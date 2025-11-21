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Новини Мирний план США
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Нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень, - Мерц, Макрон і Стармер після розмови із Зеленським

Мерц, Макрон і Стармер провели розмову із Зеленським

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер провели телефонну розмову із президентом Володимиром  Зеленським.

Про це йдеться у заяві уряду ФРН, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі розмови

Лідери підтвердили свою непохитну та повну підтримку України на шляху до міцного та справедливого миру.

"Чотири лідери привітали зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на припинення війни в Україні. Зокрема, вони привітали відданість суверенітету України та готовність надати Україні надійні гарантії безпеки.

Вони домовилися тісно координувати свої дії один з одним, з іншими європейськими партнерами та з Вашингтоном з цього питання", - йдеться в заяві.

Лідери відзначили, що лінія зіткнення має слугувати відправною точкою для будь-якого обговорення, а Збройні Сили України - залишатися здатними ефективно захищати суверенітет України. 

"Вони домовилися, що будь-яка угода, яка впливає на європейські держави, Європейський Союз чи НАТО, вимагає схвалення європейських партнерів або консенсусу серед союзників", - підсумували у заяві.

Дивіться: Україні краще домовлятися з РФ зараз, ніж пізніше, - Пєсков. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Також читайте: Науседа про "мирний план" США: Майбутнє України не може вирішуватися без її участі

Автор: 

Зеленський Володимир (27909) Макрон Емманюель (1765) Стармер Кір (366) Мерц Фрідріх (446)
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Топ коментарі
+8
А не кордони 1991 року?) Ну там Крим, порушення міжнародного законодавства, ООН і все таке.
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21.11.2025 14:49 Відповісти
+6
Американці вже давно припинили фінансування та постачання зброї за рахунок своїх коштів Україні.
Тепер вже і європейці не поспішають фінансувати бюджет України і витрачати кошти на зброю з США для України. Через шалену корупцію Зеленського та скандали.
А це все відбивається на результатах на фронті, на боєздатності армії, на зростання кількості жертв як серед солдат так і серед цивільного населення України в результаті ракетно - дронових ударів рашистів.
Висновок один, саме Зеля підриває боєздатність армії та завдає шкоди державі через свою корупцію.
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21.11.2025 14:55 Відповісти
+6
А як же бути з Міжнародним правом, принципами ООН? Підтерлись?
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21.11.2025 15:05 Відповісти
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Краще б на інше витрачали сили - "ополчення ЄС " арештовує зюзю і козира, примушує обрати нового голову ВРУ, навіть якщо риги розбіжаться. І робити В О. президента, як було в 2014 .
Бо інакше ЗАО міндіч все продасть, а Европа вже вклала сотні міл'ярдів в рятування Країни Мрій
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21.11.2025 14:46 Відповісти
А не кордони 1991 року?) Ну там Крим, порушення міжнародного законодавства, ООН і все таке.
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21.11.2025 14:49 Відповісти
Ця відправна точка цілком і повністю на совісті (хоча яка там совість) верховного головнокомандувача, під керівництвом якого щодня втрачаються нові території і гинуть люди!
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21.11.2025 14:49 Відповісти
ЄВРОПЕЙСЬКІ СУЧІ ДІТКИ, БУДУТЬ ВПРЯГАТИСЯ В ДОПОМОЗІ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ КУЙЛОМ.ЗГІДНО ОМАНСЬКОГО ДОГОВОРНЯКУ, ЯКИЙ ВКАЗУВАВ НА (НинішнЮ лінія фронту).ЯКУ ЗНАЄ І "ЗЕ ЗРАДНИК" І АМЕРИКАНСЬКИЙ ХОЛУЙ "ТРАМБОН"
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21.11.2025 14:50 Відповісти
Дали добро Трампу
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21.11.2025 14:50 Відповісти
****** забув дописати, у своїй маячні для Трампа, що під час підпису меморандуму, зелупень з єрмаком разом, мають стояти навколішках!! Як раби безликі…. з білорусіі!!
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21.11.2025 14:50 Відповісти
Про це https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressemitteilungen/bundeskanzler-merz-telefoniert-mit-staatspraesident-macron-premierminister-starmer-und-praesident-selenskyj-2395380 йдеться у заяві уряду ФРН

