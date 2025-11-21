РУС
4 757 65

Трамп назвал 27 ноября дедлайном для принятия Украиной "мирного плана" США

Трамп

Президент Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила для Украины крайний срок до следующего четверга, 27 ноября, до которого она должна согласиться с 28-пунктным планом Белого дома по прекращению войны России против Украины.

Об этом американский лидер сказал в радиоинтервью Fox News 21 ноября, передает CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Дедлайн для Украины

"У меня было много дедлайнов, но если все идет хорошо, я склонен их продлевать. Но это уже четверг (27 ноября. - Ред.)", - сказал глава Белого дома.

Санкции против РФ не будут отменены

Телеканал Fox News также спросил Трампа, планирует ли он отменить санкции, введенные его администрацией против России. Президент США ответил, что не намерен этого делать.

Дополняется...

США (28310) Трамп Дональд (7097)
+28
А я якій дедлайн ти встановив для ху₴ла?
21.11.2025 18:20 Ответить
+21
ПНХ руда тварина
21.11.2025 18:20 Ответить
+17
Читай 27 листопада скільки людей тебе пошлють за рюськім кораблем )
21.11.2025 18:22 Ответить
А я якій дедлайн ти встановив для ху₴ла?
21.11.2025 18:20 Ответить
Два тижні... Після попередніх двох тижнів.
21.11.2025 18:35 Ответить
Дедлайн для України. путлер взагалі може цей план не прийняти і швидше за все так і зробить. Тому побоюватися нічого.
21.11.2025 18:35 Ответить
дед-лайн плана капітуляції України від буйла, переданий через трампа.

та хрєн тобі донні !
на День Подяки у тебе на столі замість серветки буде твій план, яким український народ підітре свою сраку !

.
21.11.2025 18:36 Ответить
от же ж руда курва !!!

тепер нам вже не до ЗЄлі з його міндичами....

.
21.11.2025 18:37 Ответить
ПНХ руда тварина
21.11.2025 18:20 Ответить
Нехай тобі,руда обіссяна собака,"Біббі" дедлайни встановлює.
21.11.2025 18:22 Ответить
Читай 27 листопада скільки людей тебе пошлють за рюськім кораблем )
21.11.2025 18:22 Ответить
Для України є ультиматум,в що для *****?З головою не дружить Трамп
21.11.2025 18:22 Ответить
Для х-ла - спільні проекти з видобутку "жидкозємєльних елємєнтов" та урану і копання тунелів через протоки.
21.11.2025 18:34 Ответить
ну хай собі копає той жидкозьом хоч через зємную ось від вашингтона до мацкви !

а Україні дасть спокій!
у нас своїх проблем з кацапами та ЗЄльоними вистачає

.
21.11.2025 18:40 Ответить
Наш президент вже дав відповідь.Йдемо до кінця!
21.11.2025 18:23 Ответить
Давай без колхозу,твій **********!!!
21.11.2025 18:25 Ответить
Разом сила!Йдемо до кінця.Слава Степану Бандері!!!
21.11.2025 18:27 Ответить
Не юродствуй, кацап.
21.11.2025 18:35 Ответить
Йди за кораблем ...
21.11.2025 18:37 Ответить
ідіот! президент - юдей!
21.11.2025 18:37 Ответить
Іди до кінця, а хто проти, що ти підеш
21.11.2025 18:49 Ответить
Пуйло 4 роки війни не може добитися капітуляції України.
А рижий вирішив за тиждень примусити Україну до капітуляції.
Треба послати його нах...
Питання в тому, що вирішив Зеля?
Підписати капітуляцію чи ні?
Нажаль , судячи з риторики сьогоднішнього його виступу, Зеля схиляється до підписання капітуляції.
21.11.2025 18:25 Ответить
Хіба він не послав Трампа нах відразу ж?

Україна може опинитися перед вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера, - Зеленський.Джерело: https://censor.net/ua/n3586283
21.11.2025 18:40 Ответить
трумп вже давно не партнер..
21.11.2025 18:42 Ответить
навіщо нам примарний "ключовий партнер" без суверенітету та гідності ?

