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Оператори дронів 110-ї ОМБр заскочили зненацька російський танк та знищили його. ВIДЕО

Воїни Батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади атакували ворожий танк, який висувався на штурм наших позицій. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

танк (2103) дрони (5209) 110 окрема механізована бригада (121)


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Зненацька - то страшне місце, заскочив і усьо... Але мєхвод, курва бур'ятська, втекло....
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01.08.2025 12:05 Відповісти
 
 