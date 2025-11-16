УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11525 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ
5 096 38

Уражено Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ та склад БпЛА "Рубікону" на Донеччині, - Генштаб. ВIДЕО

Підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На відео - запуск українських реактивних дронів "Барс".

Потужність підприємства

Це нафтопереробний завод, щорічний об’єм переробки якого становить 8,8 млн тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії - є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено Рязанський НПЗ, радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон у Токмаку та скупчення окупантів біля Вовчанська, - Генштаб

Уражено базу БпЛА підрозділу "Рубікон"

Окрім того, за даними Генштабу, уражено базу зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Удар по НПЗ "Рязанський"

Також уточнено результати ураження НПЗ "Рязанський" - пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.

Також читайте: Уражено Рязанський НПЗ, радіолокаційну станцію "Небо-У", військовий ешелон у Токмаку та скупчення окупантів біля Вовчанська, - Генштаб

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 вересня було уражено Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ.

Автор: 

Генштаб ЗС (8424) НПЗ (992) Самара (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
гарний темп - за литопад дев'ять ударів по НПЗ.
показати весь коментар
16.11.2025 11:54 Відповісти
+13
Як же ви нитіки задовбали! У вас завжди на половину пустий стакан. Хоч раз порадійте й самим стане легше.
показати весь коментар
16.11.2025 12:00 Відповісти
+7
Юрчику ти відлучайся вже від противсіхства. Наші Котики тихою сапою виполюють пасакську енергетику. Швидко не вдасться. Але процес пішов. Наслідки не за горами.
показати весь коментар
16.11.2025 12:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарний темп - за литопад дев'ять ударів по НПЗ.
показати весь коментар
16.11.2025 11:54 Відповісти
Грізна відплата за удар по Києву з 6 вбитими....грізна....
показати весь коментар
16.11.2025 11:54 Відповісти
Як же ви нитіки задовбали! У вас завжди на половину пустий стакан. Хоч раз порадійте й самим стане легше.
показати весь коментар
16.11.2025 12:00 Відповісти
Анатолій , я Вам відкрию таємницю- ви відповіли типовому, дешевому кремлеботу, тому він ну ніяк не буде радіти за Україну )
показати весь коментар
16.11.2025 12:20 Відповісти
а я тобі відкрию таємницю-ти глибоко тиловий телепень!
показати весь коментар
16.11.2025 12:25 Відповісти
Лаптеножка віриш- мені глибоко ПОХ хто я у твоїх вологих сексуальних фантазіях )))))
показати весь коментар
16.11.2025 14:19 Відповісти
???ти ще й не тільки телепень,а й пасивний мрійник з ЛГБТ? да.....
показати весь коментар
16.11.2025 14:22 Відповісти
Юрчику ти відлучайся вже від противсіхства. Наші Котики тихою сапою виполюють пасакську енергетику. Швидко не вдасться. Але процес пішов. Наслідки не за горами.
показати весь коментар
16.11.2025 12:08 Відповісти
у вас у Словаччині ж не бьють кожен день по ваших будинках? квартири не знищують? ось коли тобі Шахед випалить квартиру...тоді поміркуєш хто і як і що виполює але ти чомусь опинився без даху над головою...
показати весь коментар
16.11.2025 12:29 Відповісти
ти мені Тимко не тикай. Тикало у тебе не виросло. У мене весною 2022 в 3 яруси наші жінки і дівчата зі сходу ночували. Я спав у літній кухні. Не міряйся мірялом бо можеш обламатися.
показати весь коментар
16.11.2025 13:08 Відповісти
так ти ще й герой??невидимого словацького фронту? іди,краще,мовчки герой....
показати весь коментар
16.11.2025 13:44 Відповісти
ти вже пішов курсом руського корабля ботяра? Тісно співпрацюю із гуманітарними місіями і однією бригадою. Ще маєш питання вилупку? Пшолна.
показати весь коментар
16.11.2025 14:00 Відповісти
відчепись уже,нх....гуманітарний херой.
показати весь коментар
16.11.2025 14:06 Відповісти
лол. не треба гнати хуртовину - не чіплятимуться. пнх
показати весь коментар
16.11.2025 14:09 Відповісти
Треба показувати не пуски якогось РСЗО, а реалні враження та зруйновані об'єкти на території росії!
показати весь коментар
16.11.2025 11:59 Відповісти
то організуй, поїдь сфоткай...
показати весь коментар
16.11.2025 12:48 Відповісти
Кацапи швидко відновлюються - Ройтерс писали шо після наших ударів виробництво бензину і соляри упало на рашці на 2% - так шо ше бити й бити
показати весь коментар
16.11.2025 12:06 Відповісти
Ти неправильно зрозумів !
На 2 відсотки впав світовий рівень продажу нафти після ураження Новороссійська !
показати весь коментар
16.11.2025 12:34 Відповісти
Не смішно - вчора вдарили по Новоросійську - 30% експорту - а сьогодні впав світовий рівень? - Роитерс за виробництво горючки на рашці писали днів 5 назад
показати весь коментар
16.11.2025 12:40 Відповісти
https://ru.euronews.com/my-europe/2025/11/15/russia-oil-halt-black-sea опубликовано 15/11/2025