.
21.11.2025 18:43 Ответить
Я про це і говорю. Цією фразою він відразу послав Трампа нах, а потім розбавив цей посил балаканиною.
21.11.2025 18:47 Ответить
ЗЄльоного НЕ дивлюсь !

бо маю від нього справку: «Кожен із нас - Президент»! від 20.05.2019 р.

.
21.11.2025 18:54 Ответить
поки що не схиляється..
бо не втече..
а якщо втече,
то всерівно народ не капітулює..

колись було всього навсього 150 тисяч воїнів УПА,
а сралін з ними воював майже 20 років..
21.11.2025 18:40 Ответить
Мабуть це доля. Українці будуть ще 16 років жити без електрики, тепла і старлінка, з мобілізацією абсолютно всіх, але не зрадять гідності своєї нації.
21.11.2025 18:50 Ответить
найрозумнiше що зараз може зробити зеля,це передати владу комiтету нацiонального порятунку.сам нехай iде у вiдставку.
21.11.2025 18:26 Ответить
+ 100 !

і нехай трамп домовляється з комітетчиками

.
21.11.2025 18:45 Ответить
А далі він буде АГРЕСИВНО СМОКТАТИ у Клінтона?

Педофіл гребаний
21.11.2025 18:26 Ответить
Де ті 28 пунктів плану?? Цікаво прочитати!
21.11.2025 18:28 Ответить
Це як з корисними копалинами. Спочатку підпис, а потім текст.
21.11.2025 18:40 Ответить
План Дональда Трампа по Украине

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тыс. человек.

7. Украина закрепит в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО не будет размещать свои войска на Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США:

США получат компенсацию за предоставленные гарантии; если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии; если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы; если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок.

12. Пакет мер по восстановлению Украины:

создание Фонда развития Украины для инвестиций в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект; США будут сотрудничать с Украиной в целях совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища; совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны районов с целью реконструкции и модернизации городов и жилых районов; развитие инфраструктуры; добыча полезных ископаемых и природных ресурсов; разработка Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке; США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей; Россию пригласят обратно в G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

$100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину; США получат 50% прибыли от этой операции; Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства России в Европе будут разморожены; остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту;

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для обеспечения соблюдения всех положений соглашения.

16. Россия законодательно закрепит свою политику ненападения на Европу и Украину.

17. США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1.

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

19. Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50.

20. Обе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков.

Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств,

Обе стороны отменят все дискриминационные меры, гарантируют права украинских и российских СМИ.

Запрещается любая нацистская идеология и связанная с ней деятельность.

21. Территории:

Крым, Донецкая и Луганская области признаны де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами; Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения; Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов; Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, она будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.

22. Стороны обязаны не изменять это территориальное устройство силой, а в случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности не применяются.

23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, будут достигнуты соглашения о свободной перевозке зерна через Черное море.

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения неурегулированных вопросов:

все пленные и тела погибших будут обменяны по принципу «всех на всех»; все гражданские заложники и пленные будут возвращены, включая детей; будет реализована программа воссоединения семей; будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

25. На Украине пройдут выборы через 100 дней после подписания соглашения.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы в будущем.

27. Соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться «Советом Мира» во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение мирного договора будут применяться санкции.

28. Прекращение огня вступит в силу после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам, чтобы начать реализацию соглашения.
21.11.2025 18:48 Ответить
ти, міл чєловєк, весь план трампа вивернув "мєхом внутрь"

трамп на тебе образиться

.
21.11.2025 18:56 Ответить
не перейматись!

подивіться останній ютуб Ауслендера
https://www.youtube.com/watch?v=89jp8BHcwb8

там повний розборка кожного з пунктів, включно із великодушним дозволом рашки "розміщати істрєбітєлі НАТО в Польщі" (чиї істрєбітєлі зараз в Польщі?)

