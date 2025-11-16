Війська РФ намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині, - Сили оборони Півдня

Російські війська у спробі витіснити українських захисників намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"Зранку противник також провів штурмову дію, намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту. Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам'янці", - розповів речник.

За його словами, ворог доволі активно обстрілював сам Херсон з артилерії. Внаслідок атак є загиблі, поранені та чимало руйнувань.

при Залужному Херсон звільняли
при про-сирському Херсон атакують кацапи з метою захоплення

не переплутайте

16.11.2025 14:11 Відповісти
А кацапьё не торопясь, не боясь обстрела, колоннами из Херсона при ком уходило?
16.11.2025 14:43 Відповісти
при Байдені та Милли, які боялись тактичного ядерного удару рашки.

на майбутнє, не задавайте дурних питань, шановний.

16.11.2025 14:52 Відповісти
А сейчас не боятся?
16.11.2025 15:39 Відповісти
Ядерна загроза під час деокупації Херсонщини ....На правобережжі Дніпра під час наступу ЗСУ перебувало 40-тисячне російське угрупування. Артилерія ЗСУ взяла під вогневий контроль береги, мости та переправи через р. Дніпр, а підрозділи тим часом почали просуватись у бік Херсона. Росіяни відступали настільки стрімко, що залишили після себе велику кількість снарядів та військової техніки. Тим часом під Антонівським мостом невпинно курсували понтони та баржі, які перевозили солдатів ЗС РФ на лівий берег. У 2024, медіа CNN опублікувало нові подробиці звільнення ХЕРСОНА .З'ясувалось, що під час наступу ЗСУ російське командування обговорювало варіант ядерного удару по українській армії. Погрози озвучили американцям, але публічно про це не повідомлялось. В ультиматумі РФ ішлося про те, що українці не повинні переслідувати російських військових і повинні дати їм відійти, інакше буде гірше. Після цього Сили оборони під впливом партнерів зменшили темп наступу: Захід таки тоді дійсно піддався на ядерний шантаж та спинив наступ України, і дозволив росіянам вийти з Херсону тим самим запобіг іх масштабного і ганебного розгрому ....
