Понад рік війська РФ не припиняють спроб захопити позиції в районі Антонівського мосту, - Сили оборони півдня

На Херсонському напрямку російські війська продовжують штурмувати із тимчасово окупованих Олешок та прагнуть взяти під контроль лівий бік Антонівського мосту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Це найвужче місце на Дніпрі. Тримаючи під контролем ці позиції, ворог може завдавати ударів по правому березі та розмістити там позиції для операторів дронів", - пояснив він.

Волошин наголосив, що вже понад рік росіяни намагаються витіснити українських військових із району Антонівського залізничного та автомобільного мостів. Однак українські морські піхотинці тримають позиції та відбивають російські штурми.

