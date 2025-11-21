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Новини Мирний план США
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Трамп назвав 27 листопада дедлайном для прийняття Україною "мирного плану" США

Трамп

Президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила для України крайній термін до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має погодитися з 28-пунктним планом Білого дому щодо припинення війни Росії проти України.

Про це американський лідер сказав в радіоінтерв'ю Fox News, 21 листопада, передає CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дедлайн для України

"У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, я схильний їх продовжувати. Але це четвер (27 листопада, - ред.)", - сказав глава Білого дому.

Санкції проти РФ не скасовуватимуться

Телеканал Fox News також запитав Трампа, чи планує він скасувати санкції, які його адміністрація запровадила проти Росії. Президент США відповів, що не планує цього робити.

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Що передувало?

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Автор: 

США (26685) Трамп Дональд (8906)
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Топ коментарі
+59
А я якій дедлайн ти встановив для ху₴ла?
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21.11.2025 18:20 Відповісти
+43
ПНХ руда тварина
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21.11.2025 18:20 Відповісти
+36
Читай 27 листопада скільки людей тебе пошлють за рюськім кораблем )
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21.11.2025 18:22 Відповісти
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Падло недороблене.

Йухлу воно ніяких ДЄДлайнів не ставить.
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21.11.2025 19:56 Відповісти
...окрім всього іншого оксюмерона, одиозний пункт про те, якщо раша знов нападе, то Україна отримаю підтримку - яку, коли...типа засудження нападника і співчуття жертві... угу: вже проходили це: без військ.структупюр, які є на поготові... слова про забезпечення безпеки бла бла бла + скорочення і демілітаризація ЗСУ, дальнобойних ракет, значить ПВО і авіації...
І саме цинічне: якщо обезброєнна Україна все ж відповість на агрессію... то буде тр позбавлена гарантій безпеки.

щось це за такі гарантії, які не завадили пу знов напасти і асвабаждать рештки Херс і Запор обл.від "нацистів" ...і київської "хунти"... і чому йому має буди залишена вкрадена їм ЗАЕС якаюу всі ці роки Україна живить своєю е/е...
тобто ... нагородження крадія і вбивці ...
прощення усіх злочинів..
тобто, тр в турборежимі ховає мідн право в купі з женевськими конвенціями і оон...
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21.11.2025 20:02 Відповісти
До Дня Подяки хоче собі подаруночок зробити? Щоб під смаженого індика розповідати всім про дев'яту зупинену ним війну?
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21.11.2025 20:10 Відповісти
Нехай поцілує нашого зеленого ішака під хвіст із своїм мирним планом!
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21.11.2025 20:21 Відповісти
И что если нет? С другой стороны с*** рыжая на Украину нападёт?!
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21.11.2025 20:21 Відповісти
Як демократична Америка могла вибрати президентом тупого малограмотного неофашиста Трампа? Як?
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21.11.2025 20:24 Відповісти
Поставив Україну на "счетчик"?

Так він рекетир, чи наперсточник?
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21.11.2025 20:43 Відповісти
ПІШОВ
ІРЖАВИЙ
 УЙОБОК!
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21.11.2025 21:00 Відповісти
Воно навіть не збирається допомагати Україні, мабуть на це є якесь пояснення))))) так американці))))
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21.11.2025 21:03 Відповісти
України крайній термін до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має погодитися з 28-пунктним планом Білого дому …

