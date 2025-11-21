Павел про мирний план США: Він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця
Президент Чехії Петр Павел наголошує, що для того, щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, і РФ не має уникнути відповідальності за злочини в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Павел написав у соцмережі Х.
"Подробиці останньої пропозиції щодо припинення російської агресії в Україні поки що офіційно не оприлюднені. Насамперед необхідно зупинити кровопролиття. Цього можна досягти шляхом негайного припинення вогню, до чого Росія поки що не виявляє готовності. Щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву більше, ніж винуватця, а також не повинен ігнорувати злочини, скоєні в Україні. Щоб він був стійким, він повинен гарантувати Україні суверенітет, самобутність і перспективу гідного майбутнього", - йдеться в повідомленні.
Павел зауважив, що українці та європейці мають власний досвід з Росією і потребують справді надійних гарантій, що російська агресія не повториться.
"Тому необхідно, щоб Україна і Європа могли повною мірою брати участь у мирному врегулюванні", - додав він.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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це так за 5 хвилин, що першим згадалось
війська поступово відходять, без такої підтримки що я написав, війська будуть відходити до Дніпра, не за місяць, ні за рік, за три-чотири роки без підтримки ми втратимо лівий берег, потім рашикі перекинуть всю міць знов через Білорусь і за два-три роки ми втратимо Київ
Что не идеально, то и права на существование не имеет.
Русні це скажіть, яка в майже ідеальних умовах не може якусь Україну на полі бою здолати.
Ви даєте хибний вибір: або фантастична купа ********* озброєння, або неминуча поразка.
Оскільки таку купу озброєння ми ніколи не отримаємо (і ніхто не отримає), то виходить, що поразка неминуча.
Досить дешева маніпуляція.
Навіть зараз вдалось зупинити русню на Сумщині і сильно загальмувати на Харківщині.
Тобто щоб її зупинити, треба на порядки менше, ніж ви перелічили.
Два десятка літаків з ********* далекобійними ракетами "повітря-повітря" і декілька літаків ДРЛО практично виключають русняві КАБи.
Декілька сотень тисяч дронів на місяць (це недорого) майже наглухо зупинять піхотний наступ.
ні
У нас один блукаючий Петріот русню ганяв, бували дні взагалі без КАБів. Поки його не ******* через дупоголовість і зразу у вищому командуванні.
майже але ні, бо є РЄБ
Тобто, для Трампа і американського права (мовчу про міжнародне) це нормально - карати не лише злочинця, але і його жертву...
Це знак тим, хто в майбутньому збирається повторити фатальну помилку України - повірити США.
У мене претензії до того, хто в цьому винний.
трумп знищує США з середини..
головне не вірити московським терористам-хлу-рф..