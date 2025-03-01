Особисто переконував військових розпочати наступ на Курщину, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що перед початком операції на Курщині особисто переконував бійців розпочати наступ.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир", інформує Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи правда, що перед початком операції на Курщині він їздив безпосередньо переконувати бригади, що це потрібно зробити.

Читайте: Сирський працював у бригадах, що ведуть бої на Новопавлівському напрямку: все через активізацію РФ. ФОТО

"Так, це було. Із кожною ротою, з військовослужбовцями я зустрівся особисто. У нас не було так багато військ. Ми йшли навіть меншими силами, ніж під час Харківської операції. Ми вивели бригади з бою, дали їм підготуватися, а деякі батальйони залучали вже після початку операції", - сказав він.

Сирський заявив, що він пояснював бійцям, для чого потрібна ця операція.

"Дійсно, для деяких наших військовослужбовців, зокрема для офіцерів, це був якийсь бар'єр - перейти держкордон. Деякі казали, що це незаконно. А я питав: "як це незаконно?". Тобто вони на нас напали законно, а ми робимо незаконно? В чому тут незаконність? Ми не порушили правила війна, ми захищали свою територію, ми наступали на тому напрямку, де сили противника на той час були найбільш слабкими та найменша щільність цих військ була. Наступали там, де ворог готувався проводити наступальну операцію влітку", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Читайте: Фахівців Повітряних сил повертали з фронту після реакції Сирського на переведення до піхоти, - Ігнат