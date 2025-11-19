Росія нарощує поповнення, тоді як Україні бракує особового складу, - нардеп Рахманін

Ситуація на фронті змінюється не на користь України: якщо на початку року втрати російських військ перевищували їхнє поповнення, то нині РФ суттєво збільшила темпи доукомплектування.

Таку думку висловив журналіст та народний депутат Сергій Рахманін в інтерв’ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Водночас, за його словами, у Збройних Силах України погіршується проблема нестачі особового складу, зокрема через значну кількість випадків самовільного залишення частини.

За словами Рахманіна, це створює додаткові виклики та потребує термінових рішень для стабілізації фронту.

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