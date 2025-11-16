Поражены Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и склад БПЛА "Рубикона" в Донецкой области, - Генштаб. ВИДЕО
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Мощность предприятия
Это нефтеперерабатывающий завод, годовой объем переработки которого составляет 8,8 млн тонн. Предприятие производит более 20 видов товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии - является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей.
Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.
Поражена база БПЛА подразделения "Рубикон"
Кроме того, по данным Генштаба, поражена база хранения БПЛА подразделения "Рубикон" и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Удар по НПЗ "Рязанский"
Также уточнены результаты поражения НПЗ "Рязанский" - повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.
Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября были поражены Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ.
На 2 відсотки впав світовий рівень продажу нафти після ураження Новороссійська !
Россия временно приостановила отгрузку нефти, что составляет около 2% мировых ее поставок, после удара украинских дронов по одному из своих крупных объектов (терминал "Шесхарис") в портовом городе Новороссийске в Краснодарском крае
А переробка нафти -це не тільки виробництво бензинів та дизпалива дл армії, але і виробництво мазута, пічного палива, газойля, гасу тощо... Розрізняйте виробництво палива і переробку нафти.
Согласно подсчетам Reuters, в 2025 году украинские беспилотники нанесли удары как минимум по 17 крупным нефтеперерабатывающим заводам в России, что вынудило Москву сократить экспорт топлива и усилить защиту таких объектов от дронов. Большинство атак произошло в начале 2025 года, в августе активные удары возобновились.
Ни пике второй волны ударов (с августа по октябрь) из-за атак и планового технического обслуживания было выведено из строя 20% мощностей российских НПЗ. Это привело к снижению общего объема переработки нефти в России на 6%, примерно до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из представленных источниками данных.
Всего с января по октябрь переработка нефти сократилась примерно до 220 миллионов тонн (5,2 миллиона баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в 2024 году.
