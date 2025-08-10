УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 063 240 осіб (+950 за добу), 11 089 танків, 31 343 артсистеми, 23 107 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 063 240 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1063240 (+950) осіб;

танків - 11089 (+1) од;

бойових броньованих машин - 23107 (+4) од;

артилерійських систем - 31343 (+70) од;

РСЗВ - 1460 (+4) од;

засоби ППО - 1204 (+0) од;

літаків - 421 (+0) од;

гелікоптерів - 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50455 (+140);

крилаті ракети - 3556 (+1);

кораблі / катери - 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни - 57982 (+126);

спеціальна техніка - 3936 (+0).

Також дивіться: Розбиті мотоцикли та понівечені тіла російських загарбників валяються на полі після невдалого штурму. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18408) Генштаб ЗС (7068) ліквідація (4321) знищення (7947)


Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼❤️
10.08.2025 07:34 Відповісти
Кращий спосіб зупинити війну це поступово знищувати окупантів.
10.08.2025 07:49 Відповісти
10.08.2025 07:54 Відповісти
Угруповання СБС складає біля 2% від чисельністі ВСУ..До 20%втрат ворога саме від СБС,-Мадяр..
10.08.2025 08:14 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ!!))
10.08.2025 07:55 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.08.2025 07:57 Відповісти
Рашист писав "сторіс":

10.08.2025 08:01 Відповісти
 
 