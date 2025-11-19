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Новини Обговорення ситуації в Україні
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Росія нарощує поповнення, тоді як Україні бракує особового складу, - нардеп Рахманін

Рахманін вказав на проблеми з браком людей і виклик для України

Ситуація на фронті змінюється не на користь України: якщо на початку року втрати російських військ перевищували їхнє поповнення, то нині РФ суттєво збільшила темпи доукомплектування.

Таку думку висловив журналіст та народний депутат Сергій Рахманін в інтерв’ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Водночас, за його словами, у Збройних Силах України погіршується проблема нестачі особового складу, зокрема через значну кількість випадків самовільного залишення частини.

За словами Рахманіна, це створює додаткові виклики та потребує термінових рішень для стабілізації фронту.

Читайте: Кількість проваджень по СЗЧ та дезертирству різко зросла у 2025 році, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Автор: 

армія рф (21181) ЗСУ (8767) Рахманін Сергій (136) СЗЧ (166) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+28
Так Україні під час такої страшної війни бракує в першу чергу справжнього Верховного головнокомандувача. Звідси більшість проблем.
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19.11.2025 17:52 Відповісти
+28
мобілізуйте всю привласну шолупонь та правопохоронні органи,з них і так ніякого зиску а заробітки більші ніж у Військових на нулі...
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19.11.2025 17:53 Відповісти
+20
скажи Рахманин, как табунами то побежали в СЗЧ всякие миндичи, цукерманы и не известно еще вернется ли умеров и т.д.
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19.11.2025 17:52 Відповісти
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Так Україні під час такої страшної війни бракує в першу чергу справжнього Верховного головнокомандувача. Звідси більшість проблем.
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19.11.2025 17:52 Відповісти
скажи Рахманин, как табунами то побежали в СЗЧ всякие миндичи, цукерманы и не известно еще вернется ли умеров и т.д.
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19.11.2025 17:52 Відповісти
Якось невдобно вимагати від скуфів і інвалідів 45+ тримати фронт коли такі потужні нахавані пики без перешкод відчалюють. Навіть не помахавши руцею країні мрій
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19.11.2025 18:51 Відповісти
Людей мало - касетні ********** міни дрони - нам в поміч
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19.11.2025 17:52 Відповісти
Не тільки в цьому проблема,ніхто не хоче вмирати за міндічів і їхні сотні мільйонів баксів
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19.11.2025 22:03 Відповісти
мобілізуйте всю привласну шолупонь та правопохоронні органи,з них і так ніякого зиску а заробітки більші ніж у Військових на нулі...
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19.11.2025 17:53 Відповісти
"ідейні" закінчуються....,і тепер стае питання - чи ділитися владі/ читай олігархату чимось / тими ж фінансами , із народом , чи ....
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19.11.2025 17:54 Відповісти
Будь якій країні світу окрім Китаю США або Індії буде бракувати особового складу у війні з московією це звичайна математика , Україні вічно стабілізувати фронт не вийде в силу диспропорції ...
гірка але правда
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19.11.2025 17:55 Відповісти
А як ви поясните те шо серед рашистьских полонених 16% громадяни України.
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19.11.2025 20:41 Відповісти
громадян чи етнічних українців ?
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19.11.2025 23:48 Відповісти
Сотні тисяч ухилянтів відсиджуються у погрібах. Влада ухвалила антимобілізаційні рішення, які сприяють масовому ухилянству молодих і здорових чоловіків. В які часи та у яких країнах була така ганьба ??? Відпустити за кордон молодиків 18-22 - це злочин. Захищати Україну мають усі чоловіки віком 18-55 років. У Києві у заторах за кермом - суцільні хлопаки призовного віку. Доки ця зрада ще триватиме ???
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19.11.2025 17:56 Відповісти
Хоче мобілізацію до 55 тому що самому 56)) було б ігорьочку 50, він би був за мобілізацію тільки до 45 ну можна до 49, але тільки не 50, бо ігорьок сам не зоче воювати.
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19.11.2025 18:01 Відповісти
А 55-60 мають чекати на бурятів і штурми Варшави?
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19.11.2025 18:11 Відповісти
О вилізло ігорьоша, ботва зелена скажи, чому мусора до сих пір в тилу? 300 тисяч відкормленних морд ганяються за цивільними як спортсмени, їх треба всіх сгрести і на нуль, але ти просто ботва дріб'язкова, свою пайку кожен день відробляєш.
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19.11.2025 18:27 Відповісти
А до чого тут погреба ? Поліція, депутати, судді, держ службовці, прокурори, військові, які ховаються в тилу, блатні пенсіонери, броненосці різних типів, олігархи, різні батальйони монако, а різні організації, які починаються на букви, такі як СБУ і інші, що теж ховаються по погребах ? Всіх на передову і тоді перемога не за горами
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19.11.2025 19:32 Відповісти
