Новости Боевые действия на юге
639 5

Враг пытался проникнуть в Варваровку и Ровнополье, - Силы обороны Юга

Обострение на Юге

На юге Украины враг не прекращает активные штурмовые действия, интенсивно наносит огневое поражение позициям наших войск и не прекращает дроновый террор местного населения прилегающих к линии фронта населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Поражена вражеская РСЗО "Ураган"

Как отмечается, за прошедшие сутки Силы обороны Юга отразили 40 атак и поразили РСЗО "Ураган".

На Александровском направлении Силы обороны отразили 20 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вороне, Вербовое, Вишневое, Красногорское и Зеленый Гай. Во время атак на Вербовое враг применял мотоциклы.

Читайте также: Оккупанты пытаются продвинуться на северо-восток от Гуляйполя, чтобы отрезать город от логистических путей, - Силы обороны Юга

Враг пытался проникнуть в Варваровку и Ровнополье

На Гуляйпольском направлении произошло 12 боестолкновений. Враг штурмовал наши позиции возле Веселого и Привольного, а также пытался проникнуть инфильтрационными группами в направлении Варваровки и в районе Ровнополья.

По данным Сил обороны Юга, на Ореховском направлении агрессор провел пять атак вблизи Степногорска, Плавней и Степового.

На Приднепровском направлении враг провел три бесполезных наступательных действия в направлении Антоновского моста.

Читайте также: На юге штурмы РФ не прекращаются, враг потерял почти 300 военных, - Силы обороны

Обстрелы

  • В операционной зоне группировки войск "Юг" за прошедшие сутки оккупанты нанесли 7 авиационных ударов по позициям наших защитников и прифронтовым территориям, применив 24 корректируемые авиационные бомбы по Гуляйполью, Покровскому, Малокатериновке и Терноватому. А также применили 52 НАРы, нанося удары по Зализнычному и Одрадокаменке в Херсонской области.
  • За прошедшие сутки на юге Украины противник применил 1550 дронов-камикадзе различных модификаций и осуществил 330 сбрасываний с БПЛА, использовав почти 400 боеприпасов.
  • Оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по позициям наших защитников. За прошедшие сутки зафиксировано 500 обстрелов с использованием 2150 боеприпасов.
  • Из-за террористических действий оккупантов продолжают страдать гражданские лица, проживающие в населенных пунктах, прилегающих к линии боевого столкновения. Всего за прошедшие сутки зафиксировано почти 50 обстрелов населенных пунктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наши воины вышли из Нововасильевского на более выгодные для обороны позиции, - Силы обороны Юга

