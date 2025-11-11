Кількість проваджень по СЗЧ та дезертирству різко зросла у 2025 році, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Від початку повномасштабного вторгнення правоохоронці зареєстрували понад 310 тис. проваджень за фактом СЗЧ та дезертирства. Більшість з них припадає на 10 місяців 2025 року.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора на запит NV, інформує Цензор.НЕТ.

Так, розпочато 255 тис. проваджень через СЗЧ, ще 56,2 тис. - через дезертирство. Всього 311 327 проваджень.

Лише протягом січня-жовтня 2025 року було зареєстровано 162,5 тис. справ щодо СЗЧ, 9 тис. осіб повідомили про підозру, майже 7,7 тис. проваджень направили до суду.

Також протягом 10 місяців цього року було розпочато майже 21,6 тис. проваджень за статтею про дезертирство. 318 особам повідомили про підозру, до суду направили 195 проваджень.

Водночас із 2022 по 2024 роки правоохоронці розпочали менше проваджень щодо СЗЧ та дезертирства, ніж за неповний 2025 рік.

У 2024 році було зареєстровано 67,8 тис. проваджень щодо СЗЧ (та 23,3 тис. справ через дезертирство), у 2023-му - 17,6 тис. (7,8 тис. - за дезертирство), у 2022-му - лише 6,6 тис. (та 3,4 тис. - за дезертирство).

Що передувало?

Раніше екснардеп та командир підрозділу ударни БпЛА Ігор Луценко заявив, що за офіційними даними лише у жовтні 2025 року понад 21 тис. військових пішли у СЗЧ.

