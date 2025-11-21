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Новини Мирний план США
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Павел про мирний план США: Він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця

Павел про мирний план

Президент Чехії Петр Павел наголошує, що для того, щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, і РФ не має уникнути відповідальності за злочини в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Павел написав у соцмережі Х.

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"Подробиці останньої пропозиції щодо припинення російської агресії в Україні поки що офіційно не оприлюднені. Насамперед необхідно зупинити кровопролиття. Цього можна досягти шляхом негайного припинення вогню, до чого Росія поки що не виявляє готовності. Щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, а також не повинен ігнорувати злочини, скоєні в Україні. Щоб він був стійким, він повинен гарантувати Україні суверенітет, самобутність і перспективу гідного майбутнього", - йдеться в повідомленні.

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Павел зауважив, що українці та європейці мають власний досвід з Росією і потребують справді надійних гарантій, що російська агресія не повториться.

"Тому необхідно, щоб Україна і Європа могли повною мірою брати участь у мирному врегулюванні", - додав він.

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Павел про мирний план США

Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Автор: 

США (26685) Павел Петр (226) війна в Україні (8460) припинення вогню (444)
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Топ коментарі
+6
Дякуємо , Президенте ‼️
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21.11.2025 17:07 Відповісти
+5
тобто жертва у будь якому разі повинна бути покарана?
а нефіг бути такою гарною!
на костер відьму!!!!
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21.11.2025 17:05 Відповісти
+5
Гарантія - потужна армія. Якраз це "мірний план" виключає, встановлюючи обмеження на чисельність та озброєність.
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21.11.2025 17:08 Відповісти
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Тобто лише на півшишечки, ми зрозуміли
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21.11.2025 17:04 Відповісти
тобто жертва у будь якому разі повинна бути покарана?
а нефіг бути такою гарною!
на костер відьму!!!!
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21.11.2025 17:05 Відповісти
Дякуємо , Президенте ‼️
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21.11.2025 17:07 Відповісти
Гарантія - потужна армія. Якраз це "мірний план" виключає, встановлюючи обмеження на чисельність та озброєність.
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21.11.2025 17:08 Відповісти
потужна армія це лозунг, якщо не НАТО то треба казати дійсно про конкретні речі, наприклад:
- 250-300 ******** літаків, з повним озброєнням для ведення бойових дій на протязі, ну нехай, року
- 250-300 ******** гелікоптерів з повним озброєнням
- 250-300 систем Хімарс, з МРЛС - 5000од, АТАКАМС - 2000од
- 50 наземних комплексів з ракетами Томагавк 1500од
- танки, артилерійські системи тисячі одениць
- допуск та партнерство до розробок лазерної зброї та ******** БПЛА, наземних роботів
це так за 5 хвилин, що першим згадалось
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21.11.2025 17:40 Відповісти
да, ще обов"язково мінімум 25 комплесів Петріот з 5000 ракетами різних типів
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21.11.2025 17:42 Відповісти
Тобто якщо нічого переліченого немає, то можна скорочувати і відбирати те, що є.
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21.11.2025 17:42 Відповісти
якщо цього не буде, то війна буде продовжуватись поки Україна не впаде
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21.11.2025 17:45 Відповісти
Нічого цього і близько не було і немає, а Україна досі не впала, навіть Донбас ще не окупований, хоча запевняли, що "старшіє братья за дєнь забєрут".
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21.11.2025 17:46 Відповісти
не впала, але ми програємо, тільки лунатік може казати що ні
війська поступово відходять, без такої підтримки що я написав, війська будуть відходити до Дніпра, не за місяць, ні за рік, за три-чотири роки без підтримки ми втратимо лівий берег, потім рашикі перекинуть всю міць знов через Білорусь і за два-три роки ми втратимо Київ
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21.11.2025 17:50 Відповісти
Зрозуміло.
Что не идеально, то и права на существование не имеет.
Русні це скажіть, яка в майже ідеальних умовах не може якусь Україну на полі бою здолати.
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21.11.2025 17:53 Відповісти
правильно казати не змогли, але ми бачемо що зупинки фронта не має, два участка тільки зупинились в Сумах і Харків (Ліпци), по усім іншим вони повзуть по своїм трупам, але повзуть
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21.11.2025 17:58 Відповісти
Погугліть "Бурю в пустелі", щоб побачити, як мала б виглядати "сво здорового чєловєка".
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21.11.2025 17:59 Відповісти
це зовсім не відноситься до теми нашої бесіди
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21.11.2025 18:01 Відповісти
Відноситься.
Ви даєте хибний вибір: або фантастична купа ********* озброєння, або неминуча поразка.
Оскільки таку купу озброєння ми ніколи не отримаємо (і ніхто не отримає), то виходить, що поразка неминуча.
Досить дешева маніпуляція.
Навіть зараз вдалось зупинити русню на Сумщині і сильно загальмувати на Харківщині.
Тобто щоб її зупинити, треба на порядки менше, ніж ви перелічили.
Два десятка літаків з ********* далекобійними ракетами "повітря-повітря" і декілька літаків ДРЛО практично виключають русняві КАБи.
Декілька сотень тисяч дронів на місяць (це недорого) майже наглухо зупинять піхотний наступ.
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21.11.2025 18:08 Відповісти
"Два десятка літаків з ********* далекобійними ракетами "повітря-повітря" і декілька літаків ДРЛО практично виключають русняві КАБи."
ні
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21.11.2025 18:10 Відповісти
Експерт.
У нас один блукаючий Петріот русню ганяв, бували дні взагалі без КАБів. Поки його не ******* через дупоголовість і зразу у вищому командуванні.
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21.11.2025 18:12 Відповісти
не експерт, але в цій темі варюсь, без КАБів не було, це по перше, а по друге щоб збивати носії треба вибити усю розвідку, бо установку накрили не з дупоголовість, а через розвідку
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21.11.2025 19:19 Відповісти
"Декілька сотень тисяч дронів на місяць (це недорого) майже наглухо зупинять піхотний наступ."
майже але ні, бо є РЄБ
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21.11.2025 18:12 Відповісти
РЕБ і зараз є, то що, наші дрони вже йок, не літають, лише русняві?
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21.11.2025 18:13 Відповісти
ні, і наші і їх літають, тільки КПД від ФПВішек за два роки впала у два рази , і буде падати і далі, тому їх і треба все більше і більше
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21.11.2025 19:22 Відповісти
"...карати жертву більше, ніж винуватця" Джерело: https://censor.net/ua/n3586285
Тобто, для Трампа і американського права (мовчу про міжнародне) це нормально - карати не лише злочинця, але і його жертву...
Це знак тим, хто в майбутньому збирається повторити фатальну помилку України - повірити США.
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21.11.2025 17:31 Відповісти
Він сказав мовою дипломата , а по простому-трам карає жертву .
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21.11.2025 17:33 Відповісти
У мене жодних претензій до того, хто це сказав.
У мене претензії до того, хто в цьому винний.
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21.11.2025 17:37 Відповісти
трумп - не США..
трумп знищує США з середини..
головне не вірити московським терористам-хлу-рф..
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21.11.2025 18:04 Відповісти
Проблеми перекладу чи рання деменція?
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21.11.2025 17:39 Відповісти
Складається враження, що Трамп грає на боці путіна.
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21.11.2025 18:03 Відповісти
 
 