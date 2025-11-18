Рашист подумал, что дрон "свой": боевая работа Сил обороны. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой Силы обороны нанесли удары по оккупантам на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из ударных беспилотников влетел в голову спящему оккупанту и разорвал ее на куски.

На другом фрагменте видно, как российский военный подумал, что это "свой" БПЛА и помахал ему рукой - решил "поздороваться", но дрон в "ответ" взорвался.

Другому "повезло" не меньше — захватчик уничтожен, когда тот справлял нужду у дерева — удар пришелся прямо в спину.

