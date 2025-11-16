Поражены Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и склад БПЛА "Рубикона" в Донецкой области, - Генштаб. ВИДЕО

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Мощность предприятия

Это нефтеперерабатывающий завод, годовой объем переработки которого составляет 8,8 млн тонн. Предприятие производит более 20 видов товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии - является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.

Поражена база БПЛА подразделения "Рубикон"

Кроме того, по данным Генштаба, поражена база хранения БПЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Удар по НПЗ "Рязанский"

Также уточнены результаты поражения НПЗ "Рязанский" - повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.

Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября были поражены Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ.