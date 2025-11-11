Кількість проваджень по СЗЧ та дезертирству різко зросла у 2025 році, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тис. проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства. Більшість з них припадає на 10 місяців 2025 року.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора на запит NV, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, розпочато 255 тис. проваджень через СЗЧ, ще 56,2 тис. - через дезертирство. Всього 311 327 проваджень.
Лише протягом січня-жовтня 2025 року було зареєстровано 162,5 тис. справ щодо СЗЧ, 9 тис. осіб повідомили про підозру, майже 7,7 тис. проваджень направили до суду.
Також протягом 10 місяців цього року було розпочато майже 21,6 тис. проваджень за статтею про дезертирство. 318 особам повідомили про підозру, до суду направили 195 проваджень.
Водночас із 2022 по 2024 роки правоохоронці розпочали менше проваджень щодо СЗЧ та дезертирства, ніж за неповний 2025 рік.
У 2024 році було зареєстровано 67,8 тис. проваджень щодо СЗЧ (та 23,3 тис. справ через дезертирство), у 2023-му - 17,6 тис. (7,8 тис. - за дезертирство), у 2022-му - лише 6,6 тис. (та 3,4 тис. - за дезертирство).
Що передувало?
Раніше екснардеп та командир підрозділу ударни БпЛА Ігор Луценко заявив, що за офіційними даними лише у жовтні 2025 року понад 21 тис. військових пішли у СЗЧ.
міндіча вже нічого не переплюне!!!
кляті дезертири ухилянти, що собі надумали?
не хочуть за зелених мародерів вмирати....
1. Більше бусярити. Чим більше наловлять, тим більше затримається, бо ж не всі в СЗЧ йдуть.
2. Замінити тюрму на тілесні покарання. Людина боїться болю, це гарний стимул. Бажано робити публічні екзекуції й транслювати їх в прямому етері.
3. Впровадити відповідальність для родичів ухилянтів. Не хочеш зізнаватися де чоловік - штраф (або й тюрма). Бо це ж по суті співучасть у скоєнні злочину проти держави.
Тільки жорсткі заходи приведуть до перемоги.
"КНУТОМ"
1) "СЗЧ (хитрожопість)" в перші 60 днів після мобілізації (фактично під час навчання) - підлягають найсуворішому покаранню автоматично. Заочна підозра, заочна ухвала про тримання під вартою, ухвала про арешт майна. Далі тільки через контракт, за відбором в якусь бригаду.
2) "СЗЧ (виснаження)" після довгих або складних бойових - без кримінальної відповідальності і без грошового забезпечення, але продумати сприятливі умови повернення на службу.
3) "СЗЧ (зневага)" після бойвих з метою переведення в інший підрозділ - передбачити процедуру звільнення від кримінальної відповідалності з переведенням в інший підрозділ.
4) "СЗЧ (пох..їзм)" з тилових посад - зберегти стандартну процедуру кримінальної відповідності з можливостю продовжити службу в бойових підрозділах.
"ПРЯНИКОМ"
Що можна швидко робити, щоб зменшити СЗЧ.
1) За згодою мобілізованого дозволити проводити підготовку самим підрозділом, де буде служити людина. БЗВП - дуже демотивує. Заохочувати приватне військове навчання і здійснювати компенсацію для тих, хто його пройшов.
2) Дати більше повноважень комбатам щодо короткочасних відпусток. Там, де комбати беруть на себе відповідальність і відпускають бійців під "чесне слово", там СЗЧ значно менше. Бійцю треба відновлення відчуття "героя" в колі близьких (батьків, дружини, дітей, друзів).
3) Дати можливість гарантованого переводу раз в півроку. Передбачити, що бійця не можуть затримати, якщо він попередив за 30 днів і є відношення з іншого бойового підрозділу. Якщо проблема в людині - хай йде, якщо в командиру, то лишиться без людей.
Давати щедрі премії комбатам сухопутних військ, в яких відсоток СЗЧ мінімальний. Умовно 100-300 тис.грн. за квартал. Це має бути співмірно з преміями компаній, де кількість працівників 150+ людей.
4) За кожні півроку служби в бойовому підрозділі давати бійцям бонус (100-200 тис) + на 5-10 тис збільшення щомісячного грошового забезпечення.
Важливо пам'ятати, що СЗЧ - це також показник роботи ворожого ІПСО: їх задача не фізично, а психологічно вибити з війська солдат. Тут, на жаль, ми всі разом дуже програємо, а багато хто ще й на службі у ворога.
(с) Віталій Коломієць
А потім тебе теж хтось поміняє.
Схема не працює, бо ти ж не хочеш. Саме на тобі все й зупинилося.