За словами Рахманіна, це створює додаткові виклики та потребує термінових рішень для стабілізації фронту. Джерело: https://censor.net/ua/n3585894, Сергій а які ваші пропозиції?
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19.11.2025 17:59 Відповісти
Ну він на УП назвав пропозиції: посилити покарання, блокування рахунків і майна, в також блокувати рахунки членів сімей.
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19.11.2025 18:12 Відповісти
Дивно, наче в селянина є рахунки, чи у члена його сім'ї.
10- 15 тисяч гривень - я не вважаю рахунками.
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19.11.2025 18:23 Відповісти
Депутати судять по собі)))
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19.11.2025 18:53 Відповісти
Я за те, щоб 10-15% депутатів від Верховної Ради відправили на фронт....
Для підкріплення! І ротації!
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19.11.2025 18:00 Відповісти
А вообще были войны где хватало людей ?
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19.11.2025 18:04 Відповісти
В багатьох війнах насправді людей вистачає. Просто не всюди є готовність суспільства покласти стільки, скільки потрібно. Що вдієш, отакі от сцикливі люди бувають.
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19.11.2025 18:08 Відповісти
мне кажется во всех войнах не хватало людей, если бы хватало людей, войны вообще бы не заканчивались никогда! и что значит общество не хочет положить столько, сколько нужно? типа давайте миллион положим если не получится еще миллион и потом еще миллион?)
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19.11.2025 18:30 Відповісти
В багатьох країнах, які капітулювали чи підписали невигідний мир, на той момент було ще достатньо живого ресурсу для війни. Наприклад як у Франції в 1940 році, чи у німців у 1918 році. Просто хтось вирішує йти до кінця (як наприклад одна латиноамериканська країна), а хтось обирає сцикливий шлях (як багато європейських країн у Другу світову).
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20.11.2025 09:22 Відповісти
Україна зразку 2022го була як Фінляндія /39 го
Але влада просрала такий потенціал. Навмисно. Зараз довіра до режиму Нуль з мвндічєм десятих. А пасіонарії вже закінчуються.
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19.11.2025 18:56 Відповісти
тоді Фінляндія втратила 11% територій
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19.11.2025 20:38 Відповісти
По-перше, Фінляндія воювала тільки 3 місяці. По-друге, коли побачила, куди все рухається, то підписала дуже невигідний мир. Воювала б вона 4 роки (з перспективою ще кількох десятків років) - там би теж потенціал випарувався.
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20.11.2025 09:19 Відповісти
А чого ж ти такий розумний зараз мовчав коли Свириденко за командою Ze за кордон більше 100 000 18-24 випустила?
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19.11.2025 18:08 Відповісти
Пан рахманін може внести свій вклад, склавши повноваження депутата ВР і завітати до найближчого тцк та сп.
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19.11.2025 18:10 Відповісти
Він не може залишити свої позиції у ВР.
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19.11.2025 18:14 Відповісти
Так, верховнорадний котел. Веде нещадну боротьбу з державним бюджетом.
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19.11.2025 18:45 Відповісти
Його є ким замінити
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19.11.2025 19:35 Відповісти
ким?
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19.11.2025 20:39 Відповісти
Під час 1СВ всі родичі росцаря Ніколая одягли військові мундири,а родички пішли медсестрами і санітарками у госпіталі. Під час 2 СВ обидва сини Сталіна воювали на передовій,Яків потрапив у полон,сини іших більшовицьких бонз теж воювали,у Хруща син загинув,син Ріббентропа став одним з найрезультативніших танкістів Вермахту. А де сини укреліти? Я вже не кажу про міндічей,внуків Кучми,Кравчука,синів олігархів,прокурорів тощо...Може,в цьому причина нестачі бійців?
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19.11.2025 18:12 Відповісти
Зеленский с бандой разворовали все деньги, что должны были идти на НРК и дронов, чтобы людьми не рисковать. Их воровство - убивает!
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19.11.2025 18:13 Відповісти
А мені за вас соромно, що ви поділили країну на ліпших і гірших за географічною ознакою, краще для москалів і не придумаєш, на східняків та Захід, а ви почуйте та подивитесь відоси,якою мовою розмовляють штурмовики.
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19.11.2025 20:18 Відповісти
"На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду"
так, так, яка разница, ми це в 2019 вже чули
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19.11.2025 20:44 Відповісти
мусора ваше всьо
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19.11.2025 18:17 Відповісти
а що депутат Рахманін 6 років робив у Верховній Раді ? .. штанці протирав ?
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19.11.2025 18:19 Відповісти
Людей було би більше, якби було збудовно укріплення і всі гроші кинуті на виробництво всьогог чого лиш можна для солдата, але в тому числі верховна рада забила болт на це, бо це люди з народу і їм свій карман ближче
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19.11.2025 18:19 Відповісти
Бракує адекватного керівництва, якщо гівнокомандувач сирок, махровий совок і виходець з росії то про що можна тут говорити?!
