Поражены Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и склад БПЛА "Рубикона" в Донецкой области, - Генштаб. ВИДЕО

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Мощность предприятия

Это нефтеперерабатывающий завод, годовой объем переработки которого составляет 8,8 млн тонн. Предприятие производит более 20 видов товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии - является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.

Поражена база БПЛА подразделения "Рубикон"

Кроме того, по данным Генштаба, поражена база хранения БПЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Удар по НПЗ "Рязанский"

Также уточнены результаты поражения НПЗ "Рязанский" - повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.

Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября были поражены Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ.

Генштаб ВС (8118) НПЗ (511) Самара (23)
гарний темп - за литопад дев'ять ударів по НПЗ.
16.11.2025 11:54 Ответить
Як же ви нитіки задовбали! У вас завжди на половину пустий стакан. Хоч раз порадійте й самим стане легше.
16.11.2025 12:00 Ответить
Юрчику ти відлучайся вже від противсіхства. Наші Котики тихою сапою виполюють пасакську енергетику. Швидко не вдасться. Але процес пішов. Наслідки не за горами.
16.11.2025 12:08 Ответить
гарний темп - за литопад дев'ять ударів по НПЗ.
16.11.2025 11:54 Ответить
Грізна відплата за удар по Києву з 6 вбитими....грізна....
16.11.2025 11:54 Ответить
Як же ви нитіки задовбали! У вас завжди на половину пустий стакан. Хоч раз порадійте й самим стане легше.
16.11.2025 12:00 Ответить
Анатолій , я Вам відкрию таємницю- ви відповіли типовому, дешевому кремлеботу, тому він ну ніяк не буде радіти за Україну )
16.11.2025 12:20 Ответить
а я тобі відкрию таємницю-ти глибоко тиловий телепень!
16.11.2025 12:25 Ответить
Лаптеножка віриш- мені глибоко ПОХ хто я у твоїх вологих сексуальних фантазіях )))))
16.11.2025 14:19 Ответить
???ти ще й не тільки телепень,а й пасивний мрійник з ЛГБТ? да.....
16.11.2025 14:22 Ответить
Юрчику ти відлучайся вже від противсіхства. Наші Котики тихою сапою виполюють пасакську енергетику. Швидко не вдасться. Але процес пішов. Наслідки не за горами.
16.11.2025 12:08 Ответить
у вас у Словаччині ж не бьють кожен день по ваших будинках? квартири не знищують? ось коли тобі Шахед випалить квартиру...тоді поміркуєш хто і як і що виполює але ти чомусь опинився без даху над головою...
16.11.2025 12:29 Ответить
ти мені Тимко не тикай. Тикало у тебе не виросло. У мене весною 2022 в 3 яруси наші жінки і дівчата зі сходу ночували. Я спав у літній кухні. Не міряйся мірялом бо можеш обламатися.
16.11.2025 13:08 Ответить
так ти ще й герой??невидимого словацького фронту? іди,краще,мовчки герой....
16.11.2025 13:44 Ответить
ти вже пішов курсом руського корабля ботяра? Тісно співпрацюю із гуманітарними місіями і однією бригадою. Ще маєш питання вилупку? Пшолна.
16.11.2025 14:00 Ответить
відчепись уже,нх....гуманітарний херой.
16.11.2025 14:06 Ответить
лол. не треба гнати хуртовину - не чіплятимуться. пнх
16.11.2025 14:09 Ответить
Треба показувати не пуски якогось РСЗО, а реалні враження та зруйновані об'єкти на території росії!
16.11.2025 11:59 Ответить
то організуй, поїдь сфоткай...
16.11.2025 12:48 Ответить
Кацапи швидко відновлюються - Ройтерс писали шо після наших ударів виробництво бензину і соляри упало на рашці на 2% - так шо ше бити й бити
16.11.2025 12:06 Ответить
Ти неправильно зрозумів !
На 2 відсотки впав світовий рівень продажу нафти після ураження Новороссійська !
16.11.2025 12:34 Ответить
Не смішно - вчора вдарили по Новоросійську - 30% експорту - а сьогодні впав світовий рівень? - Роитерс за виробництво горючки на рашці писали днів 5 назад
16.11.2025 12:40 Ответить
https://ru.euronews.com/my-europe/2025/11/15/russia-oil-halt-black-sea опубликовано 15/11/2025

Россия временно приостановила отгрузку нефти, что составляет около 2% мировых ее поставок, после удара украинских дронов по одному из своих крупных объектов (терминал "Шесхарис") в портовом городе Новороссийске в Краснодарском крае
16.11.2025 13:08 Ответить
Ройтерс писали не за це - виробництво горючки на НПЗ - після наших ударів - впало на 2%
16.11.2025 13:12 Ответить
Ройтерс писали не за це - https://meduza.io/news/2025/11/14/reuters-pererabotka-nefti-v-rossii-snizilas-tolko-na-3-nesmotrya-na-udary-ukrainy-rossiyskim-npz-udalos-zadeystvovat-rezervnye-moschnosti переробка нафти на расії у 2025 кротилась всього на 3%.
А переробка нафти -це не тільки виробництво бензинів та дизпалива дл армії, але і виробництво мазута, пічного палива, газойля, гасу тощо... Розрізняйте виробництво палива і переробку нафти.

