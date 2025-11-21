4 757 65
Трамп назвал 27 ноября дедлайном для принятия Украиной "мирного плана" США
Президент Дональд Трамп подтвердил, что его администрация установила для Украины крайний срок до следующего четверга, 27 ноября, до которого она должна согласиться с 28-пунктным планом Белого дома по прекращению войны России против Украины.
Об этом американский лидер сказал в радиоинтервью Fox News 21 ноября, передает CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Дедлайн для Украины
"У меня было много дедлайнов, но если все идет хорошо, я склонен их продлевать. Но это уже четверг (27 ноября. - Ред.)", - сказал глава Белого дома.
Санкции против РФ не будут отменены
Телеканал Fox News также спросил Трампа, планирует ли он отменить санкции, введенные его администрацией против России. Президент США ответил, что не намерен этого делать.
Дополняется...
