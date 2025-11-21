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Трамп назвав 27 листопада дедлайном для прийняття Україною "мирного плану" США
Президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила для України крайній термін до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має погодитися з 28-пунктним планом Білого дому щодо припинення війни Росії проти України.
Про це американський лідер сказав в радіоінтерв'ю Fox News, 21 листопада, передає CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дедлайн для України
"У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, я схильний їх продовжувати. Але це четвер (27 листопада, - ред.)", - сказав глава Білого дому.
Санкції проти РФ не скасовуватимуться
Телеканал Fox News також запитав Трампа, чи планує він скасувати санкції, які його адміністрація запровадила проти Росії. Президент США відповів, що не планує цього робити.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що запропонований адміністрацією США новий "мирний план" щодо Росії та України "відображає складну ситуацію" і передбачає вигідні умови для обох сторін.
Топ коментарі
+59 БК С
показати весь коментар21.11.2025 18:20 Відповісти Посилання
+43 MrStepanovM
показати весь коментар21.11.2025 18:20 Відповісти Посилання
+36 ДенКо
показати весь коментар21.11.2025 18:22 Відповісти Посилання
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Йухлу воно ніяких ДЄДлайнів не ставить.
І саме цинічне: якщо обезброєнна Україна все ж відповість на агрессію... то буде тр позбавлена гарантій безпеки.
щось це за такі гарантії, які не завадили пу знов напасти і асвабаждать рештки Херс і Запор обл.від "нацистів" ...і київської "хунти"... і чому йому має буди залишена вкрадена їм ЗАЕС якаюу всі ці роки Україна живить своєю е/е...
тобто ... нагородження крадія і вбивці ...
прощення усіх злочинів..
тобто, тр в турборежимі ховає мідн право в купі з женевськими конвенціями і оон...
еслинет? С другой стороны с*** рыжая на Украину нападёт?!
Так він рекетир, чи наперсточник?
УЙОБОК!
Теперь уже ДВА «гаранта безопасности» , дают опять гарантии безопасности …
Америка это пособник преступников , террористов и убийц !!!
Полный бред поощрять оккупанта и запугивать и угрожать жертве .
Водночас представниця України чітко окреслила основні "червоні лінії".
Пряма мова: "По-перше, хоча Україна готова до конструктивних переговорів з метою припинення війни, у тому числі на рівні лідерів, наші червоні лінії є чіткими й непорушними.
Ми ніколи не визнаємо - ані офіційно, ані будь-яким іншим чином - тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України як російську.
Наша земля не продається. Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельності й можливостей наших Збройних сил.
Ми також не будемо терпіти жодних посягань на наш суверенітет, включно з нашим суверенним правом обирати союзи, до яких прагнемо приєднатися.
У будь-якому справжньому мирному процесі має бути дотримано фундаментального принципу: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.
І дозвольте мені бути такою ж чіткою: ми не будемо винагороджувати прагнення до геноциду, що лежить в основі російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, зокрема нашу мову.
Ми не будемо винагороджувати геноцидні прагнення, що лежить в основі російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, зокрема нашу мову".
Деталі: Крім того, заступниця постпреда підкреслила, що для миру необхідно посилити підтримку України, як фінансову, так і військову.
"Посилення оборонних можливостей України не є ескалацією - це єдиний шлях змусити Росію конструктивно брати участь у міжнародних миротворчих зусиллях", - наголосила вона.
Пряма мова: "Кремлівський режим не зупиниться, якщо його не зупинити непохитним і узгодженим тиском. Якщо ми не зупинимо Росію зараз, її агресія не обмежиться Україною.
Вона й надалі експортуватиме війну, окупацію та репресії. Вона здійснюватиме ще більше звірств, катувань і нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими, поширюватиме сексуальне насильство, викрадення дітей, нищення культурної спадщини та руйнування довкілля.
Історія буде безжальним суддею, якщо Росія зрештою отримає винагороду за свою агресивну війну, а не буде притягнута до відповідальності".
Деталі: На завершення виступу Гайовишин повторила заклик України до Радбезу ООН ухвалити резолюцію з вимогою повного, негайного та беззастережного припинення вогню, що, за її словами, є необхідною передумовою для початку конструктивних переговорів і створення простору для дипломатії.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/21/8008305/index.amp?fbclid=IwY2xjawONmg5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFtQWdKOENOd3JBMloxQ0hGc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHh3q69po0bkRRBiMrDWyd1o_xbgfx1rZjct1RXcF19_xy9SQK9uYb2VgP5e7_aem_3e_AiNzzZiMz_0t7CgTovg
Трамп пытается спастись сам.
У нас нема запасних аеродромів, У нас немає грошей, щоб знову почати життя з нуля в чужій країні. Наша земля, наші будинки і життя тут, в Україні..... Нам нема куди йти.
Тому він і не може збагнути, що ми не сприймемо капітуляцію, що б він там за нас не навирішував.....