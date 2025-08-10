РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 063 240 человек (+950 за сутки), 11 089 танков, 31 343 артсистемы, 23 107 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 063 240 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 063 240 (+950) человек;

танков - 11 089 (+1) единиц;

боевых бронированных машин - 23 107 (+4) единиц;

артиллерийских систем - 31 343 (+70) единицы;

РСЗО - 1460 (+4) единиц;

средств ПВО - 1204 (+0) единицы;

самолетов - 421 (+0) единица;

вертолетов - 340 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 455 (+140) единиц;

крылатых ракет - 3556 (+1) единиц;

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц;

подводных лодок - 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн - 57 982 (+126) единицы;

специальной техники - 3936 (+0) единиц. 

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼❤️
10.08.2025 07:34 Ответить
Кращий спосіб зупинити війну це поступово знищувати окупантів.
10.08.2025 07:49 Ответить
10.08.2025 07:54 Ответить
10.08.2025 07:54 Ответить
Угруповання СБС складає біля 2% від чисельністі ВСУ..До 20%втрат ворога саме від СБС,-Мадяр..
10.08.2025 08:14 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ!!))
10.08.2025 07:55 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
10.08.2025 07:57 Ответить
Рашист писав "сторіс":

10.08.2025 08:01 Ответить
Минув 4190 день москальсько-української війни.
205!! одиниць знищеної техніки та 950! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта супер 74!, логістика норм.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 130000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 063 000 це більше, ніж все міське населення Хабаровського краю.
10.08.2025 08:38 Ответить
10.08.2025 08:40 Ответить
отлично по арте и рсзо отработали
10.08.2025 08:55 Ответить
 
 