В ВСУ формируют новую бригаду из числа 150-х, несмотря на большое количество СОЧ, - комбат Филимонов

В ВСУ сейчас формируют новосозданную бригаду. На данном этапе там уже около 3 тысяч СОЧ.

Об этом сообщил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько бы вы удивились, если бы я сказал, что формируется еще одна новосозданная бригада из числа 150-х? В которой на этапе формирования уже около 3 тыс. СОЧ", - отметил он.

Активист и волонтер Сергей Стерненко, комментируя сообщение Филимонова, отметил, что в то же время не дают пополнения в старые бригады.

"Продолжаем формирование новых бригад. Не даем пополнения в старые бригады. Когда пополнение есть, даем его в те подразделения, где люди заканчиваются в считанные дни. Удивляемся, почему половина мобилизованных сразу идет в СОЧ.

Нет, ничего менять не нужно. Все прекрасно. Мы с такими подходами точно выстоим в войне на истощение против противника, который имеет в разы больше ресурсов", - добавил он.

Читайте также: Сырский объяснил, почему в ВСУ создают новые бригады: в ответ на формирование врагом новых дивизий

Создание новых бригад

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объяснил, что в армии формируют новые бригады в ответ на создание врагом новых дивизий.