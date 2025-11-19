Росія нарощує поповнення, тоді як Україні бракує особового складу, - нардеп Рахманін
Ситуація на фронті змінюється не на користь України: якщо на початку року втрати російських військ перевищували їхнє поповнення, то нині РФ суттєво збільшила темпи доукомплектування.
Таку думку висловив журналіст та народний депутат Сергій Рахманін в інтерв’ю українським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Водночас, за його словами, у Збройних Силах України погіршується проблема нестачі особового складу, зокрема через значну кількість випадків самовільного залишення частини.
За словами Рахманіна, це створює додаткові виклики та потребує термінових рішень для стабілізації фронту.
Топ коментарі
+28 Погрібний Олександр
показати весь коментар19.11.2025 17:52 Відповісти Посилання
+28 Влад #584963
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+20 Andrew Moshenok #601032
показати весь коментар19.11.2025 17:52 Відповісти Посилання
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гірка але правда
10- 15 тисяч гривень - я не вважаю рахунками.
Для підкріплення! І ротації!
Але влада просрала такий потенціал. Навмисно. Зараз довіра до режиму Нуль з мвндічєм десятих. А пасіонарії вже закінчуються.
так, так, яка разница, ми це в 2019 вже чули
Бігати штурмовиком при перевазі ворога в роботах - це просто бути мішенями для тренувань ворожих операторів.
Ніхто не хоче такої участі. Тому і тікають з фронту досвідчені бійці під різними приводами - я своє відслужив, нехай інші будуть мішенями.
А тцк ловить мішені, замість себе та поліції.
А гроші на роботів - просто спизжені.
А не тренуватись на мішенях.
На відміну від дронарів із СБС та бубаків/рубпаків убригадах СОУ, які є реальними. І які борються як проти ворожих дронарів так і уражають всі інші цілі які є пріоритетом.
Навіть депутатів
кагалувру - у них більше ніж проукраїнських, а це системна проблема
Спочатку Рахманін розкажи , як ти - член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки , готував країну до війни.
Ти навіть 23 лютого 2022 року у Савіка Шустера казав , що россія не нападе.
А от розумні люди можуть із тебе поржати тому що ти порівнюєш хєр з пальцем.
Часи коли воювали і гинули мільйонами уже пройшли. Втрати України в Другу Світову склали 6 мільйонів тільки солдат. Втрати за 4 роки нинішньої великої війни - близько 100-300 тисяч (точної цифри нема але масштаб зрозумілий). Це мінімум в 20 разів менше.
Тобто справа зовсім не в моб. ресурсі. А в міцності економік/допомоги союзників, озброєнні та витривалості режимів/суспільства.
ти читай спершу що тобі пишуть. Краще рази два. А ще краще - три. І обов'язково відійди від дзеркало щоб не тягнуло більше про мудрий нарід писати.
Коротше, я зрозумів. На словах ти
Лєв Толстойматематик ще той, а на ділі... "фсєм адикватнікам дафно ізвєстна" - тобто звичайний ******демагог.
До серйозної дискусії не пристосований. Ну бувай, соплі свої розводь деінде.