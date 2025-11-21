Нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень, - Мерц, Макрон і Стармер після розмови із Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер провели телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться у заяві уряду ФРН, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

Лідери підтвердили свою непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру.

"Чотири лідери привітали зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення війни в Україні. Зокрема, вони привітали відданість суверенітету України та готовність надати Україні надійні гарантії безпеки.



Вони домовилися тісно координувати свої дії один з одним, з іншими європейськими партнерами та з Вашингтоном з цього питання", - йдеться в заяві.

Лідери відзначили, що лінія зіткнення має слугувати відправною точкою для будь-якого обговорення, а Збройні Сили України - залишатися здатними ефективно захищати суверенітет України.

"Вони домовилися, що будь-яка угода, яка впливає на європейські держави, Європейський Союз чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників", - підсумували у заяві.

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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