УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10827 відвідувачів онлайн
Новини Антонівський міст
533 1

Понад рік війська РФ не припиняють спроб захопити позиції в районі Антонівського мосту, - Сили оборони півдня

Бої у районі Антонівського мосту

На Херсонському напрямку російські війська продовжують штурмувати із тимчасово окупованих Олешок та прагнуть взяти під контроль лівий бік Антонівського мосту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Це найвужче місце на Дніпрі. Тримаючи під контролем ці позиції, ворог може завдавати ударів по правому березі та розмістити там позиції для операторів дронів", - пояснив він.

Волошин наголосив, що вже понад рік росіяни намагаються витіснити українських військових із району Антонівського залізничного та автомобільного мостів. Однак українські морські піхотинці тримають позиції та відбивають російські штурми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили уразили КСП ворога на Херсонщині: знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 поранені, - Генштаб

Автор: 

бойові дії (4625) Олешки (60) Сили оборони півдня (461) Херсонська область (6219) Херсонський район (601)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З ,,Алёшек,, близько штурмувати.
показати весь коментар
18.09.2025 13:34 Відповісти
 
 