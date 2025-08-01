Оператори дронів 110-ї ОМБр заскочили зненацька російський танк та знищили його. ВIДЕО
Воїни Батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади атакували ворожий танк, який висувався на штурм наших позицій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар01.08.2025 12:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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