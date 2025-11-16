Войска РФ пытались наступать возле Антоновского моста в Херсонской области, - Силы обороны Юга
Российские войска в попытке вытеснить украинских защитников пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
"Утром противник также провел штурмовую операцию, пытался наступать возле Антоновского железнодорожного моста. Что касается авиационных ударов: за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Одрадо-Каменке", - рассказал спикер.
По его словам, враг довольно активно обстреливал сам Херсон из артиллерии. В результате атак есть погибшие, раненые и немало разрушений.
Что предшествовало
- Ранее Силы обороны Юга сообщали, что россияне уже более года пытаются вытеснить украинских военных из района Антоновского железнодорожного и автомобильного мостов. Однако украинские морские пехотинцы держат позиции и отражают российские штурмы.
- Враг не прекращает штурмов в районах железнодорожного и автомобильного Антоновских мостов, несмотря на отсутствие успехов.
- В то же время рашисты активизировались на островах возле Херсона, - Силы обороны юга
при про-сирському Херсон атакують кацапи з метою захоплення
не переплутайте
.
на майбутнє, не задавайте дурних питань, шановний.
.