2 826 47

Россия наращивает пополнение, тогда как Украине не хватает личного состава, - нардеп Рахманин

Рахманин указал на проблемы с нехваткой людей и вызов для Украины

Ситуация на фронте меняется не в пользу Украины: если в начале года потери российских войск превышали их пополнение, то сейчас РФ существенно увеличила темпы доукомплектования.

Такое мнение высказал журналист и народный депутат Сергей Рахманин в интервью украинским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по его словам, в Вооруженных Силах Украины усугубляется проблема нехватки личного состава, в частности из-за значительного количества случаев самовольного оставления части.

По словам Рахманина, это создает дополнительные вызовы и требует срочных решений для стабилизации фронта.

Читайте: Количество производств по СЗЧ и дезертирству резко возросло в 2025 году, - Офис Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Автор: 

армия РФ (21344) ВСУ (7109) Рахманин Сергей (121) СОЧ (121) война в Украине (6887)
Так Україні під час такої страшної війни бракує в першу чергу справжнього Верховного головнокомандувача. Звідси більшість проблем.
19.11.2025 17:52 Ответить
скажи Рахманин, как табунами то побежали в СЗЧ всякие миндичи, цукерманы и не известно еще вернется ли умеров и т.д.
19.11.2025 17:52 Ответить
Якось невдобно вимагати від скуфів і інвалідів 45+ тримати фронт коли такі потужні нахавані пики без перешкод відчалюють. Навіть не помахавши руцею країні мрій
19.11.2025 18:51 Ответить
Людей мало - касетні ********** міни дрони - нам в поміч
19.11.2025 17:52 Ответить
мобілізуйте всю привласну шолупонь та правопохоронні органи,з них і так ніякого зиску а заробітки більші ніж у Військових на нулі...
19.11.2025 17:53 Ответить
"ідейні" закінчуються....,і тепер стае питання - чи ділитися владі/ читай олігархату чимось / тими ж фінансами , із народом , чи ....
19.11.2025 17:54 Ответить
Будь якій країні світу окрім Китаю США або Індії буде бракувати особового складу у війні з московією це звичайна математика , Україні вічно стабілізувати фронт не вийде в силу диспропорції ...
гірка але правда
19.11.2025 17:55 Ответить
Сотні тисяч ухилянтів відсиджуються у погрібах. Влада ухвалила антимобілізаційні рішення, які сприяють масовому ухилянству молодих і здорових чоловіків. В які часи та у яких країнах була така ганьба ??? Відпустити за кордон молодиків 18-22 - це злочин. Захищати Україну мають усі чоловіки віком 18-55 років. У Києві у заторах за кермом - суцільні хлопаки призовного віку. Доки ця зрада ще триватиме ???
19.11.2025 17:56 Ответить
Хоче мобілізацію до 55 тому що самому 56)) було б ігорьочку 50, він би був за мобілізацію тільки до 45 ну можна до 49, але тільки не 50, бо ігорьок сам не зоче воювати.
19.11.2025 18:01 Ответить
А 55-60 мають чекати на бурятів і штурми Варшави?
19.11.2025 18:11 Ответить
О вилізло ігорьоша, ботва зелена скажи, чому мусора до сих пір в тилу? 300 тисяч відкормленних морд ганяються за цивільними як спортсмени, їх треба всіх сгрести і на нуль, але ти просто ботва дріб'язкова, свою пайку кожен день відробляєш.
19.11.2025 18:27 Ответить
А до чого тут погреба ? Поліція, депутати, судді, держ службовці, прокурори, військові, які ховаються в тилу, блатні пенсіонери, броненосці різних типів, олігархи, різні батальйони монако, а різні організації, які починаються на букви, такі як СБУ і інші, що теж ховаються по погребах ? Всіх на передову і тоді перемога не за горами
19.11.2025 19:32 Ответить
За словами Рахманіна, це створює додаткові виклики та потребує термінових рішень для стабілізації фронту. Джерело: https://censor.net/ua/n3585894, Сергій а які ваші пропозиції?
19.11.2025 17:59 Ответить
Ну він на УП назвав пропозиції: посилити покарання, блокування рахунків і майна, в також блокувати рахунки членів сімей.
19.11.2025 18:12 Ответить
Дивно, наче в селянина є рахунки, чи у члена його сім'ї.
10- 15 тисяч гривень - я не вважаю рахунками.
19.11.2025 18:23 Ответить
Депутати судять по собі)))
19.11.2025 18:53 Ответить
Я за те, щоб 10-15% депутатів від Верховної Ради відправили на фронт....
Для підкріплення! І ротації!
19.11.2025 18:00 Ответить
А вообще были войны где хватало людей ?
19.11.2025 18:04 Ответить
В багатьох війнах насправді людей вистачає. Просто не всюди є готовність суспільства покласти стільки, скільки потрібно. Що вдієш, отакі от сцикливі люди бувають.
19.11.2025 18:08 Ответить
мне кажется во всех войнах не хватало людей, если бы хватало людей, войны вообще бы не заканчивались никогда! и что значит общество не хочет положить столько, сколько нужно? типа давайте миллион положим если не получится еще миллион и потом еще миллион?)
19.11.2025 18:30 Ответить
Україна зразку 2022го була як Фінляндія /39 го
Але влада просрала такий потенціал. Навмисно. Зараз довіра до режиму Нуль з мвндічєм десятих. А пасіонарії вже закінчуються.
19.11.2025 18:56 Ответить
А чого ж ти такий розумний зараз мовчав коли Свириденко за командою Ze за кордон більше 100 000 18-24 випустила?
19.11.2025 18:08 Ответить
Пан рахманін може внести свій вклад, склавши повноваження депутата ВР і завітати до найближчого тцк та сп.
