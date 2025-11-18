Дрон "Птахів Мадяра" попал оккупанту в голову: вывалились глаза и открылся рот. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" обнаружили оккупанта, который "гулял" по украинскому полю, и уничтожили его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время патрулирования своей зоны ответственности защитники попали ударным беспилотником рашисту прямо в голову.

Вследствие боевой работы у оккупанта выпали глаза и открылся рот.

Видео бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что рашисту оторвало часть туловища после попадания ударного дрона "Птахів Мадяра".