писалось все на колєнке в полном брєду, або якийсь політичний стенд-ап із вашингтонського кафе

.
21.11.2025 18:49 Ответить
Так Зеля же сказал что такое не принимаемо
21.11.2025 18:30 Ответить
Це так.Він послав на йух того Трампа.
21.11.2025 18:31 Ответить
союзніки. це мабуть від слова СССР.
21.11.2025 18:33 Ответить
цей трумп, як і хло - дєдлайно..
21.11.2025 18:34 Ответить
Чомусь всі питання та претензії до України. А ***** дивиться і посміхається. Ну це якийсь треш. Все таки трампон-довбаний збоченець-педофіл,зафіксований на плівках гебні.
21.11.2025 18:34 Ответить
Не надо ждать 27го, иди на ХЕР уже сегодня!!!
21.11.2025 18:35 Ответить
А для кацапів скільки в тебе дебіллайнів було? Чи то все понти, а з ****** пАрЄшалі все давно? Чи ***** пообіцяв оприлюднити відео як трампон не тільки у Клінтона, а і у Обами смоктав?
21.11.2025 18:36 Ответить
Ну на самом деле удар по Роснефти и Лукойлу это очень серьезно, даже Байден на такое не решался. Но тут скорее всего какие то собственные интересны рыжего ****** и продвижение интересов США чем помощь Украине.
21.11.2025 18:48 Ответить
А то що? Заберешь у Зелькі золотий парашют до Ізраїлю? А пішов ти, педофіл. дедлайн у нього.
21.11.2025 18:36 Ответить
І чого ви всі на трампанутого накинулися, цей строк йому вказав ху...до, а він повинен виконувати наказ свого куратора
21.11.2025 18:38 Ответить
Отже, не дарма у преферансі є термін "амєріканская помощь"...
21.11.2025 18:39 Ответить
Трампон Трампакс, это не мирный план, а твой проигрыш и капитуляция перед Путиным ******!!!!!
За шо ты получаешь 50% прибыли в Украине при добычи природных ресурсов?!?! **** продажная!!!
21.11.2025 18:40 Ответить
на плёнках эпштейна голый трамп занимаецца педофилией с кубинскими мальчиками и девочками. Это видео есть и у кгбистов. Поэтому пи4дар трамп целует коленки путину((..
21.11.2025 18:40 Ответить
Все правильно, це черговий хід від кацапів. Правильний варіант - ми на все згодні, не правильний - послати нахрін. Агент кремля зейло вибрав не правильний, шум від непідписання зараз переб'є міндічгейт і зупинить допогу від США. Шах і мат.
До останнього українця.
21.11.2025 18:42 Ответить
Допомога зброєю і грошами від США припинена рік тому, ти гальмуєш до останньоі мозгової клітини.
21.11.2025 18:55 Ответить
США через шатдаун призупинили постачання зброї НАТО для допомоги Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3584055
21.11.2025 19:00 Ответить
Всі дедлайни Трамп може запхати собі в очелло . Бо припиняти війну не збирається - ***** , а не Україна . Що б Зєля там не підписав , війна не зупиниться .
Чхати кацапи хотіли на Трампа і його плани .
21.11.2025 18:43 Ответить
До речі, щось ще не було чути орбанутого, фіцанутого та інших ху....ло залежних, невже ще гроші не отримали
21.11.2025 18:44 Ответить
Я так розумію Трамп нам погрожує знищенням?
З путіним домовився про наступні масованні атаки по житловим будинкам з дітьми?
Виглядає так, що домовився.
Вбивці божевільні.
21.11.2025 18:48 Ответить
Конечно, Трамп може знову попросити свого друга Путіна повторити Тернопіль. Тількі не кажіть, що це неможливо. Бо одразу після приїхали американські шакали сношать зелемського.
21.11.2025 18:48 Ответить
Кінець епохи ЗЕ..
21.11.2025 18:52 Ответить
Вже втретє, здається...
21.11.2025 18:54 Ответить
таких "друзей-союзников" и врагу желать не надо. Он сам протянет руку помощи врагу
21.11.2025 18:55 Ответить
Який же шакал цей трамп. З путлером все давно ясно але цей рудий все дивує і дивує...миротворець хрінов.
21.11.2025 18:55 Ответить
США походу втратили свій суверенітет.
21.11.2025 18:58 Ответить
ну хіба не **** руда?
21.11.2025 18:59 Ответить
Пішов НА)(УЙ рудий імбецил.
21.11.2025 19:07 Ответить
ДЕБІЛ....Виявляється і в Штатах є свої 73процентні.....
21.11.2025 19:07 Ответить
 
 