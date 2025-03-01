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Новини Операція ЗСУ на Курщині
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Особисто переконував військових розпочати наступ на Курщину, - Сирський

Сирський розповів про підготовку Курської операції

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що перед початком операції на Курщині особисто переконував бійців розпочати наступ.

Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир", інформує Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи правда, що перед початком операції на Курщині він їздив безпосередньо переконувати бригади, що це потрібно зробити. 

Читайте: Сирський працював у бригадах, що ведуть бої на Новопавлівському напрямку: все через активізацію РФ. ФОТО

"Так, це було. Із кожною ротою, з військовослужбовцями я зустрівся особисто. У нас не було так багато військ. Ми йшли навіть меншими силами, ніж під час Харківської операції. Ми вивели бригади з бою, дали їм підготуватися, а деякі батальйони залучали вже після початку операції", - сказав він.

Сирський заявив, що він пояснював бійцям, для чого потрібна ця операція.

"Дійсно, для деяких наших військовослужбовців, зокрема для офіцерів, це був якийсь бар'єр - перейти держкордон. Деякі казали, що це незаконно. А я питав: "як це незаконно?". Тобто вони на нас напали законно, а ми робимо незаконно? В чому тут незаконність? Ми не порушили правила війна, ми захищали свою територію, ми наступали на тому напрямку, де сили противника на той час були найбільш слабкими та найменша щільність цих військ була. Наступали там, де ворог готувався проводити наступальну операцію влітку", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Читайте: Фахівців Повітряних сил повертали з фронту після реакції Сирського на переведення до піхоти, - Ігнат

Автор: 

ЗСУ (7501) Сирський Олександр (590) Курськ (1089)


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Топ коментарі
+28
План здати Донеччину і ще шмат територій.
А потім покинути завойовану курщину.
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01.03.2025 18:54
+22
З курщини потроху видавлюють наших,на сході втрачаємо території кожного дня.Стратег ****!!!
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01.03.2025 18:55
+18
В якому місці воно правильне?
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01.03.2025 18:56
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План здати Донеччину і ще шмат територій.
А потім покинути завойовану курщину.
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01.03.2025 18:54 Відповісти
Абсолютно правильне рішення!
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01.03.2025 18:54 Відповісти
В якому місці воно правильне?
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01.03.2025 18:56 Відповісти
Політрук, ти?
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01.03.2025 19:01 Відповісти
Кацап, а тебе хто запитував?
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01.03.2025 21:37 Відповісти
В Армії діють не командами, а переконанням??
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01.03.2025 18:55 Відповісти
Одне іншому не мішає....
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01.03.2025 18:57 Відповісти
Це як то?
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01.03.2025 18:58 Відповісти
сам служив?
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01.03.2025 19:04 Відповісти
Командир - в атаку! бієць - якось непереконливо...
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01.03.2025 19:01 Відповісти
Сам то служив хоча би 1 день?
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01.03.2025 19:08 Відповісти
Два роки. В окупаційній російській армії.
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01.03.2025 19:10 Відповісти
А ти у якій Армії служив?
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01.03.2025 19:13 Відповісти
Разговор то явно про срочную службу еще в СССР.
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01.03.2025 19:14 Відповісти
Так.І?
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01.03.2025 19:20 Відповісти
З курщини потроху видавлюють наших,на сході втрачаємо території кожного дня.Стратег ****!!!
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01.03.2025 18:55 Відповісти
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01.03.2025 18:56 Відповісти
Незаконно... Навпаки, війну потрібно провадити на ворожій території. Особливо після того як ворог наплював на усі міжнародні закони.
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01.03.2025 18:56 Відповісти
При тому здаючи свою ?
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01.03.2025 20:09 Відповісти
Маячня якась."Переконував"?Не наказ дав а "переконував"?тьху
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01.03.2025 18:57 Відповісти
є така професія - захищати державу!
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01.03.2025 18:59 Відповісти
Ти здав 3600 кВ. Км України тільки за один 2024 рік. Так що йди на хер разом з курськими полями. Не захотів захопити аес до якої було пару км. А з таким козирем трампівська мразота так би рот не відкривала.....
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01.03.2025 18:58 Відповісти
До АЕС там не пару км було, а 50 - захопити її було нереально тими силами.
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01.03.2025 19:04 Відповісти
Зе підбирає таких же кінчених. Завдяки взяттю маленького райцентру - Суджа, путлер отримав можливість залучити до війни корейців!
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01.03.2025 19:00 Відповісти
Генерал-полковник (на то время), Главнокомандующий, ездил по ротам(!) и "пояснял бойцам потребность в операции"... цепочка командования - нет, не слышал. Шо за бред(.
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01.03.2025 19:03 Відповісти
То ноют что генералы не ездят на передок и не работают с личным составом ниже то ноют что ездят и общаются. Вы там определитесь уже зрадуны
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01.03.2025 19:38 Відповісти
а хто голову ВОДА особисто переконав брехати, що після вашого заходу Сумам і Сумщині менше прилітат стало?
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01.03.2025 19:05 Відповісти
Вони не хотіли розпочинати. А Сирський їх переконував. І переконав.
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01.03.2025 19:08 Відповісти
Плюс наказ.А за невиконання наказу-стаття.
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01.03.2025 20:23 Відповісти
it Wlad West
Вот где собака зарыта -

