Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 063 240 человек (+950 за сутки), 11 089 танков, 31 343 артсистемы, 23 107 боевых бронированных машин.. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 063 240 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 063 240 (+950) человек;

танков - 11 089 (+1) единиц;

боевых бронированных машин - 23 107 (+4) единиц;

артиллерийских систем - 31 343 (+70) единицы;

РСЗО - 1460 (+4) единиц;

средств ПВО - 1204 (+0) единицы;

самолетов - 421 (+0) единица;

вертолетов - 340 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50 455 (+140) единиц;

крылатых ракет - 3556 (+1) единиц;

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц;

подводных лодок - 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн - 57 982 (+126) единицы;

специальной техники - 3936 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.