Согласно подсчетам Reuters, в 2025 году украинские беспилотники нанесли удары как минимум по 17 крупным нефтеперерабатывающим заводам в России, что вынудило Москву сократить экспорт топлива и усилить защиту таких объектов от дронов. Большинство атак произошло в начале 2025 года, в августе активные удары возобновились.

Ни пике второй волны ударов (с августа по октябрь) из-за атак и планового технического обслуживания было выведено из строя 20% мощностей российских НПЗ. Это привело к снижению общего объема переработки нефти в России на 6%, примерно до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из представленных источниками данных.

Всего с января по октябрь переработка нефти сократилась примерно до 220 миллионов тонн (5,2 миллиона баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в 2024 году.
16.11.2025 13:43 Ответить
Так я за це й писав - 2 - 3% - кацапи швидко відновлюються - бити й бити
16.11.2025 13:48 Ответить
пошкоджена колона первинної перегонки швидко не відновлюється, залежно від пошкоджень - від одного місяця і більше. А якщо влучання буде *********** з великою кинетикою, то замість розйобаної в хлам колони прийдеться замовляти будівництво нової, а це разом з транспортуванням, монтажом, наладкою і запуском займає час від одного року мінімум. І нових колон замість розйобаних усілякі алікпєрови та гуцерієви за свої гроші будувати вже не будуть. Найближчий рік російській нафтопереробці прийдеться виїжджати на резервних потужностях, завантажуючи моживості обладнання на максимум, що теж буде призводити до аварійних зупинок. Регулярні ураження будуть призводити до кумулятивного ефектуі врешті решт до падінню можливостей переробки нафти, і як наслідок зменшення видобутку через вимушене глушіння окремих свердловин, видобуток з яких вже буде неможливо відновити.
16.11.2025 15:14 Ответить
14 ноября ночью Силы обороны поразили порт Новороссийска. Там расположен терминал "Шесхарис" - один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Вследствие атаки порт временно приостановил экспорт нефти - объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2% мировых поставок.

https://24tv.ua/economy/ru/udar-po-novorossijsku-14-nojabrja-kak-povlijal-na-mirovye-postavki-nefti-jekonomika_n2953030
16.11.2025 13:12 Ответить
дада санкции нам толька на пользу!
16.11.2025 12:40 Ответить
Афуєнно інформативне відео! Це, хоча б українська рсзв?
16.11.2025 12:09 Ответить
Так приєднуйся! Знімеш краще. Заодно й свойому дивану даш перепочити ))
16.11.2025 12:21 Ответить
Чудова робота ЗСУ
16.11.2025 12:29 Ответить
коли це сталося? дата? чи створюють ілюзію, що це кожний день відбувається?
16.11.2025 12:29 Ответить
Мультихроника - "Фуфломинго - 2"
16.11.2025 17:01 Ответить
А это точно не видосики от ИИ ?
После миндичгейта уже ничему не удивлюсь!!!
Они тупо ржут с народа, гребут кровавые миллионы!! И еще коллеги говорят какая то двушка в москву пошла... К чему бы это
16.11.2025 12:36 Ответить
Всё здорово, но не совсем всё, есть один малюсенький вопросик, ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ УНИЧТОЖЕН НЕФТЕПРОВОД ДРУЖБА ???????????? И на этот малюсенький вопросик отвечать один хрен придётся.
16.11.2025 12:46 Ответить
Оманські рахунки самі себе не поповнять
16.11.2025 15:03 Ответить
патамушто нефтепровод Дружба на территории Козлостана разделяется на две ветки, одна из которых идет по территории **********.
16.11.2025 18:03 Ответить
А ці імбециліни продовбують дрочити нпз, які на х*й нікому не всралися. П -перемога, блд, коли в нас виносять повністю енергетику лівобережжя. Кончені, гостові дебіли.
16.11.2025 13:12 Ответить
то ж надо сидеть засунув язык в сраку и никому не говорить что на Козлостане выносится нефтепереработка?
16.11.2025 18:05 Ответить
це вже не реактивний дрон, це вже мала ракета, можливо крилата
16.11.2025 18:10 Ответить
 
 