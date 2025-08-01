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Операторы дронов 110-й ОМБр застали врасплох российский танк и уничтожили его. ВИДЕО

Воины Батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады атаковали вражеский танк, который выдвигался на штурм наших позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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танк (2291) дроны (4374) 110 отдельная механизированная бригада (119)


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Зненацька - то страшне місце, заскочив і усьо... Але мєхвод, курва бур'ятська, втекло....
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01.08.2025 12:05 Ответить
 
 