Особисто переконував військових розпочати наступ на Курщину, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що перед початком операції на Курщині особисто переконував бійців розпочати наступ.
Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир", інформує Цензор.НЕТ.
Його запитали, чи правда, що перед початком операції на Курщині він їздив безпосередньо переконувати бригади, що це потрібно зробити.
"Так, це було. Із кожною ротою, з військовослужбовцями я зустрівся особисто. У нас не було так багато військ. Ми йшли навіть меншими силами, ніж під час Харківської операції. Ми вивели бригади з бою, дали їм підготуватися, а деякі батальйони залучали вже після початку операції", - сказав він.
Сирський заявив, що він пояснював бійцям, для чого потрібна ця операція.
"Дійсно, для деяких наших військовослужбовців, зокрема для офіцерів, це був якийсь бар'єр - перейти держкордон. Деякі казали, що це незаконно. А я питав: "як це незаконно?". Тобто вони на нас напали законно, а ми робимо незаконно? В чому тут незаконність? Ми не порушили правила війна, ми захищали свою територію, ми наступали на тому напрямку, де сили противника на той час були найбільш слабкими та найменша щільність цих військ була. Наступали там, де ворог готувався проводити наступальну операцію влітку", - додав головнокомандувач ЗСУ.
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А потім покинути завойовану курщину.
Вот где собака зарыта -
Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859
- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
"Курские успехи" отвлекли внимание плебса (бесполезных идиотов) от ускоренной сдачи под шумок востока Украины.
15.08.2024 15:21 Відповісти Видалити
До ТЦК і покажіть, як треба...
в принципі малими силами вдалося пройтись по тилам обнаглівшого путлєра..
далі,
це була відповідь Сирського на не популярну в ухил.колах пропозицію призвати 500 тисяч захисників для стабілізації фронту,
та забезпечення ротації передової лінії оборони..