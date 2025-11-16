Війська РФ намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині, - Сили оборони Півдня
Російські війська у спробі витіснити українських захисників намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту у Херсонській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
"Зранку противник також провів штурмову дію, намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту. Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам'янці", - розповів речник.
За його словами, ворог доволі активно обстрілював сам Херсон з артилерії. Внаслідок атак є загиблі, поранені та чимало руйнувань.
Що передувало
- Раніше Сили оборони Півдня повідомляли, що росіяни вже понад рік намагаються витіснити українських військових із району Антонівського залізничного та автомобільного мостів. Однак українські морські піхотинці тримають позиції та відбивають російські штурми.
- Ворог не припиняє штурмів у районах залізничного та автомобільного Антонівських мостів, попри відсутність успіхів.
- Водночас рашисти активізувалися на островах біля Херсону, - Сили оборони півдня
