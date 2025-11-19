Сырский обсудил с США усиление ПВО и сотрудничество в сфере беспилотников

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с американской делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом рассказал о ситуации на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская сторона подчеркнула необходимость усиливать противовоздушную оборону, развивать Deep Strike, беспилотные системы и готовить украинские силы, сообщил главком в Фейсбуке.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сырский предупредил, что враг наращивает группировки, ведет наступление и наносит ракетные удары по жилым районам, что приводит к жертвам среди гражданского населения. Также он подчеркнул важность увеличения дальних ударов по вражеским военным объектам, чтобы подорвать наступательные возможности противника.

По его словам, операции Deep Strike уже продемонстрировали свою эффективность, нарушая логистику российских войск и снижая их потенциал, а удары по нефтеперерабатывающим заводам имеют целью сделать войну невыгодной для Москвы.

Сырский также обратил внимание на сотрудничество с США в сфере технологий. "Убежден, что украинский боевой опыт и быстрое внедрение инноваций будут способствовать масштабному сотрудничеству с американскими партнерами", — заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отразили 50 атак врага на Покровском направлении, восемь боев продолжаются, - Генштаб

Ситуация на фронте

Между тем ситуация на линии соприкосновения меняется не в пользу Украины: если в начале года потери российских войск превышали их пополнение, то сейчас РФ существенно увеличила темпы доукомплектования. Такое мнение высказал журналист и народный депутат Сергей Рахманин в интервью украинским СМИ.

В то же время, по его словам, в Вооруженных Силах Украины усугубляется проблема нехватки личного состава, в частности из-за значительного количества случаев самовольного оставления части.

По словам Рахманина, это создает дополнительные вызовы и требует срочных решений для стабилизации фронта.

Читайте также: Россия 23 раза применяла против Украины ракеты "Новатор", запрещенные ДРСМД и способные нести ядерный заряд

Россия наращивает активность на Запорожском направлении

В свою очередь, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что ожидается увеличение активности россиян на Запорожском направлении.

Главной зоной угрозы там является район Гуляйполя, где противник также может наращивать активность. Кроме того, на Волчанском направлении ожидается определенное увеличение действий врага.

Братчук подчеркнул, что оккупанты пытаются подтягивать ресурсы по всему фронту, а это свидетельствует о планах масштабных операций на нескольких участках одновременно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отразили 50 атак врага на Покровском направлении, восемь боев продолжаются, - Генштаб