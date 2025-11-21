Трамп назвав 27 листопада дедлайном для прийняття Україною "мирного плану" США

Президент Дональд Трамп підтвердив, що його адміністрація встановила для України крайній термін до наступного четверга, 27 листопада, до якого вона має погодитися з 28-пунктним планом Білого дому щодо припинення війни Росії проти України.

Про це американський лідер сказав в радіоінтерв'ю Fox News, 21 листопада, передає CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дедлайн для України

"У мене було багато дедлайнів, але якщо все йде добре, я схильний їх продовжувати. Але це четвер (27 листопада, - ред.)", - сказав глава Білого дому.

Санкції проти РФ не скасовуватимуться

Телеканал Fox News також запитав Трампа, чи планує він скасувати санкції, які його адміністрація запровадила проти Росії. Президент США відповів, що не планує цього робити.

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Що передувало?

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