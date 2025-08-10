Повітряні сили уразили КСП ворога на Херсонщині: знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 поранені, - Генштаб

Повітряні сили України високоточним бомбовим ударом уразили командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Високоточним бомбовим ударом Повітряних сил України успішно уражено командний пункт батальйону окупантів в районі Олешок", - ідеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень.

За даними розвідки, серед ліквідованих – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного з взводів батальйону.

"Окупанти ніколи не матимуть спокою на нашій землі! Боротьба триває!", - наголосили в Генштабі.

