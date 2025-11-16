Війська РФ намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині, - Сили оборони Півдня

Російські війська у спробі витіснити українських захисників намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"Зранку противник також провів штурмову дію, намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту. Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам'янці", - розповів речник.

За його словами, ворог доволі активно обстрілював сам Херсон з артилерії. Внаслідок атак є загиблі, поранені та чимало руйнувань.

