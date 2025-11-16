Ворог намагався інфільтруватися у Варварівку та Рівнопілля, - Сили оборони Півдня

На півдні України ворог не припиняє активні штурмові дії, інтенсивно завдає вогневе ураження позицій наших військ і не припиняє дроновий терор місцевого населення прилеглих до лінії фронту населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Уражено ворожу РСЗВ "Ураган"

Як зазначається, минулої доби Сили оборони Півдня відбили 40 атак і вразили РСЗВ "Ураган".

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Соснівка, Вороне, Вербове, Вишневе, Красногірське та Зелений Гай. Під час атак на Вербове ворог застосовував мотоцикли.

Ворог намагався інфільтруватися у Варварівку та Рівнопілля

На Гуляйпільському напрямку відбулось 12 боєзіткнень. Ворог штурмував наші позиції біля Веселого і Привільного, а також намагався проникнути інфільтраційними групами в напрямку Варварівки та в районі Рівнопілля.

За даними Сил оборони Півдня, на Оріхівському напрямку агресор провів п’ять атак поблизу Степногірська, Плавнів та Степового.

На Придніпровському напрямку ворог провів три марні наступальні дії в напрямку Антонівського мосту.

Обстріли

В операційній зоні угрупування військ "Південь" протягом минулої доби окупанти завдали 7 авіаційних ударів по позиціях наших захисників та прифронтових територіях, застосовувавши 24 кориговані авіаційні бомби по Гуляйпіллю, Покровському, Малокатеринівці і Тернуватому. А також застосували 52 НАРи, завдаючи ударів по Залізничному і Одрадокам’янці на Херсонщині.

Минулої доби на півдні України противник застосував 1550 дронів-камікадзе різних модифікацій та здійснив 330 скидів з БпЛА, використавши майже 400 боєприпасів.

Окупанти продовжують артилерійські обстріли по позиціях наших захисників. Минулої доби зафіксовано 500 обстрілів з використанням 2150 боєприпасів.

Через терористичні дії окупантів продовжують страждати цивільні, які проживають в населених пунктах, прилеглих до лінії бойового зіткнення. Загалом за минулу добу зафіксовано майже 50 обстрілів населених пунктів.

