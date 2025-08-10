За сутки на фронте - 160 боестолкновений. Больше всего атак отбито на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 9 августа 2025 года, на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара шестью ракетами и 79 авиационных ударов, в частности сбросил 146 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6 157 обстрелов, из них 118 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 910 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Львово Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну пушку и один зенитный ракетный комплекс "Бук" российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевые бронированные машины, 70 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, 140 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну ракету и 126 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений. Противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 267 артиллерийских обстрелов, в том числе одиннадцать - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Колодязное и Петро-Ивановка.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кондрашовки, Загрызово, Новой Кругляковки и в направлении Купянска и Ковалевки.

Обстановка на Востоке

Как информирует Генштаб, на Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Колодязи, Диброва, Новый Свит, Карповка и в направлении населенных пунктов Ольговка, Григорьевка, Серебрянка, Шандриголово.

На Сиверском направлении в течение минувших суток враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Григорьевка, Серебрянка, Переездное и в сторону Сиверска.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районах Белой Горы, Часова Яра и Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Щербиновка, Торецк, Русин Яр и в сторону Плещиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 43 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Родинское, Лысовка, Сухой Яр, Зверево, Удачное, Дачное, Затышок и в сторону населенных пунктов Новоукраинка, Покровск, Сухецкое", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Вольное Поле, Малиевка, Темировка и в сторону населенных пунктов Ольговское, Искра, Александроград, Зеленый Гай, Филия, Камышеваха, Толстой.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил три штурма в районах Новоданиловки и Новоандреевки.

За минувшие сутки на Приднепровском направлении враг шесть раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не зафиксировано.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.