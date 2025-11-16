РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8805 посетителей онлайн
Новости Бои на Херсонщине Антоновский мост
865 3

Войска РФ пытались наступать возле Антоновского моста в Херсонской области, - Силы обороны Юга

Антоновский мост

Российские войска в попытке вытеснить украинских защитников пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Утром противник также провел штурмовую операцию, пытался наступать возле Антоновского железнодорожного моста. Что касается авиационных ударов: за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Одрадо-Каменке", - рассказал спикер.

По его словам, враг довольно активно обстреливал сам Херсон из артиллерии. В результате атак есть погибшие, раненые и немало разрушений.

Читайте также: Оккупанты сейчас не рассматривают захват островной зоны на левом берегу Херсонщины, но полностью не отказались от этого, - Силы обороны юга

Что предшествовало

Автор: 

боевые действия (5143) Силы обороны юга (482) Херсонская область (5386)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
при Залужному Херсон звільняли
при про-сирському Херсон атакують кацапи з метою захоплення

не переплутайте

.
показать весь комментарий
16.11.2025 14:11 Ответить
А кацапьё не торопясь, не боясь обстрела, колоннами из Херсона при ком уходило?
показать весь комментарий
16.11.2025 14:43 Ответить
при Байдені та Милли, які боялись тактичного ядерного удару рашки.

на майбутнє, не задавайте дурних питань, шановний.

.
показать весь комментарий
16.11.2025 14:52 Ответить
 
 