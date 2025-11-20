Без втручання Трампа шансів на зупинення бойових дій майже немає, - Буданов
Дії президента США Дональда Трампа є системними та можуть стати вирішальними для припинення війни в Україні. Оцінювати його лише за медійним образом - помилка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю "24 Каналу".
"Я не думаю, що без його втручання є шанс на зупинення бойових дій. Станом на зараз", – заявив очільник ГУР.
Він також висловив сподівання, що наміри президента США справді можуть призвести до результату: "Все, що я можу сказати – я сподіваюся, що президент США правий. І все це вдасться якось врегулювати найближчим часом", – сказав Буданов.
Окрім цього, він наголосив на масштабах війни, яку веде Росія проти України, охарактеризувавши її як найкривавішу після Другої світової.
"Абсолютно все інше використовувалося: від підводних човнів до стратегічної авіації", – зазначив він, підкреслюючи, що в конфлікті були задіяні всі типи конвенційного озброєння, окрім ядерної зброї.
Мирний план Трампа
Видання NBC News повідомило, що Трамп схвалив 28-пунктний "мирний план" між Росією та Україною після консультацій з Дмитрієвим та деякими українськими чиновниками. План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру.
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Головному розвіднику краще іноді мовчати... не просто так його прозвали "будангою".
Промацають можливу реакцію народу.
Якби це був якийся зелений задрот, типа https://i.ibb.co/THRFn2x/image.jpg кім, арахіс, я б навіть уваги не звернув. Але тут... До речі, трумп вже підписав якусь там домовленість між Україною та рашкою із 28 пунктів. При чому, Україна в тому шабаші не приймала участі...
дуэлейвойны. На сегодня . Почитатель Людовика XIII, однако). хтонічну потворубуданова, який почав робити заяви як претендент на перехоплення керма управління цією державою.
Нам потрібно вистояти! А раша сама розвалиться. І "героїчно" виведе свої війська з України. Як з Афгану в 1989.