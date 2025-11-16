Силы обороны отбили наступление РФ вблизи Новопавловки. Продолжается зачистка, - 9 армейский корпус. ВИДЕО

Силы обороны отразили наступление РФ вблизи Новопавловки.

На опубликованном видео зафиксировано поражение вражеской бронетехники во время попытки штурма в районе Новопавловки.

Штурм на бронетехнике Новопавловки

Как отмечается, в полосе обороны 9 армейского корпуса противник предпринял попытку штурма с применением бронированной техники в районе населенного пункта Новопавловка, воспользовавшись сложными погодными условиями и ограниченной видимостью.

"Подразделения 42 отдельной механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя и 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, во взаимодействии с смежными подразделениями, оперативно применили необходимые меры для уничтожения противника", - говорится в сообщении.

Потери врага

По данным наших военных, попытка штурма обернулась для врага значительными потерями в технике и личном составе.

"Продолжается комплекс мероприятий по зачистке. Ситуация находится под контролем Сил обороны. 9 армейский корпус продолжает стойко удерживать определенную полосу обороны", - добавили в 9 армейском корпусе.

