:05 Ответить
Ого! А звідки це раптом у нас взялися атакамси??? Це з бідоновських запасів? Чи замість томагавків дали?
18.11.2025 20:08 Ответить
18.11.2025 20:08 Ответить
Це для відволікання уваги від зашквару вирішили дістати з загашнику остатки атакамсів, а попали не попали то вже діло десяте, головне позитивну новину об'явити.
18.11.2025 20:23 Ответить
18.11.2025 20:23 Ответить
Як за знищену одну з тридцяти бочку з нафтою три дні розказують, що вразили нпз, а це запустили атакамс і мовчать куди? Напевно запустить запустили, а от результати навіть смішніші за бочки з нафтою.
18.11.2025 20:34 Ответить
18.11.2025 20:34 Ответить
Результат?
18.11.2025 20:39 Ответить
18.11.2025 20:39 Ответить
На чистоту: не кожна атака по кацапстану буває успішною. Ця, судячи з усього, безрезультативна (але хочу помилятись). Але нахіба сцяти людям в очі? Ну якщо не вийшло, вже б мовчали.
18.11.2025 20:42 Ответить
18.11.2025 20:42 Ответить
З чого ви зробили висновок, шо атака безрезультативна?
18.11.2025 20:51 Ответить
18.11.2025 20:51 Ответить
Дакладывайте Кремль почаще, гаспада из Генштаба!.
18.11.2025 20:45 Ответить
18.11.2025 20:45 Ответить
Возможно по Воронежу, там днём взрывы были и лишь потом сирена заработала
18.11.2025 21:12 Ответить
18.11.2025 21:12 Ответить
 
 