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Новини Масований ракетний обстріл
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Росія 23 рази застосовувала проти України ракети "Новатор", заборонені ДРСМД і здатні нести ядерний заряд

російська ракета Новатор

Росія вже 23 рази застосувала проти України крилаті ракети наземного базування 9М729 ("Новатор"), які здатні нести ядерний заряд і виробництво яких було заборонено Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Про це заявив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Росія й надалі грубо порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), розробляючи та розгортаючи заборонені системи задовго до його формального припинення — систематично порушуючи свої зобов’язання та публічно це заперечуючи. Ми маємо підтверджені докази того, що Росія застосовувала крилаті ракети 9М729 – "Новатор" (за класифікацією НАТО – SSC-8 "Screwdriver") – наземну ракетну систему, здатну нести ядерний заряд і прямо заборонену ДРСМД", - сказав він.

Український дипломат зазначив, що виробництво саме цієї ракети Росією стало причиною виходу США з ДРСМД у серпні 2019 року. "Дальність ракети – понад 1 200 км. Росія вже застосувала ракети "Новатор" проти України 23 рази", - додав він.

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крилаті ракети (1122) росія (70276) ядерна зброя (1290) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+12
А ми застосовуємо потужні відосики по населенню України.
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19.11.2025 18:48 Відповісти
+11
Скільки Фламіндічів застосувала фірма з виробництва кліпів ? Скільки грошей вивіз за кордон рятуючи гроші від наступу окупантів герой України тим міндіч
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19.11.2025 18:48 Відповісти
+5
Дивіться уважно черговий п#здоболик від зеленського! Ото й буде уся відповідь!
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19.11.2025 18:50 Відповісти
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Скільки Фламіндічів застосувала фірма з виробництва кліпів ? Скільки грошей вивіз за кордон рятуючи гроші від наступу окупантів герой України тим міндіч
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19.11.2025 18:48 Відповісти
А де наша відповідь?
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19.11.2025 18:48 Відповісти
Дивіться уважно черговий п#здоболик від зеленського! Ото й буде уся відповідь!
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19.11.2025 18:50 Відповісти
двушка в москве - ось
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19.11.2025 18:51 Відповісти
А ми застосовуємо потужні відосики по населенню України.
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19.11.2025 18:48 Відповісти
А ж захрип бідолога від таких старань!
Ніхто ж не повірить, що від вживання наркотиків!
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19.11.2025 18:52 Відповісти
Потужні відосики і тотальна крадіжка які фламінго ви смієтесь
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19.11.2025 18:56 Відповісти
А в ООН , про це , відомо ?
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19.11.2025 19:05 Відповісти
А що таке ООН?
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19.11.2025 20:51 Відповісти
Надаль наша вітчизняна ракетна програма надійно заблокована голобородьками в серпні 2019. Поки на банковій сидять педальні клоуни- ракет не буде ніяких. Вони цього не допустять. На те що під ворожіми ударами гинуть наши люди їм POHUY.
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19.11.2025 20:03 Відповісти
"

Росія офіційно оголосила, що більше не буде дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування.

Таку заяву опублікувала пресслужба МЗС країни-агресорки.

У ній йдеться про те, що РФ більше не вважає себе пов'язаною зазначеним мораторієм, оскільки «російські ініціативи не зустріли взаємності»."

https://tsn.ua/svit/rf-zniala-obmezennia-na-rozhortannia-raket-serednyoyi-i-maloyi-dalnosti-2883794.html

Новина тримісячної давнини.
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19.11.2025 20:19 Відповісти
 
 