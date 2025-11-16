Силы обороны отразили 50 атак врага на Покровском направлении, восемь боев продолжаются, - Генштаб

На данный момент враг 151 раз атаковал позиции Сил обороны. В частности, больше всего атак – 58 – зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 16 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Удары по территории Украины

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Ясная Поляна Черниговской области; Белая Береза, Малушино, Нововасильевка, Ходыно, Бруски, Бобылевка Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиационный удар, в общей сложности сбросил три управляемые авиационные бомбы, также враг осуществил 87 обстрелов, в частности пять — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили четыре штурма врага вблизи Волчанска и в направлении Двуречанского и Обуховки. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Противник с начала суток семь раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили одиннадцать атак в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровий Яр, Дробышево, Терны и Заречное. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Выемка и Звановка.

На Краматорском направлении произошло четыре боевых столкновения с противником в районах Майского и Часова Яра. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

На Константиновском направлении наши защитники отразили двадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 58 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное, Филия и в направлении Новоподгородного, Гришино, Кучерова Яра, Вольного. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отразили пятьдесят атак.

Обстановка на юге

На Александровском направлении захватчики 16 раз пытались прорвать позиции украинских войск. Силы обороны остановили все вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степовое, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Злагода. Противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Демурино.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили семь вражеских атак вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Зеленый Гай, Веселое, Белогорье, Тернуватое. Населенные пункты Гуляйполе, Воздвиженка, Белогорье и Тернуватое подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Ореховском направлении противник осуществил одну неудачную наступательную операцию в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.