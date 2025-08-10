УКР
Повітряні сили уразили КСП ворога на Херсонщині: знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 поранені, - Генштаб

Уражено КСП окупантів біля Олешок

 Повітряні сили України високоточним бомбовим ударом уразили  командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок", - ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень.

За даними розвідки, серед ліквідованих – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.

"Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі! Боротьба триває!", - наголосили в Генштабі.

Генштаб ЗС (7076) Олешки (59) Херсонська область (6098) Херсонський район (520)


Какой та ужос! Праклятиє какли убілє наших мальчіков прямо в наших Альошках!
10.08.2025 16:06 Відповісти
Слава розвідникам України! Без них такий успіх був би неможливим!
10.08.2025 16:13 Відповісти
 
 