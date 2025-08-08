Танкісти гарматним вогнем знищують групу окупантів на трьох мотоциклах. ВIДЕО
Українські танкісти гарматними пострілами знищили групу російських мотоштурмовиків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Український танк гарматним вогнем знищує групу російських мотоциклістів. Велика швидкість одноразових байкерів не завадила екіпажу "Херсон" здійснити пряме влучання. Відео 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади", - йдеться у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в отпускє,
бац, і нема свинособак..