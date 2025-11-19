РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12274 посетителя онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
1 655 9

Россия 23 раза применяла против Украины ракеты "Новатор", запрещенные ДРСМД и способные нести ядерный заряд

российская ракета Новатор

Россия уже 23 раза применила против Украины крылатые ракеты наземного базирования 9М729 ("Новатор"), которые способны нести ядерный заряд и производство которых было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Александр Сорочик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россия и в дальнейшем грубо нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), разрабатывая и развертывая запрещенные системы задолго до его формального прекращения — систематически нарушая свои обязательства и публично это отрицая. У нас есть подтвержденные доказательства того, что Россия применяла крылатые ракеты 9М729 — "Новатор" (по классификации НАТО — SSC-8 "Screwdriver") — наземную ракетную систему, способную нести ядерный заряд и прямо запрещенную ДРСМД", — сказал он.

Украинский дипломат отметил, что производство именно этой ракеты Россией стало причиной выхода США из ДРСМД в августе 2019 года. "Дальность ракеты – более 1 200 км. Россия уже применила ракеты "Новатор" против Украины 23 раза", – добавил он.

Читайте также: РФ применила "Циркон" по Сумам и массово атаковала Киев, - Игнат

Автор: 

крылатые ракеты (915) россия (98069) ядерное оружие (1434) война в Украине (6887)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки Фламіндічів застосувала фірма з виробництва кліпів ? Скільки грошей вивіз за кордон рятуючи гроші від наступу окупантів герой України тим міндіч
показать весь комментарий
19.11.2025 18:48 Ответить
А де наша відповідь?
показать весь комментарий
19.11.2025 18:48 Ответить
Дивіться уважно черговий п#здоболик від зеленського! Ото й буде уся відповідь!
показать весь комментарий
19.11.2025 18:50 Ответить
двушка в москве - ось
показать весь комментарий
19.11.2025 18:51 Ответить
А ми застосовуємо потужні відосики по населенню України.
показать весь комментарий
19.11.2025 18:48 Ответить
А ж захрип бідолога від таких старань!
Ніхто ж не повірить, що від вживання наркотиків!
показать весь комментарий
19.11.2025 18:52 Ответить
Потужні відосики і тотальна крадіжка які фламінго ви смієтесь
показать весь комментарий
19.11.2025 18:56 Ответить
А в ООН , про це , відомо ?
показать весь комментарий
19.11.2025 19:05 Ответить
Надаль наша вітчизняна ракетна програма надійно заблокована голобородьками в серпні 2019. Поки на банковій сидять педальні клоуни- ракет не буде ніяких. Вони цього не допустять. На те що під ворожіми ударами гинуть наши люди їм POHUY.
показать весь комментарий
19.11.2025 20:03 Ответить
 
 