Теперь уже ДВА «гаранта безопасности» , дают опять гарантии безопасности …
Америка это пособник преступников , террористов и убийц !!!
Полный бред поощрять оккупанта и запугивать и угрожать жертве .
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21.11.2025 21:04 Відповісти
Ти, тампон Меланії, чорт американський, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Якiй ты в чорта президент, коли голою сракою їжака не вбъешь?! Чорт ти , висрана твоя морда. Hе будешь ты, ****** прихвостень, синiв христіянських пiд собой мати, вiйска рашистського мы не боїмося, землею i водою будем биться з ним,враже ти розпроклятий сину ! Распроно*** твою мать! Вавилоньский ты жихась, Макэдоньский колесник, Iерусалимський бравирник, Александрiйський *******, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецкий кат, у всего свiту i пiдсвiту блазень, самого гаспида онук, а нашего *** крюк. Свиняча ти морда, кобыляча срака, рiзницька собака, нехрещений лоб,ну и мать твою ***. От так тобi Запоріжцi видказали, плюгавче. Не будешь ти i свиней христiанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маемо, мiсяц у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцилуй за цэ в сраку нас!.
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21.11.2025 21:10 Відповісти
***** трамбона
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21.11.2025 21:13 Відповісти
Приїдеш воювати?
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21.11.2025 21:49 Відповісти
Ніхто твій їбучий план не прийме.
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21.11.2025 21:14 Відповісти
Примут. Еврейский муждусобойчик это называется. Украинцев без израилевых паспортов никто не спрашивает. Так 73% и надо.
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21.11.2025 21:17 Відповісти
Шліть цю педофільську наволоч Краснова за російським корабелем.
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21.11.2025 21:15 Відповісти
Все как обычно. Жертве ставят условия и ультиматумы. Где-то я этот план уже видел. Ах да. Один в один план Кушнертрампа по Палестине. Рашостан и израстан братья ну или сестры трансвиститы навеки. А судьба гоев-украинцев в плане никак не обговаривается.
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21.11.2025 21:16 Відповісти
ТрМП ПшНХ!
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21.11.2025 21:16 Відповісти
пнх путінський халуй.

Водночас представниця України чітко окреслила основні "червоні лінії".

Пряма мова: "По-перше, хоча Україна готова до конструктивних переговорів з метою припинення війни, у тому числі на рівні лідерів, наші червоні лінії є чіткими й непорушними.

Ми ніколи не визнаємо - ані офіційно, ані будь-яким іншим чином - тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України як російську.

Наша земля не продається. Україна не погодиться на жодні обмеження свого права на самооборону або чисельності й можливостей наших Збройних сил.

Ми також не будемо терпіти жодних посягань на наш суверенітет, включно з нашим суверенним правом обирати союзи, до яких прагнемо приєднатися.

У будь-якому справжньому мирному процесі має бути дотримано фундаментального принципу: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

І дозвольте мені бути такою ж чіткою: ми не будемо винагороджувати прагнення до геноциду, що лежить в основі російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, зокрема нашу мову.

Ми не будемо винагороджувати геноцидні прагнення, що лежить в основі російської агресії, підриваючи нашу ідентичність, зокрема нашу мову".

Деталі: Крім того, заступниця постпреда підкреслила, що для миру необхідно посилити підтримку України, як фінансову, так і військову.

"Посилення оборонних можливостей України не є ескалацією - це єдиний шлях змусити Росію конструктивно брати участь у міжнародних миротворчих зусиллях", - наголосила вона.

Пряма мова: "Кремлівський режим не зупиниться, якщо його не зупинити непохитним і узгодженим тиском. Якщо ми не зупинимо Росію зараз, її агресія не обмежиться Україною.

Вона й надалі експортуватиме війну, окупацію та репресії. Вона здійснюватиме ще більше звірств, катувань і нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими, поширюватиме сексуальне насильство, викрадення дітей, нищення культурної спадщини та руйнування довкілля.

Історія буде безжальним суддею, якщо Росія зрештою отримає винагороду за свою агресивну війну, а не буде притягнута до відповідальності".

