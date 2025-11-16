Войска РФ пытались наступать возле Антоновского моста в Херсонской области, - Силы обороны Юга

Российские войска в попытке вытеснить украинских защитников пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"Утром противник также провел штурмовую операцию, пытался наступать возле Антоновского железнодорожного моста. Что касается авиационных ударов: за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Одрадо-Каменке", - рассказал спикер.

По его словам, враг довольно активно обстреливал сам Херсон из артиллерии. В результате атак есть погибшие, раненые и немало разрушений.

Что предшествовало