Россия наращивает пополнение, тогда как Украине не хватает личного состава, - нардеп Рахманин
Ситуация на фронте меняется не в пользу Украины: если в начале года потери российских войск превышали их пополнение, то сейчас РФ существенно увеличила темпы доукомплектования.
Такое мнение высказал журналист и народный депутат Сергей Рахманин в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, по его словам, в Вооруженных Силах Украины усугубляется проблема нехватки личного состава, в частности из-за значительного количества случаев самовольного оставления части.
По словам Рахманина, это создает дополнительные вызовы и требует срочных решений для стабилизации фронта.
Топ комментарии
+20 Погрібний Олександр
показать весь комментарий19.11.2025 17:52 Ответить Ссылка
+19 Влад #584963
показать весь комментарий19.11.2025 17:53 Ответить Ссылка
+14 Andrew Moshenok #601032
показать весь комментарий19.11.2025 17:52 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
гірка але правда
10- 15 тисяч гривень - я не вважаю рахунками.
Для підкріплення! І ротації!
Але влада просрала такий потенціал. Навмисно. Зараз довіра до режиму Нуль з мвндічєм десятих. А пасіонарії вже закінчуються.
Бігати штурмовиком при перевазі ворога в роботах - це просто бути мішенями для тренувань ворожих операторів.
Ніхто не хоче такої участі. Тому і тікають з фронту досвідчені бійці під різними приводами - я своє відслужив, нехай інші будуть мішенями.
А тцк ловить мішені, замість себе та поліції.
А гроші на роботів - просто спизжені.
А не тренуватись на мішенях.
Навіть депутатів
кагалувру - у них більше ніж проукраїнських, а це системна проблема
Спочатку Рахманін розкажи , як ти - член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки , готував країну до війни.
Ти навіть 23 лютого 2022 року у Савіка Шустера казав , що россія не нападе.
А от розумні люди можуть із тебе поржати тому що ти порівнюєш хєр з пальцем.
Часи коли воювали і гинули мільйонами уже пройшли. Втрати України в Другу Світову склали 6 мільйонів тільки солдат. Втрати за 4 роки нинішньої великої війни - близько 100-300 тисяч (точної цифри нема але масштаб зрозумілий). Це мінімум в 20 разів менше.
Тобто справа зовсім не в моб. ресурсі. А в міцності економік/допомоги союзників, озброєнні та витривалості режимів/суспільства.