Россия временно приостановила отгрузку нефти, что составляет около 2% мировых ее поставок, после удара украинских дронов по одному из своих крупных объектов (терминал "Шесхарис") в портовом городе Новороссийске в Краснодарском крае
показати весь коментар
16.11.2025 13:08 Відповісти
Ройтерс писали не за це - виробництво горючки на НПЗ - після наших ударів - впало на 2%
показати весь коментар
16.11.2025 13:12 Відповісти
Ройтерс писали не за це - https://meduza.io/news/2025/11/14/reuters-pererabotka-nefti-v-rossii-snizilas-tolko-na-3-nesmotrya-na-udary-ukrainy-rossiyskim-npz-udalos-zadeystvovat-rezervnye-moschnosti переробка нафти на расії у 2025 кротилась всього на 3%.
А переробка нафти -це не тільки виробництво бензинів та дизпалива дл армії, але і виробництво мазута, пічного палива, газойля, гасу тощо... Розрізняйте виробництво палива і переробку нафти.

Согласно подсчетам Reuters, в 2025 году украинские беспилотники нанесли удары как минимум по 17 крупным нефтеперерабатывающим заводам в России, что вынудило Москву сократить экспорт топлива и усилить защиту таких объектов от дронов. Большинство атак произошло в начале 2025 года, в августе активные удары возобновились.

Ни пике второй волны ударов (с августа по октябрь) из-за атак и планового технического обслуживания было выведено из строя 20% мощностей российских НПЗ. Это привело к снижению общего объема переработки нефти в России на 6%, примерно до 5,1 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 300 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из представленных источниками данных.

Всего с января по октябрь переработка нефти сократилась примерно до 220 миллионов тонн (5,2 миллиона баррелей в сутки), что на 3% меньше, чем в 2024 году.
показати весь коментар
16.11.2025 13:43 Відповісти
Так я за це й писав - 2 - 3% - кацапи швидко відновлюються - бити й бити
показати весь коментар
16.11.2025 13:48 Відповісти
пошкоджена колона первинної перегонки швидко не відновлюється, залежно від пошкоджень - від одного місяця і більше. А якщо влучання буде *********** з великою кинетикою, то замість розйобаної в хлам колони прийдеться замовляти будівництво нової, а це разом з транспортуванням, монтажом, наладкою і запуском займає час від одного року мінімум. І нових колон замість розйобаних усілякі алікпєрови та гуцерієви за свої гроші будувати вже не будуть. Найближчий рік російській нафтопереробці прийдеться виїжджати на резервних потужностях, завантажуючи моживості обладнання на максимум, що теж буде призводити до аварійних зупинок. Регулярні ураження будуть призводити до кумулятивного ефектуі врешті решт до падінню можливостей переробки нафти, і як наслідок зменшення видобутку через вимушене глушіння окремих свердловин, видобуток з яких вже буде неможливо відновити.
показати весь коментар
16.11.2025 15:14 Відповісти
14 ноября ночью Силы обороны поразили порт Новороссийска. Там расположен терминал "Шесхарис" - один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Вследствие атаки порт временно приостановил экспорт нефти - объемом 2,2 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 2% мировых поставок.

https://24tv.ua/economy/ru/udar-po-novorossijsku-14-nojabrja-kak-povlijal-na-mirovye-postavki-nefti-jekonomika_n2953030
показати весь коментар
16.11.2025 13:12 Відповісти
дада санкции нам толька на пользу!
показати весь коментар
16.11.2025 12:40 Відповісти
Афуєнно інформативне відео! Це, хоча б українська рсзв?
показати весь коментар
16.11.2025 12:09 Відповісти
Так приєднуйся! Знімеш краще. Заодно й свойому дивану даш перепочити ))
показати весь коментар
16.11.2025 12:21 Відповісти
Чудова робота ЗСУ
показати весь коментар
16.11.2025 12:29 Відповісти
коли це сталося? дата? чи створюють ілюзію, що це кожний день відбувається?
показати весь коментар
16.11.2025 12:29 Відповісти
Мультихроника - "Фуфломинго - 2"
показати весь коментар
16.11.2025 17:01 Відповісти
А это точно не видосики от ИИ ?
После миндичгейта уже ничему не удивлюсь!!!
Они тупо ржут с народа, гребут кровавые миллионы!! И еще коллеги говорят какая то двушка в москву пошла... К чему бы это
показати весь коментар
16.11.2025 12:36 Відповісти
Всё здорово, но не совсем всё, есть один малюсенький вопросик, ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ УНИЧТОЖЕН НЕФТЕПРОВОД ДРУЖБА ???????????? И на этот малюсенький вопросик отвечать один хрен придётся.
показати весь коментар
16.11.2025 12:46 Відповісти
Оманські рахунки самі себе не поповнять
показати весь коментар
16.11.2025 15:03 Відповісти
патамушто нефтепровод Дружба на территории Козлостана разделяется на две ветки, одна из которых идет по территории **********.
показати весь коментар
16.11.2025 18:03 Відповісти
А ці імбециліни продовбують дрочити нпз, які на х*й нікому не всралися. П -перемога, блд, коли в нас виносять повністю енергетику лівобережжя. Кончені, гостові дебіли.
показати весь коментар
16.11.2025 13:12 Відповісти
то ж надо сидеть засунув язык в сраку и никому не говорить что на Козлостане выносится нефтепереработка?
показати весь коментар
16.11.2025 18:05 Відповісти
це вже не реактивний дрон, це вже мала ракета, можливо крилата
показати весь коментар
16.11.2025 18:10 Відповісти
 
 