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19.11.2025 18:24 Відповісти
На даному етапі - війна дронів. В кого їх більше, в кого вони кращі, в кого кращі оператори.
Бігати штурмовиком при перевазі ворога в роботах - це просто бути мішенями для тренувань ворожих операторів.
Ніхто не хоче такої участі. Тому і тікають з фронту досвідчені бійці під різними приводами - я своє відслужив, нехай інші будуть мішенями.
А тцк ловить мішені, замість себе та поліції.
А гроші на роботів - просто спизжені.
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19.11.2025 18:31 Відповісти
дроноводи не вічні, вони гинуть в дронових дуелях, в полон їх не беруть.
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19.11.2025 18:51 Відповісти
Діло не у дроноводах. Оператори дронів повинні воювати з операторами дронів.
А не тренуватись на мішенях.
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19.11.2025 19:15 Відповісти
Ти такий вумний, аж страшно. Дроноводи мають воювати з дроноводами. А якщо звичайний рашен мобік постукає прикладом в бліндаж - то це дурна піхота пропустила, не царська справа з "мішенями" воювати.
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19.11.2025 19:44 Відповісти
Як ти думаєш, для чого потрібно воювати з операторами дронів ворога?
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19.11.2025 20:08 Відповісти
В мене до тебе є зустрічне запитання. Як ти думаєш, чому артилерійські дуелі не стали панацеєю проти артилерії супротивника? Або ще можна так - чому винищувачі не витіснили бомбардувальників з поля бою?
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19.11.2025 20:15 Відповісти
Тоді в мене до Вас теж зустрічне запитання- чому наші фламінги не стали панацеєю проти орківських енергообєктів? І чому наша Зірка Смерті не здатна подолати марсіян?
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19.11.2025 20:31 Відповісти
Тому що наші Фламінги існують тільки в казках Алібаби.
На відміну від дронарів із СБС та бубаків/рубпаків убригадах СОУ, які є реальними. І які борються як проти ворожих дронарів так і уражають всі інші цілі які є пріоритетом.
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19.11.2025 20:56 Відповісти
У ворога у всьому тотальна перевага, про це не говорять!!!! По людях, по техніці, по снарядах, то і по дронах теж і щедре фінансування.
Навіть депутатів кагалу вру - у них більше ніж проукраїнських, а це системна проблема
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19.11.2025 19:02 Відповісти
Тому що рашка 4 рік знаходиться під такими "руйнівними і нищівними санкціями" що вистачає на зарплати чмобікам, зброю і ракети, Україна не під санкціями і весь майже світ допомогає, але чомусь постійно нічого не вистачає, в першу чергу адекватного керівника а не ці 5-6 менеджерів.
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19.11.2025 18:38 Відповісти
Не так !
Спочатку Рахманін розкажи , як ти - член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки , готував країну до війни.
Ти навіть 23 лютого 2022 року у Савіка Шустера казав , що россія не нападе.
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19.11.2025 18:59 Відповісти
А дійсно казав ?
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19.11.2025 19:15 Відповісти
Так він потім пояснив. Я , каже , не думав що путін такий дурний , адже БУЛО ЗРОЗУМІЛО , що в нього нема шансів . Ага , рашисти вже і двигуни прогрівають , а Рахманін все теоретизує .... разов з Зеленським.
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19.11.2025 22:50 Відповісти
ВР всім складом на фронт, а якщо ще доєднаються різні блатні шаройобщики, то перемога не за горами
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19.11.2025 19:25 Відповісти
Ачуметь, у страны у которой население раз в 5 щас меньше раньше закончился моб ресурс. Вот это да, невероятные умозаключения на 4 год войны. Ну, еще годика 2 если баб и молодняк загребут как жест отчаяния и на этом все. Чем дальше тем будет хуже. Забавно, когда я знакомым говорил в 2022 после того как разбили колонны и началась позиционная война что шансов чисто математически на перемогу 0 то с меня ржали и верили что перемога и кордони 91 не за горами. Еще смешнее что я голосовал за пороха, а зелибобы верующие все как на подбор за Зелю а 2019. Ну, естественный отбор в деле
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19.11.2025 19:43 Відповісти
Зебіли з тебе ржали бо ідіоти.
А от розумні люди можуть із тебе поржати тому що ти порівнюєш хєр з пальцем.
Часи коли воювали і гинули мільйонами уже пройшли. Втрати України в Другу Світову склали 6 мільйонів тільки солдат. Втрати за 4 роки нинішньої великої війни - близько 100-300 тисяч (точної цифри нема але масштаб зрозумілий). Це мінімум в 20 разів менше.
Тобто справа зовсім не в моб. ресурсі. А в міцності економік/допомоги союзників, озброєнні та витривалості режимів/суспільства.
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19.11.2025 19:50 Відповісти
Про какую міцність экономики ты говоришь? Если 60%+ нашего бюджета это дотации Европы, а нефть(основонаполняющий ресурс бюджета рашкистана) все эти 4 года как текла по океану вместе с товарами через третьи страны так и течет(разве что Трамп в последнее время хвосты начал прижимать ради того чтобы наполнить американской нефтью рынки)? Ты походу типичный представитель мудрого нарида из 73%
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19.11.2025 19:57 Відповісти
"міцності економік/допомоги союзників"

