Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 063 240 осіб (+950 за добу), 11 089 танків, 31 343 артсистеми, 23 107 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 063 240 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1063240 (+950) осіб;
танків - 11089 (+1) од;
бойових броньованих машин - 23107 (+4) од;
артилерійських систем - 31343 (+70) од;
РСЗВ - 1460 (+4) од;
засоби ППО - 1204 (+0) од;
літаків - 421 (+0) од;
гелікоптерів - 340 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50455 (+140);
крилаті ракети - 3556 (+1);
кораблі / катери - 28 (+0);
підводні човни - 1 (+0);
автомобільна техніка та автоцистерни - 57982 (+126);
спеціальна техніка - 3936 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
