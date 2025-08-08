Танкисты пушечным огнем уничтожают группу оккупантов на трех мотоциклах. ВИДЕО

Украинские танкисты пушечными выстрелами уничтожили группу российских мотоштурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинский танк пушечным огнем уничтожает группу российских мотоциклистов. Большая скорость одноразовых байкеров не помешала экипажу "Херсон" осуществить прямое попадание. Видео 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

