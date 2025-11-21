Павел про мирний план США: Він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця

Президент Чехії Петр Павел наголошує, що для того, щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, і РФ не має уникнути відповідальності за злочини в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Павел написав у соцмережі Х.

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"Подробиці останньої пропозиції щодо припинення російської агресії в Україні поки що офіційно не оприлюднені. Насамперед необхідно зупинити кровопролиття. Цього можна досягти шляхом негайного припинення вогню, до чого Росія поки що не виявляє готовності. Щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, а також не повинен ігнорувати злочини, скоєні в Україні. Щоб він був стійким, він повинен гарантувати Україні суверенітет, самобутність і перспективу гідного майбутнього", - йдеться в повідомленні.

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Павел зауважив, що українці та європейці мають власний досвід з Росією і потребують справді надійних гарантій, що російська агресія не повториться.

"Тому необхідно, щоб Україна і Європа могли повною мірою брати участь у мирному врегулюванні", - додав він.

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.