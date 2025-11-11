Количество производств по СОЧ и дезертирству резко возросло в 2025 году, - СМИ. ДОКУМЕНТ

С начала полномасштабного вторжения правоохранители зарегистрировали более 310 тыс. производств по факту СОЧ и дезертирства. Большинство из них приходится на 10 месяцев 2025 года.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора по запросу NV, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, начато 255 тыс. производств по факту СОЧ, еще 56,2 тыс. - по факту дезертирства. Всего 311 327 производств.

Только в течение января-октября 2025 года было зарегистрировано 162,5 тыс. дел по СОЧ, 9 тыс. человек сообщили о подозрении, почти 7,7 тыс. производств направили в суд.

Также в течение 10 месяцев этого года было начато почти 21,6 тыс. производств по статье о дезертирстве. 318 лицам сообщили о подозрении, в суд направили 195 производств.

В то же время с 2022 по 2024 годы правоохранители начали меньше производств по СОЧ и дезертирству, чем за неполный 2025 год.

В 2024 году было зарегистрировано 67,8 тыс. производств по СОЧ (и 23,3 тыс. дел за дезертирство), в 2023-м — 17,6 тыс. (7,8 тыс. — за дезертирство), в 2022-м — только 6,6 тыс. (и 3,4 тыс. — за дезертирство).

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Ранее экс-нардеп и командир подразделения ударных БПЛА Игорь Луценко заявил, что по официальным данным только в октябре 2025 года более 21 тыс. военных ушли в СОЧ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ формируют новую бригаду из числа 150-х, несмотря на большое количество СОЧ, - комбат Филимонов