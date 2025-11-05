У ЗСУ формують нову бригаду з числа 150-х, попри велику кількість СЗЧ, - комбат Філімонов
У ЗСУ наразі формують новостворену бригаду. На етапі цього там вже близько 3 тисяч СЗЧ.
Про це повідомив командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов, передає Цензор.НЕТ.
"Наскільки б ви здивувалися, якби я сказав, що формується ще одна новостворена бригада з числа 150-х? У якої на етапі формування там уже близько 3 тис. СЗЧ", - зазначив він.
Активіст та волонтер Сергій Стерненко, коментуючи допис Філімонова, зауважив, що водночас не дають поповнення у старі бригади.
"Продовжуємо формування нових бригад. Не даємо поповнення у старі бригади. Коли поповнення є, даємо його у ті підрозділи, де люди закінчуються за лічені дні. Дивуємося, чому половина мобілізованих зразу йде в СЗЧ.
Ні, нічого змінювати не треба. Все чудово. Ми з такими підходами точно вистоїмо у війні на виснаження проти противника, який має в рази більше ресурсів", - додав він.
Створення нових бригад
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, що у війську формують нові бригади у відповідь на створення ворогом нових дивізій.
щоб люди не тікали - треба мотивація, на одній пропаганді не поїдеш, платить більше ніж платять рашисти і % СЗЧ наблизиться до мін.
