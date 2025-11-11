Кількість проваджень по СЗЧ та дезертирству різко зросла у 2025 році, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тис. проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства. Більшість з них припадає на 10 місяців 2025 року.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора на запит NV, інформує Цензор.НЕТ.

Так, розпочато 255 тис. проваджень через СЗЧ, ще 56,2 тис. - через дезертирство. Всього 311 327 проваджень.

Лише протягом січня-жовтня 2025 року було зареєстровано 162,5 тис. справ щодо СЗЧ, 9 тис. осіб повідомили про підозру, майже 7,7 тис. проваджень направили до суду.

Також протягом 10 місяців цього року було розпочато майже 21,6 тис. проваджень за статтею про дезертирство. 318 особам повідомили про підозру, до суду направили 195 проваджень.

Водночас із 2022 по 2024 роки правоохоронці розпочали менше проваджень щодо СЗЧ та дезертирства, ніж за неповний 2025 рік.

У 2024 році було зареєстровано 67,8 тис. проваджень щодо СЗЧ (та 23,3 тис. справ через дезертирство), у 2023-му - 17,6 тис. (7,8 тис. - за дезертирство), у 2022-му - лише 6,6 тис. (та 3,4 тис. - за дезертирство).

Що передувало?

Раніше екснардеп та командир підрозділу ударни БпЛА Ігор Луценко заявив, що за офіційними даними лише у жовтні 2025 року понад 21 тис. військових пішли у СЗЧ.

Топ коментарі
+12
Так не працює,що хтось воює а хтось ворує.
показати весь коментар
11.11.2025 15:12 Відповісти
+8
Це ж було вже. Навіть якщо 100 таких, як він, завтра прийдуть добровольцями, не з'явиться жодної законної підстави для вашого звільнення. Депутати візьмуть кілька років на розробку закону, ще кілька років будуть його голосувати, ще рік зеля потримає закон на підписі. А генерали тим часом почухають яйця, за місяць спалять тих добровольців у черговому потужному контрнаступі і знову почнуть нити про нестачу юнітів і клятих ухилянтів
показати весь коментар
11.11.2025 15:58 Відповісти
+7
Треба:

1. Більше бусярити. Чим більше наловлять, тим більше затримається, бо ж не всі в СЗЧ йдуть.
2. Замінити тюрму на тілесні покарання. Людина боїться болю, це гарний стимул. Бажано робити публічні екзекуції й транслювати їх в прямому етері.
3. Впровадити відповідальність для родичів ухилянтів. Не хочеш зізнаватися де чоловік - штраф (або й тюрма). Бо це ж по суті співучасть у скоєнні злочину проти держави.

Тільки жорсткі заходи приведуть до перемоги.
показати весь коментар
11.11.2025 15:22 Відповісти
нєнє.
міндіча вже нічого не переплюне!!!
кляті дезертири ухилянти, що собі надумали?
не хочуть за зелених мародерів вмирати....
показати весь коментар
11.11.2025 15:17 Відповісти
Або з похмілля вивести)
показати весь коментар
11.11.2025 17:17 Відповісти
з язика зняв. До третього пункту також потрібно дадавати п.2 т.я. страждання близької людини буде краще стимулювати добровольців
показати весь коментар
11.11.2025 15:32 Відповісти
Це вже під кінець, коли крах москальської імперії буде максимально близько й треба буде піднатиснути до фінішу.
показати весь коментар
11.11.2025 15:46 Відповісти
т.я. цей час вже от-от варто починати набирати добровольців в нову структуру НКТЦК з працівників ТЦК, які особливо відзначилися у своїй справі
показати весь коментар
11.11.2025 15:51 Відповісти
Я думаю це був сарказм, а якщо ні , то ти просто диванний пропержений вояка
показати весь коментар
11.11.2025 15:57 Відповісти
Петрик,сподіваюсь, що це жарт
показати весь коментар
11.11.2025 17:18 Відповісти
підходи до кожної групи мають бути різним "кнутом і пряником".

