Танкисты пушечным огнем уничтожают группу оккупантов на трех мотоциклах. ВИДЕО

Украинские танкисты пушечными выстрелами уничтожили группу российских мотоштурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Украинский танк пушечным огнем уничтожает группу российских мотоциклистов. Большая скорость одноразовых байкеров не помешала экипажу "Херсон" осуществить прямое попадание. Видео 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады", - говорится в комментарии к видео.

Місце явно пристріляне. Тільки чекали, коли орки ближче під"їдуть. У яблучко !!!
08.08.2025 15:46 Ответить
тількі піські разлетілись
08.08.2025 16:15 Ответить
заблудились,
в отпускє,
бац, і нема свинособак..
08.08.2025 15:59 Ответить
Мабуть "начьниє волкі".
08.08.2025 16:54 Ответить
Угу..Лично Задомстанов наградит погибших именными косметичками.
08.08.2025 17:08 Ответить
Танкіст - снайпер! Слава ЗСУ!
08.08.2025 16:56 Ответить
Їх хоч попереджують про останню путь, як безсмертні пруть
08.08.2025 17:18 Ответить
 
 