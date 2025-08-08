УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10775 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
1 473 3

Танкісти гарматним вогнем знищують групу окупантів на трьох мотоциклах. ВIДЕО

Українські танкісти гарматними пострілами знищили групу російських мотоштурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Український танк гарматним вогнем знищує групу російських мотоциклістів. Велика швидкість одноразових байкерів не завадила екіпажу "Херсон" здійснити пряме влучання. Відео 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори дронів 110-ї ОМБр заскочили зненацька російський танк та знищили його. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18395) танк (2105) знищення (7936)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Місце явно пристріляне. Тільки чекали, коли орки ближче під"їдуть. У яблучко !!!
показати весь коментар
08.08.2025 15:46 Відповісти
тількі піські разлетілись
показати весь коментар
08.08.2025 16:15 Відповісти
заблудились,
в отпускє,
бац, і нема свинособак..
показати весь коментар
08.08.2025 15:59 Відповісти
 
 