Повітряні сили уразили КСП ворога на Херсонщині: знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 поранені, - Генштаб
Повітряні сили України високоточним бомбовим ударом уразили командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок", - ідеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень.
За даними розвідки, серед ліквідованих – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.
"Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі! Боротьба триває!", - наголосили в Генштабі.