"КНУТОМ"

1) "СЗЧ (хитрожопість)" в перші 60 днів після мобілізації (фактично під час навчання) - підлягають найсуворішому покаранню автоматично. Заочна підозра, заочна ухвала про тримання під вартою, ухвала про арешт майна. Далі тільки через контракт, за відбором в якусь бригаду.

2) "СЗЧ (виснаження)" після довгих або складних бойових - без кримінальної відповідальності і без грошового забезпечення, але продумати сприятливі умови повернення на службу.

3) "СЗЧ (зневага)" після бойвих з метою переведення в інший підрозділ - передбачити процедуру звільнення від кримінальної відповідалності з переведенням в інший підрозділ.

4) "СЗЧ (пох..їзм)" з тилових посад - зберегти стандартну процедуру кримінальної відповідності з можливостю продовжити службу в бойових підрозділах.

"ПРЯНИКОМ"

Що можна швидко робити, щоб зменшити СЗЧ.

1) За згодою мобілізованого дозволити проводити підготовку самим підрозділом, де буде служити людина. БЗВП - дуже демотивує. Заохочувати приватне військове навчання і здійснювати компенсацію для тих, хто його пройшов.

2) Дати більше повноважень комбатам щодо короткочасних відпусток. Там, де комбати беруть на себе відповідальність і відпускають бійців під "чесне слово", там СЗЧ значно менше. Бійцю треба відновлення відчуття "героя" в колі близьких (батьків, дружини, дітей, друзів).

3) Дати можливість гарантованого переводу раз в півроку. Передбачити, що бійця не можуть затримати, якщо він попередив за 30 днів і є відношення з іншого бойового підрозділу. Якщо проблема в людині - хай йде, якщо в командиру, то лишиться без людей.

Давати щедрі премії комбатам сухопутних військ, в яких відсоток СЗЧ мінімальний. Умовно 100-300 тис.грн. за квартал. Це має бути співмірно з преміями компаній, де кількість працівників 150+ людей.

4) За кожні півроку служби в бойовому підрозділі давати бійцям бонус (100-200 тис) + на 5-10 тис збільшення щомісячного грошового забезпечення.

Важливо пам'ятати, що СЗЧ - це також показник роботи ворожого ІПСО: їх задача не фізично, а психологічно вибити з війська солдат. Тут, на жаль, ми всі разом дуже програємо, а багато хто ще й на службі у ворога.

(с) Віталій Коломієць
показати весь коментар
11.11.2025 15:30 Відповісти
Чуєш, ксерокс? Для того, щоб я звільнився - треба, щоб ти мене замінив. І ще треба час, щоб ти навчився всьому, що вмію я (такому на БЗВП не навчають).
А потім тебе теж хтось поміняє.
Схема не працює, бо ти ж не хочеш. Саме на тобі все й зупинилося.
показати весь коментар
11.11.2025 15:46 Відповісти
Ну якщо більше бусифікувати то більше сзч , це аксіома, тим більше про новини з плівками міндича будуть тікати ще більше, ідеальна антимотивація, нічого не скажеш
показати весь коментар
11.11.2025 15:55 Відповісти
Ніхто не хоче вмирати за командирів які йдуть по трупах заради карьери, їхні дебільні накази, просрана мобілізація, ну і як вишенька на торті - скандали з міндичем і ко ( і це тільки вершечок айсбергу про який ми дізналися), агов адепти приходу бурятів , ви ще тут?
показати весь коментар
11.11.2025 16:01 Відповісти
Ааа! Тепер зрозуміло, чому у нас корупція буйним цвітом ризцвіла! Прокурори зацняті прілритетним - розшукують дезертирів! От тільки якщо всіх знафдуть, то ні забезпечмти, ні озброїти не буде чим - волонтемка Юсупова всіх не потягне, а те, що мала б дати держава - змародерили мідаси.
показати весь коментар
11.11.2025 16:02 Відповісти
За такого політичного та військового крадівництва просто дивно, що ще усі з фронту не втікли. Уявіть, боєць почувши про міндічів-галушкіних, про що подумає - якого #єра я за цих крадіїв тут загинути мушу? І правильно подумає. Зливають нас, як країну, і не ззовні, а зсередини
показати весь коментар
11.11.2025 16:16 Відповісти
 
 