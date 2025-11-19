Россия 23 раза применяла против Украины ракеты "Новатор", запрещенные ДРСМД и способные нести ядерный заряд

Россия уже 23 раза применила против Украины крылатые ракеты наземного базирования 9М729 ("Новатор"), которые способны нести ядерный заряд и производство которых было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Александр Сорочик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия и в дальнейшем грубо нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), разрабатывая и развертывая запрещенные системы задолго до его формального прекращения — систематически нарушая свои обязательства и публично это отрицая. У нас есть подтвержденные доказательства того, что Россия применяла крылатые ракеты 9М729 — "Новатор" (по классификации НАТО — SSC-8 "Screwdriver") — наземную ракетную систему, способную нести ядерный заряд и прямо запрещенную ДРСМД", — сказал он.

Украинский дипломат отметил, что производство именно этой ракеты Россией стало причиной выхода США из ДРСМД в августе 2019 года. "Дальность ракеты – более 1 200 км. Россия уже применила ракеты "Новатор" против Украины 23 раза", – добавил он.

