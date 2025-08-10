РУС
Воздушные силы поразили КСП врага на Херсонщине: уничтожено около 25 оккупантов, не менее 11 ранены, - Генштаб

Поражен КСП оккупантов возле Олешек

Воздушные силы Украины высокоточным бомбовым ударом поразили командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, уничтожено около 25 оккупантов, по меньшей мере 11 получили ранения.

По данным разведки, среди ликвидированных - командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

"Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле! Борьба продолжается!" - отметили в Генштабе.

Какой та ужос! Праклятиє какли убілє наших мальчіков прямо в наших Альошках!
10.08.2025 16:06 Ответить
Слава розвідникам України! Без них такий успіх був би неможливим!
10.08.2025 16:13 Ответить
Страшенно важка,небезпечна та часто невдячна робота розвідника: доповів командуванню про стан справ на сьогодні,10.08.2025, станом на 16.10 - поки зреагували,поки прийняли рішення, підготували відповідь,а ситуація докорінно змінилася! Бах! А удар прийшовся по пустих позиціях ворога... Хто винуватець: а-а,розвідка своєчасно не доповіла!!!
10.08.2025 16:20 Ответить
Збіглися - мабуть водяри підвезли!
10.08.2025 16:27 Ответить
Командира батальйону знищили? То дуже добре... А найголовніше,що знищили НШ ( начальника штабу)! Я, наприклад, з цього найбільше радію! Чому? Та тому,що він планує війну,він(як правило,бувають виключення) найрозумніший інтелектуал в підрозділі! А командир...?! Вольовий чолов'яга,що в потилицю підлеглим стріляє,як що що... Відповідальність бере на себе,скажете Ви... Він не бере,його змушує Бойовий статут!
10.08.2025 16:46 Ответить
 
 