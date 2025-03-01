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Новини Створення нових бригад в ЗСУ
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Сирський пояснив, чому в ЗСУ створюють нові бригади: у відповідь на формування ворогом нових дивізій

Сирський про нові бригади

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, що у війську формують нові бригади у відповідь на створення ворогом нових дивізій.

Про це він розповів у інтерв’ю YouTube-каналу "Бомбардир", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Сирського, коли Росія формує нові дивізії для відкриття нового фронту на полі бою, то необхідно мати сили, щоб змогти протидіяти ворогу.

"Ми створюємо нові бригади у відповідь на створення нових дивізій противника. Коли противник створює нові дивізії, які будуть застосовуватися для відкриття нового фронту або нових ділянок фронту, звичайно треба мати відповідь адекватну. Такою відповіддю, звичайно, може бути бригада",-сказав головком.

Він додав, що створення нових бригад дозволить провести ротації бійців, що може дозволити застосовувати більш досвідчені бригади на більш нагальних напрямках фронту.

"Це не якась примха, а необхідність. Тому що те, що створюється, і кількість військ, розраховується Генеральним штабом у відповідь на реальний рівень загроз з боку противника",-сказав Сирський.

Нагадаємо, що раніше в одному зі своїх стрімів на YouTube головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявляв, що президент Володимир Зеленський розпорядився зупинити формування нових бригад.

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Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

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Автор: 

ЗСУ (7501) Сирський Олександр (590)


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Топ коментарі
+12
коли створять бригади з тцкашників і мусорів????
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01.03.2025 19:32
+7
Нові бригади формуються, тому що так вкрасти можливостей БІЛЬШЕ.
Кому війна, а корупціонерам - мати рідна.
А старі бригади нехай загинаються без поповнення, здаючи Донбас...
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01.03.2025 19:44
+7
Логіка Сирського зашкалює, вони формують, ми формуємо, но він забуває, що росія їх може створити більше, може краще нормально доукоплектовивати старі.
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01.03.2025 19:46
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коли створять бригади з тцкашників і мусорів????
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01.03.2025 19:32 Відповісти
Скоро. Роты охраны и всякие "спецподразделения" не справляются, будут бригадами ловить.
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01.03.2025 19:36 Відповісти
Я так понимаю, под мусорами, Вы имеете в виду ментов. Бригада Лють, стрелковые батальоны от каждой области, КОРД, Хижак и это ещё не всё чисто полицейские подразделения. Если интересно по поводу участия полиции в боевых действиях, в интернете куча информации, но, я так понимаю, интересует не то что в реальности, а хайпануть
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02.03.2025 10:43 Відповісти
Старий друг, краще нових двух, в старих бригадах сержанти і офіцери в рази опитніші , і навчіти вони можуть 5 раз більше, ніж як в 155 бригаді офіцери які не служили, що він несе, що ще й досі це не дійшло.
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01.03.2025 19:33 Відповісти
"Опитніші" не народилися "опитними". Щоб отримати бойовий досвід - треба побувати в боях. По іншому не вийде.
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01.03.2025 20:46 Відповісти
Амм... А може треба формувати нові бригади, коли вже наповнено штат існучих і є достатня кількість мобілізованих? (Капітан Очевидність)
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01.03.2025 19:36 Відповісти
Краще бути багатим та здоровим. І щоб війни не було.
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01.03.2025 20:48 Відповісти
Нові бригади формуються, тому що так вкрасти можливостей БІЛЬШЕ.
Кому війна, а корупціонерам - мати рідна.
А старі бригади нехай загинаються без поповнення, здаючи Донбас...
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01.03.2025 19:44 Відповісти
А ще прилаштувати в штаби, на склади та кухні 10050 своїх родичів та "нужників" ( нужних людєй)
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01.03.2025 21:12 Відповісти
Логіка Сирського зашкалює, вони формують, ми формуємо, но він забуває, що росія їх може створити більше, може краще нормально доукоплектовивати старі.
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01.03.2025 19:46 Відповісти
Може ти не в курсі - російська дивізія значно більша за українську бригаду по чисельності. Але в обороні мабуть бригада може стримувати дивізію.
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01.03.2025 20:45 Відповісти
Я в курсі, вже як 2 роки і 11 місяців.
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01.03.2025 21:07 Відповісти
Українська Бригада дійсно так може!!
Але - треба забезпечити, дронами, пікапами, бусами, вантажівками, набоями, снарядами які нормальні а не 200 тищ бракованих !!!
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01.03.2025 21:14 Відповісти
Казав мені учитель колись давно " а якщо вони підуть топитися , ти теж так зробиш?"
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01.03.2025 19:48 Відповісти
Зазвичай, нові підрозділи створюють щоб отримати перевагу над ворогом, а не тому що «вони створюють».
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01.03.2025 20:03 Відповісти
Насильно бусифіковані - це перші кандидати в сзч. Просто треба платити захисникам і не по 20 тисяч.
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01.03.2025 20:07 Відповісти
Мотобусифіковані бригади сзч.
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01.03.2025 23:10 Відповісти
 
 