от, скажіть мені!!!
де в заяві, хоч слово про якійсь план, що погодив особисто трамп, який зараз на розгляді у сторін?
у всіх зацікавлених сторін....
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21.11.2025 14:50 Відповісти
А як же кордони 1991 року?
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21.11.2025 14:51 Відповісти
Лишається одна надія на те, шо кацапстан економічно лусне. Тоді тільки можна буде спробувати (якшо буде ким та чим).
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21.11.2025 15:07 Відповісти
Щось півниками заходилися кукурікати чи кокати як курочки біля вівса..
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21.11.2025 14:51 Відповісти
Американці вже давно припинили фінансування та постачання зброї за рахунок своїх коштів Україні.
Тепер вже і європейці не поспішають фінансувати бюджет України і витрачати кошти на зброю з США для України. Через шалену корупцію Зеленського та скандали.
А це все відбивається на результатах на фронті, на боєздатності армії, на зростання кількості жертв як серед солдат так і серед цивільного населення України в результаті ракетно - дронових ударів рашистів.
Висновок один, саме Зеля підриває боєздатність армії та завдає шкоди державі через свою корупцію.
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21.11.2025 14:55 Відповісти
Ну, з "красновим" зара спілкуватися зайве; він перебуває у глибокій прострації в очікуванні можливого оприлюднення "файлів епштейна". А що відповів би пан Стармер як представник держави-підписанта Будапештського меморандуму з огляду на цей документ?
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21.11.2025 15:02 Відповісти
А що він може відповісти зі своїм мізерним рейтингом? Пробелькотіти мантру про рішучу підтримку.
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21.11.2025 15:10 Відповісти
Прийде замість Зе генерал За. І одразу з'являться балістика, літаки, кораблі, хмари дронів і головне - черги у військкомати...Багатійте думкою.
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21.11.2025 15:04 Відповісти
Ага, і над Роботиним знову замайорить український прапор.
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21.11.2025 15:11 Відповісти
А як же бути з Міжнародним правом, принципами ООН? Підтерлись?
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21.11.2025 15:05 Відповісти
Вже давно... пiдтерлись ...
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21.11.2025 16:29 Відповісти
Зараз будуть файли епштейна і імпічмент
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21.11.2025 15:09 Відповісти
Так це ж все було вже эх етить твою налево, наша песня хороша, начинай сначала
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21.11.2025 15:08 Відповісти
Дебальцеве-2?
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21.11.2025 15:14 Відповісти
А що по другий бік від лінії фронту це не Україна і не Українськи громадяни ?
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21.11.2025 15:39 Відповісти
ну они правильно отстаивают позицию Украины, но в обозримой перспективе это не подойдёт врагу... ему именно нужно продать населению безоговорочную капитуляцию.. такое могло бы устроить врага, если бы они уже были западнее Житомирской области, но не в текущих реалиях... да и вообще все переговоры врагу вообще до лампочки... они продолжают и будут продолжать начатое
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21.11.2025 15:43 Відповісти
"відправною точкою"для будь-яких обговорень мають бути кордони України на 2013 рік...
а якщо інакше, як оце, - то усі ваші ООН, НАТА, 5 стаття, міжнародні закони до сраки, і дехто вже готовий під цим підписатися на радість, московіям, китаям, іранам, кндрам, венесуелам..
засрані ви сцикуни, заспана-зажрана ЕУропа та трумпівсько-барижна Омерика..
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21.11.2025 16:15 Відповісти
Так що, Зеленський віддає ворогу майже всю Донецьку область, більше половини Запорізької та Херсонської областей та всю Луганську? А що з Дніпропетровською, Сумською, Харківською, Чернігівською і Миколаївською областями? То це нова формула, яка краща за "мінські"? Можуть відповісти 73% -президентів, які брехали про погані "мінські"? Ми хоч щось по "мінських" віддали?
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21.11.2025 16:37 Відповісти
 
 