Видання зауважило, що Україна відвела підрозділи з найскладніших ділянок фронту, таких як Покровськ, Торецьк і Часів Яр. Джерело: https://censor.net/ua/n3504859

- а тем временем сдают медленно, но уверенно территорию Украины на востоке, потом то же будет в Запорожской и Херсонской областях.Уря - уря даешь курск!
15.08.2024 14:18 Відповісти Видалити.
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01.03.2025 19:16 Відповісти
it Wlad West
"Курские успехи" отвлекли внимание плебса (бесполезных идиотов) от ускоренной сдачи под шумок востока Украины.
15.08.2024 15:21 Відповісти Видалити
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01.03.2025 19:18 Відповісти
Нічого такого не було, особливо про роти, ну хрінь. Зі слів знайомого: перед виїздом прийшов комбат і, каже "ми їдемо в *****". Потім було ще багато матів з обох боків. А там була *****, і вона продовжується.
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01.03.2025 19:21 Відповісти
Він зрозумів у чому зізнався?
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01.03.2025 19:21 Відповісти
Якого літку, ми там наступали в серпні, про який наступ росіян влітку він марить.... там навіть якби вони з штанів вистрибнули, сили вони не зібрали б нічого до кінця літа.
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01.03.2025 19:37 Відповісти
Нащо була та авантюра? Відволікти і угробити найкраще оснащені війська та здати ті території, які пообіцяв зєпоц пуйлу? Кому той шмат курщини нахер всрався? Але це моя особиста думка, я воєнних акадємієв не закінчувала.
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01.03.2025 19:42 Відповісти
А хто не пішов на таку авантюру шкурвскої аперациї, як приміром комбриг галицької 80-ки, того зняли?
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01.03.2025 20:10 Відповісти
Ну й ну,хіба що збирався то написати...
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01.03.2025 20:21 Відповісти
Авантюрист **** ,зняти найбоєздатнійші бригади з Донеччини і перекинути їх курщину ( а насправді в крихітний суджанський район ) ,щоб ловити кацапських строковиків ? Добре хоч що вже не бреше про кацапське угрупування ( якого насправді там і не було ) ,що збиралось вторгнутись в Сумську область ,чим ,до речі в серпні він і аргументовував вступ ЗСУ в Суджу .
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01.03.2025 20:17 Відповісти
На Вікіпедії вказано,які серйозні сили стоять на суджині.Там ціла армія,а не щось типу рейду рос.добробатів,озброєння найкраще,що зняли з Донбасу.
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01.03.2025 20:32 Відповісти
Я так розумію, що всі, хто більше Сирського розуміються на військовій справі - зараз на сайті і з дивану дають поради!
До ТЦК і покажіть, як треба...
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01.03.2025 20:59 Відповісти
Скоро цю операцію, будуть називати не інакше як АВАНТЮРОЮ.
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01.03.2025 21:26 Відповісти
та хоть щось..
в принципі малими силами вдалося пройтись по тилам обнаглівшого путлєра..

далі,
це була відповідь Сирського на не популярну в ухил.колах пропозицію призвати 500 тисяч захисників для стабілізації фронту,
та забезпечення ротації передової лінії оборони..
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02.03.2025 00:36 Відповісти
Особисто розмовляли с кожним, а в цей час на мене було 250 замахів! В це тільки з ранку!
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02.03.2025 10:17 Відповісти
 
 