ти читай спершу що тобі пишуть. Краще рази два. А ще краще - три. І обов'язково відійди від дзеркало щоб не тягнуло більше про мудрий нарід писати.
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19.11.2025 20:20 Відповісти
Представитель мудрого нарида, классический. Под математически больше, я и имел ввиду экономику, общественную выносливость итд. Это любому адекватному человеку понятно и так. Так что лучше сниси маску сноба до которой ты не дорос еще, и на следующих выборах подумай десять раз за кого проголосуешь!
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19.11.2025 22:50 Відповісти
О, то може ти в нас математик чи науковець якийсь, я ж не знав. А поділишся методами, якими ти міряв соціальну витривалість - нашу і в кацапів?
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20.11.2025 00:01 Відповісти
Наверное тяжело догадаться у кого она быстрее закончится учитывая что у нас мобилизация добровольно-принудительная, а у них по контракту с бедных районов еще даже не всех выгребли. А также учитывая что у нас баллистика и остальные ракетные предприятия регулярно раздалбывают и приоритет дроны, а не ракетная программа. И нет возможности кошмарить противника регулярными ударами по военным обьектам. В то же время когда у нас приграничные районы 24/7 под обстрелами. А остальная страна регулярно раз в месяц минимум под массированными ударами. Накладываем на это все сумашедшую коррупцию и некомпетентность власти умноженную на наше свободолюбие и получаем на выходе то, что имеем сейчас. Всего доброго, расписывать очевидные больше не вижу смысла
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20.11.2025 00:37 Відповісти
Корупція, некомпетентність влади, прикордоння під постійними обстрілами, регулярні удари вглиб території... Нагадай ще раз, що з цього нема на рашці? Мобілізації? По-перше є, її офіційно не скасовано, а по-друге зеки вже закінчились,маргінали теж на підході, тож її ніяк не уникнути в майбутньому.

Коротше, я зрозумів. На словах ти Лєв Толстой математик ще той, а на ділі... "фсєм адикватнікам дафно ізвєстна" - тобто звичайний ****** демагог.
До серйозної дискусії не пристосований. Ну бувай, соплі свої розводь деінде.
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20.11.2025 00:52 Відповісти
Зовсім скоро збудуться пророчні слова зеленского перед виборами 19 року - сойдемся где то по середине и таким способом достигнем мира. Але при цьому Мінськи домовленності були просто ганебнеми і ми, команда зеленского, зробимо краще. Зробили разом.
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19.11.2025 20:44 Відповісти
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хватит что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
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19.11.2025 21:11 Відповісти
це нереально
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20.11.2025 03:07 Відповісти
Треба з поліцейських зробити спец-загони по відловлі СЗЧ. Перекрити ними всі лінії оборони, щоб у тил і миша не проскочила.
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19.11.2025 21:43 Відповісти
Ні,треба щоб ГУР,СЗР,і СБУ таких як ти з Європи вивезли,тоді й перемога буде!
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19.11.2025 22:14 Відповісти
 
 