Уражено Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ та склад БпЛА "Рубікону" на Донеччині, - Генштаб. ВIДЕО
Підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
На відео - запуск українських реактивних дронів "Барс".
Потужність підприємства
Це нафтопереробний завод, щорічний об’єм переробки якого становить 8,8 млн тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії - є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.
Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.
Уражено базу БпЛА підрозділу "Рубікон"
Окрім того, за даними Генштабу, уражено базу зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Удар по НПЗ "Рязанський"
Також уточнено результати ураження НПЗ "Рязанський" - пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.
Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 вересня було уражено Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ.
На 2 відсотки впав світовий рівень продажу нафти після ураження Новороссійська !
Россия временно приостановила отгрузку нефти, что составляет около 2% мировых ее поставок, после удара украинских дронов по одному из своих крупных объектов (терминал "Шесхарис") в портовом городе Новороссийске в Краснодарском крае
А переробка нафти -це не тільки виробництво бензинів та дизпалива дл армії, але і виробництво мазута, пічного палива, газойля, гасу тощо... Розрізняйте виробництво палива і переробку нафти.
Согласно подсчетам Reuters, в 2025 году украинские беспилотники нанесли удары как минимум по 17 крупным нефтеперерабатывающим заводам в России, что вынудило Москву сократить экспорт топлива и усилить защиту таких объектов от дронов. Большинство атак произошло в начале 2025 года, в августе активные удары возобновились.
Ни пике второй волны ударов (с августа по октябрь) из-за атак и планового технического обслуживания было выведено из строя 20% мощностей российских НПЗ. Это привело к снижению общего объема переработки нефти в России на 6%, примерно до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из представленных источниками данных.
Всего с января по октябрь переработка нефти сократилась примерно до 220 миллионов тонн (5,2 миллиона баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в 2024 году.
