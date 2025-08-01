Операторы дронов 110-й ОМБр застали врасплох российский танк и уничтожили его. ВИДЕО
Воины Батальона беспилотных систем 110-й отдельной механизированной бригады атаковали вражеский танк, который выдвигался на штурм наших позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий01.08.2025 12:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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