Деталі: На завершення виступу Гайовишин повторила заклик України до Радбезу ООН ухвалити резолюцію з вимогою повного, негайного та беззастережного припинення вогню, що, за її словами, є необхідною передумовою для початку конструктивних переговорів і створення простору для дипломатії.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/11/21/8008305/index.amp?fbclid=IwY2xjawONmg5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFtQWdKOENOd3JBMloxQ0hGc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHh3q69po0bkRRBiMrDWyd1o_xbgfx1rZjct1RXcF19_xy9SQK9uYb2VgP5e7_aem_3e_AiNzzZiMz_0t7CgTovg
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21.11.2025 21:25 Відповісти
Капець, майже всі з-за кордону закликають нас воювати до останньої краплі крові. Ви б краще мовчали!
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21.11.2025 21:50 Відповісти
А шо як небудуть то припиняти надо?..Хер тому Трампохлу й Зелемарадеру..
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21.11.2025 22:34 Відповісти
Павел Ппх чуєш,так я пишу з закордону,але,я інвалід першої групи вже більше 30 років і мені вже 68 років і двоє моїх синів воює,один з них зник бе весті.Другий зараз десь під Дніпром,був сильно контужений,але зараз все нормально.Якби ,я мав здоров,я то воював також.Далі,що?
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24.11.2025 21:19 Відповісти
треба тянути час і не погоджуватись... трамп руда кончена потвора пішов нах....
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21.11.2025 21:30 Відповісти
Рейтинг трампа минус 22 процента, по опросам Reuters от 18 ноября.
Трамп пытается спастись сам.
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21.11.2025 21:45 Відповісти
Так, нам тяжко. Нам п#здець, як тяжко . Ми втомлені війною, економічними труднощами, постійними військовими невдачами, постійними корупційними скандалами і фактами крадівництва владою в небачених розмірах. Із за цтого в суспільстві дуже напружена атмосфера, бо влада своіми діями робить усе для посилення зневіри, демотиваціі, відчаю та хаосу.....Так, нажаль це так.....Але ми чудово розуміємо, що якщо ми не встоїмо зараз, росія обов'язково влаштує нам другий Голодомор, вишле в Сибір, а на наші землі знову завезе своїх громадян, як це вже було багато разів, які потім будуть розказувати, що їхній радной язик рускій, потому что на ньом пєла колибєльниє його мама. Ми реально дуже заїб@лися, але ми вчили історію і ми ЗНАЄМО, що буде після нашої капітуляції. Тому ми стоїмо і будемо стояти. Бо всі пам'ятають і розуміють наслідки капітуляції для нашої нації,....І про який такий "гідний мир" і "гідність" взагалі , які нібито мають забезпечувати ті 28 пунктів путіна/Трампа, про які гундосить ця зірка Епштейновських порнозйомок ?Він зовсім не розуміє такої категорії, як гідність.. Це суб'єктивне поняття, яке кожен для себе визначає сам. Комусь гідність - віддати життя за Батьківщину і перед розстрілом сказати Слава Україні, а комусь - досягти своіх міркантильних і єгоістичних цілей за чужий рахунок і ціною чужих інтересів. Тому він так потужно і намагається зараз натягнути собі на голову ,,ЛАВРИ МИРОТВОРЦЯ",.....але ці потуги більш схожі на натягування сови на глобус..... І цьому зірковому порноактору тим більш не зрозуміти, що наша гідність - це збереження територіальної цілісністі. і що на перемовинах українська команда перемовників не відступить і НЕ ВИЗНАЄ окуповані території російськими. Український народ не для того втратив стільки людей, щоб зазнати поразки. ,......
У нас нема запасних аеродромів, У нас немає грошей, щоб знову почати життя з нуля в чужій країні. Наша земля, наші будинки і життя тут, в Україні..... Нам нема куди йти.
Тому він і не може збагнути, що ми не сприймемо капітуляцію, що б він там за нас не навирішував.....
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21.11.2025 21:55 Відповісти
Це дно, офіцери, що втекли до Америки, Німеччини і т.д., розповідають нам про гідність. Годі лицемірства, єдине, що вас хвилює, так це те, що після встановлення миру вас викинуть з гуртожитків і припинять платити соціалку, тому ви ладні втопити нас всіх в крові, тільки б цього не сталось. Радійте, цього не станеться, бо всім потрібна війна, а за нас вирішили, що ми не люди, а маємо бути мʼясом, поки силовики з відставниками, охоронцями не воюють, не кажучи вже про чинуш, поки Європа он вже дійшла до того, що хоче, щоб нас відправляли охороняти її східні кордони.
