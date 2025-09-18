203 1
Более года войска РФ не прекращают попыток захватить позиции в районе Антоновского моста, - Силы обороны юга
На Херсонском направлении российские войска продолжают штурмовать из временно оккупированных Олешек и стремятся взять под контроль левую сторону Антоновского моста.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.
"Это самое узкое место на Днепре. Держа под контролем эти позиции, враг может наносить удары по правому берегу и разместить там позиции для операторов дронов", - пояснил он.
Волошин отметил, что уже более года россияне пытаются вытеснить украинских военных из района Антоновского железнодорожного и автомобильного мостов. Однако украинские морские пехотинцы держат позиции и отражают российские штурмы.
