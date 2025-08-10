Воздушные силы поразили КСП врага на Херсонщине: уничтожено около 25 оккупантов, не менее 11 ранены, - Генштаб

Воздушные силы Украины высокоточным бомбовым ударом поразили командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Высокоточным бомбовым ударом Воздушных сил Украины успешно поражен командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, уничтожено около 25 оккупантов, по меньшей мере 11 получили ранения.

По данным разведки, среди ликвидированных - командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона.

"Оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле! Борьба продолжается!" - отметили в Генштабе.

