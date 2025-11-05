РУС
Новости Создание новых бригад в ВСУ
В ВСУ формируют новую бригаду из числа 150-х, несмотря на большое количество СОЧ, - комбат Филимонов

В ВСУ сейчас формируют новосозданную бригаду. На данном этапе там уже около 3 тысяч СОЧ.

Об этом сообщил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько бы вы удивились, если бы я сказал, что формируется еще одна новосозданная бригада из числа 150-х? В которой на этапе формирования уже около 3 тыс. СОЧ", - отметил он.

Активист и волонтер Сергей Стерненко, комментируя сообщение Филимонова, отметил, что в то же время не дают пополнения в старые бригады.

"Продолжаем формирование новых бригад. Не даем пополнения в старые бригады. Когда пополнение есть, даем его в те подразделения, где люди заканчиваются в считанные дни. Удивляемся, почему половина мобилизованных сразу идет в СОЧ.

Нет, ничего менять не нужно. Все прекрасно. Мы с такими подходами точно выстоим в войне на истощение против противника, который имеет в разы больше ресурсов", - добавил он.

Читайте также: Сырский объяснил, почему в ВСУ создают новые бригады: в ответ на формирование врагом новых дивизий

Создание новых бригад

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объяснил, что в армии формируют новые бригады в ответ на создание врагом новых дивизий.

ВСУ (7067) Филимонов Сергей (18) СОЧ (115)
Топ комментарии
+11
Все більше схоже, що ми на порозі великого шухера. Лажа почалась в 19-му, коли зебіли зробили іх вмєстє
05.11.2025 15:55 Ответить
+11
Лажа почалася тоді, коли вибрали замість Чорновола чи Юхновського - недокомуніста Кравчука.
05.11.2025 16:06 Ответить
+9
Зелений дурдом.
05.11.2025 15:54 Ответить
Зелений дурдом.
05.11.2025 15:54 Ответить
Все більше схоже, що ми на порозі великого шухера. Лажа почалась в 19-му, коли зебіли зробили іх вмєстє
05.11.2025 15:55 Ответить
За коллекцию своих часов рассказал бы, тёща все подарила?
05.11.2025 15:56 Ответить
Лажа почалася тоді, коли вибрали замість Чорновола чи Юхновського - недокомуніста Кравчука.
05.11.2025 16:06 Ответить
👍👍👍так,саме там ми звернули не туди,але совок є совок,отупіле стадо з пам'ятю про горілку,ковбасу...і жодних про те,якою кров'ю це робилося і чому в 1917 українців було 82млн а в 1991 після ,,,щасливих років совка,,, усього 55млн.
05.11.2025 16:33 Ответить
"в 1917 українців було 82млн"

Цитата: "згідно з даними на 1910/1917 рік, на території України проживало близько 27 мільйонів українців, що становило приблизно 70,1% від загальної чисельності населення на українських землях."
А 82 мільйони було всіх українців в 30-х роках по всій території срср. Так і в 91-му по всьому союзу було нічим не менше, якщо лише на території України було 52 мільйони.
05.11.2025 16:52 Ответить
абы наловить и в окопы засунуть на верную смерть
05.11.2025 16:10 Ответить
Федя, не ной, тебя русня тоже на сво потянет...
05.11.2025 16:15 Ответить
Тебе ж не потягла. Втік чи відкупився?
05.11.2025 16:22 Ответить
те еще воители, сразу покровск освободят
05.11.2025 16:12 Ответить
З Уралу пишеш,ХФьодоре?
05.11.2025 16:26 Ответить
Поверни голову. Поряд з тобою на дивані сидить.
05.11.2025 16:39 Ответить
А біля тебе,часом не Кромвель з Генріхом восьмим?
05.11.2025 17:08 Ответить
Я по другий бік біля тебе.
05.11.2025 17:10 Ответить
Я думаю,що на островах знайдуться кваліфіковані психіатри,звернись,вони допоможуть!
05.11.2025 17:16 Ответить
Ти ж не звертаєшся. Б"єш ворога, потужно пердячи в диван. А інших примушуєш іти в окопи. А вони що, дурніші від тебе? Вони теж хочуть так само воювати на дивані поряд з тобою.
05.11.2025 17:19 Ответить
Ц дисбат. Ну а шо з втікачами робити?
05.11.2025 16:14 Ответить
Ти справді думаєш, що впійманий і насильно доправлений відгодованими тиловими бугаями на фронт сзчник буде воювати? Довбню, з такими методами, які ти так ревно підтримуєш, вже зовсім близько 1916-й, коли почнуть стріляти командирів і йти в сзч цілими батальйонами.
05.11.2025 16:44 Ответить
Якщо накласти все на призму що треба робити щоб Україна програла то все стає на свої місця .
Тільки дурні не бачать шо робе влада,все роблять навпаки і це системно не раз два чи три все системно.
05.11.2025 16:15 Ответить
Формують штрафбат? Праві були ті, що говорили, що до загородзагонів вже недалеко. Так переможемо...
05.11.2025 16:21 Ответить
Соромлюся спитати, що таке "150" ? Чи журналісти стали настільки ліниві, що їм важко простими словами донести читачу інформацію замість військових кодувань ???
05.11.2025 16:25 Ответить
а там набір зашкварів по 150 включно,де люди втікали через нелюдьське ставлення та м'ясні штурми підрозділами....
05.11.2025 16:36 Ответить
***бригади
05.11.2025 16:37 Ответить
Это значит , что есть 150 бригад и формируют новые - 151, 152, 153 и т.д.
05.11.2025 17:02 Ответить
Після Покровська, х## кого в армії втримаєте. Сидіти в черговому мішку Сирка-зеленского.
05.11.2025 16:29 Ответить
Мужика поймали на улице, завезли ТЦК, потом в часть а мужик не хотел ни в ТЦК ни в часть, куда он пойдёт, конечно в СЗЧ, он ничем не рискует, никто его не расстреляет и скорее всего не посадит, поэтому нет ничего удивительного. А надо привлекать народ в армию высоченными бонусами и большими льготами а без этого так и будут люди ноги делать из подразделений.
05.11.2025 16:52 Ответить
Кожна нова бригада - це великий штаб та куча тилових посад, куди бажаючим "продають" дуже дороги "квітки".
05.11.2025 16:58 Ответить
Больше бригадов хароших и разных. Исчо не всех бригадиров трудоустроили.
05.11.2025 17:04 Ответить
І прорабів також...
05.11.2025 17:21 Ответить
Неукомплектованість воюючих інколи до 60%. А ці піаряться створенням нових.
05.11.2025 17:24 Ответить
У воюючих всі штабні та тилові посади давно зайняті. А на фронт "своїх" негоже відправляти. Доводиться для них створювати нові.
05.11.2025 17:29 Ответить
 
 