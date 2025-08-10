За добу на фронті - 160 боєзіткнень. Найбільше атак відбито на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 9 серпня 2025 року, на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів шістьма ракетами та 79 авіаційних ударів, зокрема скинув 146 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6 157 обстрілів, з них 118 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 910 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Костянтинівка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну гармату та один зенітний ракетний комплекс "Бук" російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 950 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 70 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, 140 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, одну ракету та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Також читайте: Від початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень, на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 153 окупантів, - Генштаб

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 267 артилерійських обстрілів, зокрема одинадцять — із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби зафіксовано 79 боєзіткнень, 26 із них - на Покровському напрямку, - Генштаб

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Колодязі, Діброва, Новий Мир, Карпівка та у напрямку населених пунктів Ольгівка, Григорівка, Серебрянка, Шандриголове.

На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив сім атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Переїзне та в бік Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районах Білої Гори, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Торецьк, Русин Яр та в бік Плещіївки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Удачне, Дачне, Затишок та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

За даними Генштабу, на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Темирівка та в бік населених пунктів Ольгівське, Іскра, Олександроград, Зелений Гай, Філія, Комишуваха, Толстой.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три штурми у районах Новоданилівки та Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог шість разів безуспішно намагався просунутися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.