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21.11.2025 22:09 Відповісти
Я про обмежено придатних, в основному, і при звичайних людей, саме їх чомусь обрали на цю роль. Моя думка, що бійню треба зупиняти. Можна сперечатись з різними пунктами, але метою має бути це. А як ні, то тільки мобілізація силовиків, відставників, охоронців - всіх, а не тільки хворих і беззахисних, інакше на нас чекає повна і ганебна поразка.
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21.11.2025 22:26 Відповісти
Йди за кораблем..кацапска шавка..Може ти й в пікселі зара але суті неміняе..
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21.11.2025 22:36 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/10/12/7479241/
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21.11.2025 23:27 Відповісти
Нешановний, а з чого ви узяли що я військовий офіцер? Хіба про гідність можуть говорити тільки вони? Батьки вам про це вочевидь не розповідали , та і школа не навчила...Бо ж ви поняття взагалі не маэте що це таке.... Бо вас ж перш за все хвилює щоб когось звідкілясь вигнали та щось відібрали та не дали, та позловтішатися і порадіти з цього... Це ви й є справжне дно нашого суспільства.. Ліцемірне та зловтішне....І вас не бентежить те, що люди тікали від війни і втрачали все що було , і іхне життя складалося тільки в валізи які вони могли взяти з собою, і на збори було усього година-дві, бо вже о 9 ранку 24,02,22 в місто вже заходила колонна російськоі бронетехніки.... І як ото воно коли людині вже під сраку років починати нове життя з чистого листа в чужій краіні, а син боронить краіну в ЗСУ....І кожен прожитий день як по лезу ножа.... Почитаєш таких як ви, і повертатись не хочеться в таке суспільство.... Тепер розумію чому навіть і Мад'яр казав що після війни жити в Украіні не буде і не хоче...
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22.11.2025 03:44 Відповісти
Бо більшість такі офіцери і є, он зайди на фуп почитай, марк старлєй-артилерист з Португалії, що закликає хапати 70-річних бабусь, гєра ахвіцера втік до Канади і закликає хапати шизіків і цирозників і вважає мобілізацію карою для них за те, що не слідкували за здоровям, ТС офіцер, що втік до Польщі, і взагалі, закликає до масових розстрілів і т.д. Як офіцер, але не військовий, це нічого не змінює.
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22.11.2025 11:04 Відповісти
Ніби, хто не втік, цього всього не переживали і не переживають.. Вибачаюсь у єдиному випадку, якщо на момент звалу вже було 60.
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22.11.2025 11:35 Відповісти
Чого ж дідугана так підганяють ? І хто...
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21.11.2025 22:11 Відповісти
Нах...Рижа собака..Та Київський марадер.Та кремлевсбкий мрецб..Все трое..Брись з України..
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21.11.2025 22:38 Відповісти
"Піонери-їдіть *****!"
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21.11.2025 22:40 Відповісти
Хто прийде з пропозицією миру - той твій ворог
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21.11.2025 22:59 Відповісти
З Епштейном скоро буде тобі дедлайн, старий бл#дун і корисний ідіот Путіна.
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21.11.2025 23:07 Відповісти
А ЯК ТАМ 24 ГОДИНИ !?) ТА ДЕ РЕАКЦІЯ НА ВБИВСТВО РОБІТНИЦІ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ В 2020 РОЦІ !!!???
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21.11.2025 23:55 Відповісти
Дайте ему йяду!
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22.11.2025 00:00 Відповісти
В четверг он даст две недели. Потом 50 дней.
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22.11.2025 00:11 Відповісти
Рудий Поплічник Епштейна...тебе чекає ...кабZдон!!!
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22.11.2025 00:36 Відповісти
Пане Трамп, ми подумаємо над вашою пропозизією і дамо вам відповіть. Через 24 години. Сразу після того як ви закінчете війну
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22.11.2025 06:28 Відповісти
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