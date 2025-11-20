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Новини Мирний план США Припинення війни
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Без втручання Трампа шансів на зупинення бойових дій майже немає, - Буданов

У 2025 році буде режим припинення вогню. Заява Буданова

Дії президента США Дональда Трампа є системними та можуть стати вирішальними для припинення війни в Україні. Оцінювати його лише за медійним образом - помилка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю "24 Каналу".

"Я не думаю, що без його втручання є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз", – заявив очільник ГУР.

Він також висловив сподівання, що наміри президента США справді можуть призвести до результату: "Все, що я можу сказати – я сподіваюся, що президент США правий. І все це вдасться якось врегулювати найближчим часом", – сказав Буданов.

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Окрім цього, він наголосив на масштабах війни, яку веде Росія проти України, охарактеризувавши її як найкривавішу після Другої світової.

"Абсолютно все інше використовувалося: від підводних човнів до стратегічної авіації", – зазначив він, підкреслюючи, що в конфлікті були задіяні всі типи конвенційного озброєння, окрім ядерної зброї.

Мирний план Трампа

Видання  NBC News повідомило, що Трамп схвалив 28-пунктний "мирний план" між Росією та Україною після консультацій з Дмитрієвим та деякими українськими чиновниками. План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. 

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Автор: 

Буданов Кирило (630) Трамп Дональд (8901)
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Топ коментарі
+18
Буданга , а дє " кава в ялті"? Трамп можє , тільки схиляти до капітуляції, що , робив не раз , а ви всі , команда зелених г просрали все , співпрацювали з террористами, чому ти , як розвідник не попередив суспільств, що " верховний " відправляє мільйони на москву , в Ізраїль , , чому в центрі Киева діють відкрито офіси ФСБ деркача, захарченко блат - хата ……… і це . ще тіль квіточки
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20.11.2025 07:37 Відповісти
+16
Ще один "інтелектуал" ,Трампу пофіг буде Україна чи ні ,для нього чужі питаня як міжнародне право чи непорушність кордонів ,так як і чужі Зелі патріотизм чи професіоналізм тим більше порядність ,тим часом як Україна стікає кровю шістки трампа ведуть сепаратні переговори без України.
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20.11.2025 07:07 Відповісти
+16
Перемога зейла , ще більшою Всі путлерасти з трусів вистрибали ,лишь би не Порошенко, врятували " буратінку" , коли в 2022р рейтинг , впав до22%
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20.11.2025 07:39 Відповісти
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Фантастичний *****, хвалить діда, який по вуха погруз у деменцію
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20.11.2025 07:01 Відповісти
Буданга , а дє " кава в ялті"? Трамп можє , тільки схиляти до капітуляції, що , робив не раз , а ви всі , команда зелених г просрали все , співпрацювали з террористами, чому ти , як розвідник не попередив суспільств, що " верховний " відправляє мільйони на москву , в Ізраїль , , чому в центрі Киева діють відкрито офіси ФСБ деркача, захарченко блат - хата ……… і це . ще тіль квіточки
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20.11.2025 07:37 Відповісти
Оце і весь ПЛАН((( А скільки медійного галасу було - план перемоги... скількісь пунктів...(((
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20.11.2025 07:51 Відповісти
Правда ще один пункт залишився у запасі - заявити наприкінці "Я устал, я ухожу..."
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20.11.2025 07:53 Відповісти
воно , настільки жадібне , що , навіть ідучи на "єшафот" , не зупиниться мародерити … Борис Немцов , казав , що Путлер Ойбнутий , цє другий , такий самий , увірував , що безсмертний , мріє переплюнути всіх мультімілліардерів Світу
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20.11.2025 08:44 Відповісти
Все кто поливают говном Буданова -конечно же на фронте! В кольчуге и мечами в руках защищают Покровск? Ведь так?
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20.11.2025 09:07 Відповісти
Мабуть пише той хто сам у окопі. У кожної людини є свої здібності і у Буденного теж, да він як його тезка може в атаку ходити, але бути керівником це вишче за його здібності. Це стало ясно коли він жив разом з Гогішвіллі, хто не пам'ятає це помічник депутата РФ Валуєва(аналог Кличко, тільки на паРаші), так що можна сказати про людину з ГУР яка так вчиняє?
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20.11.2025 09:25 Відповісти
Я не в окопе.как и ты.но в отличие от тебя,не позволяю себе поливать грязью тех,кто воюет
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20.11.2025 10:32 Відповісти
Це коли факти стали гряззю? Я теж російськомовний, тільки те що ти зараз пишеш на рус. говорить за тебе.
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20.11.2025 14:47 Відповісти
Перемога Трампа на виборах стала найбільшою геополітичною перемогою Кремля за всю його історію.
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20.11.2025 07:05 Відповісти
Перемога зейла , ще більшою Всі путлерасти з трусів вистрибали ,лишь би не Порошенко, врятували " буратінку" , коли в 2022р рейтинг , впав до22%
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20.11.2025 07:39 Відповісти
так, Буданов, зупинити війну можливо... - на колінах до путіна приповзти, можливо, він тебе і помилує.
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20.11.2025 07:05 Відповісти
Ще один "інтелектуал" ,Трампу пофіг буде Україна чи ні ,для нього чужі питаня як міжнародне право чи непорушність кордонів ,так як і чужі Зелі патріотизм чи професіоналізм тим більше порядність ,тим часом як Україна стікає кровю шістки трампа ведуть сепаратні переговори без України.
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20.11.2025 07:07 Відповісти
Буданга, містер очівідец
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20.11.2025 07:08 Відповісти
Цікаво, про які дії Трампа він тут заявляє? Про припинення навіть тих краплин допомоги, що надавали нам при Байдені, чи про регулярний тиск не на агресора, а на жертву? Ну тоді так, бойові дії будуть точно припинені, якщо трампівські США нам взагалі "перекриють кран допомоги". А ще краще та швидше - допоможуть ху#лу і доб'ють Україну разом
Головному розвіднику краще іноді мовчати... не просто так його прозвали "будангою".
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20.11.2025 08:00 Відповісти
Пішов нафуй уе бок зелений,єксперхт всратий
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20.11.2025 07:13 Відповісти
Замість того щоб підривати російські військові заводи, чи замочити пукіна, цей спец займається патяканням для преси.
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20.11.2025 07:17 Відповісти
Мабуть це так просто: треба взяти в підірвати. Ви хоч логіку ввімкніть елементарну: ворог по нам випустив десятки тисяч ракет і дронів - це тисячі і тисячі тон вибухівки, і ворог не досягнув своєї мети. А ви вважаєте, що простіше десятки тисяч тон вибухівки переправити через кордон непомітно. Дійсно: треба взяти в підірвати. Епоха простих рішень
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20.11.2025 07:45 Відповісти
Так він більше робить для Путлера !
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20.11.2025 09:45 Відповісти
а хто оцінює Трампа за медійним образом? Трамп з минулого року ніяк своїх дій та планів не змінює. план його - поразка України. зараз він буде знов актівно нагібать Зеленського.
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20.11.2025 07:22 Відповісти
Трамп служить Путлеру як і Зеля за тий же компромат !
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20.11.2025 09:44 Відповісти
Пробне вкидання зі сторони вищого військово політичного керівництва країни натяку на можливе підписання зелею капітуляції, яку вимагають трамп з пуйлом.
Промацають можливу реакцію народу.
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20.11.2025 07:24 Відповісти
А "кава в Ялті" то що було, сон?
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20.11.2025 07:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ftVQLgSV2dg Хто це сказав? Підніміться...