19.11.2025 18:10 Ответить
Він не може залишити свої позиції у ВР.
19.11.2025 18:14 Ответить
Так, верховнорадний котел. Веде нещадну боротьбу з державним бюджетом.
19.11.2025 18:45 Ответить
Його є ким замінити
19.11.2025 19:35 Ответить
Під час 1СВ всі родичі росцаря Ніколая одягли військові мундири,а родички пішли медсестрами і санітарками у госпіталі. Під час 2 СВ обидва сини Сталіна воювали на передовій,Яків потрапив у полон,сини іших більшовицьких бонз теж воювали,у Хруща син загинув,син Ріббентропа став одним з найрезультативніших танкістів Вермахту. А де сини укреліти? Я вже не кажу про міндічей,внуків Кучми,Кравчука,синів олігархів,прокурорів тощо...Може,в цьому причина нестачі бійців?
19.11.2025 18:12 Ответить
Зеленский с бандой разворовали все деньги, что должны были идти на НРК и дронов, чтобы людьми не рисковать. Их воровство - убивает!
19.11.2025 18:13 Ответить
Я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
19.11.2025 18:16 Ответить
мусора ваше всьо
19.11.2025 18:17 Ответить
а що депутат Рахманін 6 років робив у Верховній Раді ? .. штанці протирав ?
19.11.2025 18:19 Ответить
Людей було би більше, якби було збудовно укріплення і всі гроші кинуті на виробництво всьогог чого лиш можна для солдата, але в тому числі верховна рада забила болт на це, бо це люди з народу і їм свій карман ближче
19.11.2025 18:19 Ответить
Бракує адекватного керівництва, якщо гівнокомандувач сирок, махровий совок і виходець з росії то про що можна тут говорити?!
19.11.2025 18:24 Ответить
На даному етапі - війна дронів. В кого їх більше, в кого вони кращі, в кого кращі оператори.
Бігати штурмовиком при перевазі ворога в роботах - це просто бути мішенями для тренувань ворожих операторів.
Ніхто не хоче такої участі. Тому і тікають з фронту досвідчені бійці під різними приводами - я своє відслужив, нехай інші будуть мішенями.
А тцк ловить мішені, замість себе та поліції.
А гроші на роботів - просто спизжені.
19.11.2025 18:31 Ответить
дроноводи не вічні, вони гинуть в дронових дуелях, в полон їх не беруть.
19.11.2025 18:51 Ответить
Діло не у дроноводах. Оператори дронів повинні воювати з операторами дронів.
А не тренуватись на мішенях.
19.11.2025 19:15 Ответить
Ти такий вумний, аж страшно. Дроноводи мають воювати з дроноводами. А якщо звичайний рашен мобік постукає прикладом в бліндаж - то це дурна піхота пропустила, не царська справа з "мішенями" воювати.
19.11.2025 19:44 Ответить
Як ти думаєш, для чого потрібно воювати з операторами дронів ворога?
19.11.2025 20:08 Ответить
У ворога у всьому тотальна перевага, про це не говорять!!!! По людях, по техніці, по снарядах, то і по дронах теж і щедре фінансування.
Навіть депутатів кагалу вру - у них більше ніж проукраїнських, а це системна проблема
19.11.2025 19:02 Ответить
Тому що рашка 4 рік знаходиться під такими "руйнівними і нищівними санкціями" що вистачає на зарплати чмобікам, зброю і ракети, Україна не під санкціями і весь майже світ допомогає, але чомусь постійно нічого не вистачає, в першу чергу адекватного керівника а не ці 5-6 менеджерів.
19.11.2025 18:38 Ответить
Не так !
Спочатку Рахманін розкажи , як ти - член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки , готував країну до війни.
Ти навіть 23 лютого 2022 року у Савіка Шустера казав , що россія не нападе.
19.11.2025 18:59 Ответить
А дійсно казав ?
19.11.2025 19:15 Ответить
ВР всім складом на фронт, а якщо ще доєднаються різні блатні шаройобщики, то перемога не за горами
19.11.2025 19:25 Ответить
Ачуметь, у страны у которой население раз в 5 щас меньше раньше закончился моб ресурс. Вот это да, невероятные умозаключения на 4 год войны. Ну, еще годика 2 если баб и молодняк загребут как жест отчаяния и на этом все. Чем дальше тем будет хуже. Забавно, когда я знакомым говорил в 2022 после того как разбили колонны и началась позиционная война что шансов чисто математически на перемогу 0 то с меня ржали и верили что перемога и кордони 91 не за горами. Еще смешнее что я голосовал за пороха, а зелибобы верующие все как на подбор за Зелю а 2019. Ну, естественный отбор в деле
19.11.2025 19:43 Ответить
Зебіли з тебе ржали бо ідіоти.
А от розумні люди можуть із тебе поржати тому що ти порівнюєш хєр з пальцем.
Часи коли воювали і гинули мільйонами уже пройшли. Втрати України в Другу Світову склали 6 мільйонів тільки солдат. Втрати за 4 роки нинішньої великої війни - близько 100-300 тисяч (точної цифри нема але масштаб зрозумілий). Це мінімум в 20 разів менше.
Тобто справа зовсім не в моб. ресурсі. А в міцності економік/допомоги союзників, озброєнні та витривалості режимів/суспільства.
19.11.2025 19:50 Ответить
Про какую міцність экономики ты говоришь? Если 60%+ нашего бюджета это дотации Европы, а нефть(основонаполняющий ресурс бюджета рашкистана) все эти 4 года как текла по океану вместе с товарами через третьи страны так и течет(разве что Трамп в последнее время хвосты начал прижимать ради того чтобы наполнить американской нефтью рынки)? Ты походу типичный представитель мудрого нарида из 73%
19.11.2025 19:57 Ответить
 
 