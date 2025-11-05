В ВСУ формируют новую бригаду из числа 150-х, несмотря на большое количество СОЧ, - комбат Филимонов
В ВСУ сейчас формируют новосозданную бригаду. На данном этапе там уже около 3 тысяч СОЧ.
Об этом сообщил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов, передает Цензор.НЕТ.
"Насколько бы вы удивились, если бы я сказал, что формируется еще одна новосозданная бригада из числа 150-х? В которой на этапе формирования уже около 3 тыс. СОЧ", - отметил он.
Активист и волонтер Сергей Стерненко, комментируя сообщение Филимонова, отметил, что в то же время не дают пополнения в старые бригады.
"Продолжаем формирование новых бригад. Не даем пополнения в старые бригады. Когда пополнение есть, даем его в те подразделения, где люди заканчиваются в считанные дни. Удивляемся, почему половина мобилизованных сразу идет в СОЧ.
Нет, ничего менять не нужно. Все прекрасно. Мы с такими подходами точно выстоим в войне на истощение против противника, который имеет в разы больше ресурсов", - добавил он.
Создание новых бригад
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объяснил, что в армии формируют новые бригады в ответ на создание врагом новых дивизий.
