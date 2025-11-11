Количество производств по СОЧ и дезертирству резко возросло в 2025 году, - СМИ. ДОКУМЕНТ
С начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали более 310 тыс. производств по факту СОЧ и дезертирства. Большинство из них приходится на 10 месяцев 2025 года.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора по запросу NV, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, начато 255 тыс. производств по факту СОЧ, еще 56,2 тыс. - по факту дезертирства. Всего 311 327 производств.
Только в течение января-октября 2025 года было зарегистрировано 162,5 тыс. дел по СОЧ, 9 тыс. человек сообщили о подозрении, почти 7,7 тыс. производств направили в суд.
Также в течение 10 месяцев этого года было начато почти 21,6 тыс. производств по статье о дезертирстве. 318 лицам сообщили о подозрении, в суд направили 195 производств.
В то же время с 2022 по 2024 годы правоохранители начали меньше производств по СОЧ и дезертирству, чем за неполный 2025 год.
В 2024 году было зарегистрировано 67,8 тыс. производств по СОЧ (и 23,3 тыс. дел за дезертирство), в 2023-м — 17,6 тыс. (7,8 тыс. — за дезертирство), в 2022-м — только 6,6 тыс. (и 3,4 тыс. — за дезертирство).
Что предшествовало?
Ранее экс-нардеп и командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко заявил, что по официальным данным только в октябре 2025 года более 21 тыс. военных ушли в СОЧ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
міндіча вже нічого не переплюне!!!
кляті дезертири ухилянти, що собі надумали?
не хочуть за зелених мародерів вмирати....
1. Більше бусярити. Чим більше наловлять, тим більше затримається, бо ж не всі в СЗЧ йдуть.
2. Замінити тюрму на тілесні покарання. Людина боїться болю, це гарний стимул. Бажано робити публічні екзекуції й транслювати їх в прямому етері.
3. Впровадити відповідальність для родичів ухилянтів. Не хочеш зізнаватися де чоловік - штраф (або й тюрма). Бо це ж по суті співучасть у скоєнні злочину проти держави.
Тільки жорсткі заходи приведуть до перемоги.
"КНУТОМ"
1) "СЗЧ (хитрожопість)" в перші 60 днів після мобілізації (фактично під час навчання) - підлягають найсуворішому покаранню автоматично. Заочна підозра, заочна ухвала про тримання під вартою, ухвала про арешт майна. Далі тільки через контракт, за відбором в якусь бригаду.
2) "СЗЧ (виснаження)" після довгих або складних бойових - без кримінальної відповідальності і без грошового забезпечення, але продумати сприятливі умови повернення на службу.
3) "СЗЧ (зневага)" після бойвих з метою переведення в інший підрозділ - передбачити процедуру звільнення від кримінальної відповідалності з переведенням в інший підрозділ.
4) "СЗЧ (пох..їзм)" з тилових посад - зберегти стандартну процедуру кримінальної відповідності з можливостю продовжити службу в бойових підрозділах.
"ПРЯНИКОМ"
Що можна швидко робити, щоб зменшити СЗЧ.
1) За згодою мобілізованого дозволити проводити підготовку самим підрозділом, де буде служити людина. БЗВП - дуже демотивує. Заохочувати приватне військове навчання і здійснювати компенсацію для тих, хто його пройшов.
2) Дати більше повноважень комбатам щодо короткочасних відпусток. Там, де комбати беруть на себе відповідальність і відпускають бійців під "чесне слово", там СЗЧ значно менше. Бійцю треба відновлення відчуття "героя" в колі близьких (батьків, дружини, дітей, друзів).
3) Дати можливість гарантованого переводу раз в півроку. Передбачити, що бійця не можуть затримати, якщо він попередив за 30 днів і є відношення з іншого бойового підрозділу. Якщо проблема в людині - хай йде, якщо в командиру, то лишиться без людей.
Давати щедрі премії комбатам сухопутних військ, в яких відсоток СЗЧ мінімальний. Умовно 100-300 тис.грн. за квартал. Це має бути співмірно з преміями компаній, де кількість працівників 150+ людей.
4) За кожні півроку служби в бойовому підрозділі давати бійцям бонус (100-200 тис) + на 5-10 тис збільшення щомісячного грошового забезпечення.
Важливо пам'ятати, що СЗЧ - це також показник роботи ворожого ІПСО: їх задача не фізично, а психологічно вибити з війська солдат. Тут, на жаль, ми всі разом дуже програємо, а багато хто ще й на службі у ворога.
(с) Віталій Коломієць
А потім тебе теж хтось поміняє.
Схема не працює, бо ти ж не хочеш. Саме на тобі все й зупинилося.