Силы обороны отбили наступление РФ вблизи Новопавловки. Продолжается зачистка, - 9 армейский корпус. ВИДЕО
Силы обороны отразили наступление РФ вблизи Новопавловки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную фейсбук-страницу 9 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.
На опубликованном видео зафиксировано поражение вражеской бронетехники во время попытки штурма в районе Новопавловки.
Штурм на бронетехнике Новопавловки
Как отмечается, в полосе обороны 9 армейского корпуса противник предпринял попытку штурма с применением бронированной техники в районе населенного пункта Новопавловка, воспользовавшись сложными погодными условиями и ограниченной видимостью.
"Подразделения 42 отдельной механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя и 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, во взаимодействии с смежными подразделениями, оперативно применили необходимые меры для уничтожения противника", - говорится в сообщении.
Потери врага
По данным наших военных, попытка штурма обернулась для врага значительными потерями в технике и личном составе.
"Продолжается комплекс мероприятий по зачистке. Ситуация находится под контролем Сил обороны. 9 армейский корпус продолжает стойко удерживать определенную полосу обороны", - добавили в 9 армейском корпусе.
Ранее сообщалось, что враг штурмовал Новопавловку: переправил технику и рассредоточил десант.
Сергій, все по факту сказав
Паскуди , що вдають з себе українців , сидячі під українським VPN, ******* зрадойобство розводити, а коли ситуацію стабілізували і відновили
Ну так як з Куп'янськом або Новопавлівкою, де рашистів зараз варять у котлі - мовчать або зістрибують на інші теми
А взагалі ідея заманити кацапів в кіл кишку і там їх знищити непогана і при нормальній організації цілком можлива. Теоретично. В реальності ж я не чув жодної такої операції.
Хоча звідки тобі знати 🤦♂️
Плюс недоукомплектованість певних бригад вносить лепту
Рев техники до переправы и на переправе должен был быть слышен далеко.
И то, что россияне шли колоной в сторону Новопавловки знали.
Но ничего не сделали: ни минирования, ни наблюдателей, ни воздушной поддержки.
Такое впечатление, что в штабе этого направления сидят офицеры - бывшие преподаватели военных училищ, которые о войне знают из кино.
Или, которые туда устроились по блату или по взятке.