Якби це був якийся зелений задрот, типа https://i.ibb.co/THRFn2x/image.jpg кім, арахіс, я б навіть уваги не звернув. Але тут... До речі, трумп вже підписав якусь там домовленість між Україною та рашкою із 28 пунктів. При чому, Україна в тому шабаші не приймала участі...
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20.11.2025 07:26 Відповісти
По суті глобально так і є. А стосовно обурення персоною Трампа - так іншого президента США немає зараз. Та і чия би корова мичала
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20.11.2025 07:46 Відповісти
Ну остановит он войну выполнив все желания фуйла куда ты дальше ? В Испанию?так и Зеля мог это сделать и без него, короче посмотрим какие там 28 пунктов
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20.11.2025 07:52 Відповісти
Будванга прокинулася
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20.11.2025 08:10 Відповісти
Хватит дуэлей войны. На сегодня . Почитатель Людовика XIII, однако).
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20.11.2025 08:11 Відповісти
Це називається зкинути відповідальність за поразку на Трампа.
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20.11.2025 08:13 Відповісти
Вібрації від хитання і тремтіння єрмачні пробудили хтонічну потвору буданова, який почав робити заяви як претендент на перехоплення керма управління цією державою.
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20.11.2025 08:41 Відповісти
Якось врегулювати, то це як ? Довбойоб, тобі байдуже?
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20.11.2025 08:47 Відповісти
Правильно Буданов! Україні треба йти на капітуляцію.
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20.11.2025 09:41 Відповісти
Влада в особі одного зі своїх високопоставлених військових керівників заявляє що Перемоги не буде. Можлива лише якась "зупинка війни" на умовах раші: скорочення вдвічі чисельності ЗСУ, відмова від наступальної зброї, запровадження другої державної мови (як в колоніях імперій) і поновлення статусу рпц в Україні. Для чого? Щоб пару років поїсти шашликів під якогось маргенштерна а потім раша скаже: "ви порушили домовленості, недостатню кількість українських шкіл закрили", чи "підручник історії не так написали" і після цього окупують всю Україну повністю?
Нам потрібно вистояти! А раша сама розвалиться. І "героїчно" виведе свої війська з України. Як з Афгану в 1989.
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20.11.2025 09:47 Відповісти
Трамп закінчив війну в своїй голові.Як і ще дехто до нього
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20.11.2025 10:06 Відповісти
Без втручання ЗСУ війна і при втручанні Трампа не буде закінчена, тільки український народ в стані знищити кілька мільйонів кацапів і звільнити усі українські території!
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20.11.2025 10:28 Відповісти
Не "в стані", а в змозі.
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20.11.2025 11:55 Відповісти
 
 