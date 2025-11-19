Россия наращивает пополнение, тогда как Украине не хватает личного состава, - нардеп Рахманин

Ситуация на фронте меняется не в пользу Украины: если в начале года потери российских войск превышали их пополнение, то сейчас РФ существенно увеличила темпы доукомплектования.

Такое мнение высказал журналист и народный депутат Сергей Рахманин в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В то же время, по его словам, в Вооруженных Силах Украины усугубляется проблема нехватки личного состава, в частности из-за значительного количества случаев самовольного оставления части.

По словам Рахманина, это создает дополнительные вызовы и требует срочных решений для стабилизации фронта.

Читайте: Количество производств по СЗЧ и дезертирству резко возросло в 2025 году, - Офис Генпрокурора. ДОКУМЕНТ