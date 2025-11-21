Україні краще домовлятися з РФ зараз, ніж пізніше, - Пєсков. ВIДЕО

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що Україна має саме зараз "домовлятися" про мир з Росією.

Про це він сказав у коментарі пропагандистським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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"Ефективна робота збройних сил РФ має переконати Зеленського та його режим, що краще домовлятися та робити це зараз. Краще робити це саме зараз, ніж пізніше.

Простір для свободи ухвалення рішень для нього скорочується в міру втрати територій у ході наступальних дій російських збройних сил", - сказав речник російського диктатора.

За словами Пєскова, йдеться про "примус Зеленського та його режиму до мирного розв'язання питання".

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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