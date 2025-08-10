Воздушные силы поразили КСП врага на Херсонщине: уничтожено около 25 оккупантов, не менее 11 ранены, - Генштаб
Воздушные силы Украины высокоточным бомбовым ударом поразили командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, уничтожено около 25 оккупантов, по меньшей мере 11 получили ранения.
По данным разведки, среди ликвидированных - командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.
"Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле! Борьба продолжается!" - отметили в Генштабе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дужан Міхал
показать весь комментарий10.08.2025 16:06 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показать весь комментарий10.08.2025 16:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показать весь комментарий10.08.2025 16:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий10.08.2025 16:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показать весь комментарий10.08.2025 16:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль