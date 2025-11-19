Росія 23 рази застосовувала проти України ракети "Новатор", заборонені ДРСМД і здатні нести ядерний заряд

Росія вже 23 рази застосувала проти України крилаті ракети наземного базування 9М729 ("Новатор"), які здатні нести ядерний заряд і виробництво яких було заборонено Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Про це заявив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Росія й надалі грубо порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), розробляючи та розгортаючи заборонені системи задовго до його формального припинення — систематично порушуючи свої зобов’язання та публічно це заперечуючи. Ми маємо підтверджені докази того, що Росія застосовувала крилаті ракети 9М729 – "Новатор" (за класифікацією НАТО – SSC-8 "Screwdriver") – наземну ракетну систему, здатну нести ядерний заряд і прямо заборонену ДРСМД", - сказав він.

Український дипломат зазначив, що виробництво саме цієї ракети Росією стало причиною виходу США з ДРСМД у серпні 2019 року. "Дальність ракети – понад 1 200 км. Росія вже застосувала ракети "Новатор" проти України 23 рази", - додав він.

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