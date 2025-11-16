Уражено Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області РФ та склад БпЛА "Рубікону" на Донеччині, - Генштаб. ВIДЕО

Підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

На відео - запуск українських реактивних дронів "Барс".

Потужність підприємства

Це нафтопереробний завод, щорічний об’єм переробки якого становить 8,8 млн тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії - є одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів.

Зафіксовано вибухи та пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

Уражено базу БпЛА підрозділу "Рубікон"

Окрім того, за даними Генштабу, уражено базу зберігання БпЛА підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Удар по НПЗ "Рязанський"

Також уточнено результати ураження НПЗ "Рязанський" - пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами і естакаду трубопроводів.

Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 вересня було уражено Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ.