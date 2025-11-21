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Новини Відео Мирний план США
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Україні краще домовлятися з РФ зараз, ніж пізніше, - Пєсков. ВIДЕО

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков вважає, що Україна має саме зараз "домовлятися" про мир з Росією.

Про це він сказав у коментарі пропагандистським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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"Ефективна робота збройних сил РФ має переконати Зеленського та його режим, що краще домовлятися та робити це зараз. Краще робити це саме зараз, ніж пізніше.

Простір для свободи ухвалення рішень для нього скорочується в міру втрати територій у ході наступальних дій російських збройних сил", - сказав речник російського диктатора.

За словами Пєскова, йдеться про "примус Зеленського та його режиму до мирного розв'язання питання".

Читайте: Умєров, Буданов та Іващенко провели зустріч з делегацією США: Жодних рішень поза рамками суверенітету

Що передувало?

Читайте також: Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Також читайте: Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, — Sky News

Автор: 

Пєсков Дмитро (1866) росія (70276)
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Топ коментарі
+34
Это, пожалуй, первое официальное свидетельство того, что на болотах со сроками войны уже подгорает. Нам, как ни странно, торопиться не надо...
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21.11.2025 13:33 Відповісти
+29
Залізь назад в унітаз
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21.11.2025 13:32 Відповісти
+19
Тебе гниду, не питали...
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21.11.2025 13:32 Відповісти
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21.11.2025 13:32 Відповісти
росія зараз розвалиться на частини, не буде з ким домовлятись, саме цим і лякають весь світ російськи терористи.
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21.11.2025 13:41 Відповісти
Москва має жити у страху і щоночі боятися нових крокус-холлів.
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21.11.2025 13:59 Відповісти
У ****** завершився його час на існування, от він і гонить Трампа з своєю писаниною, до зелупнів!!
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21.11.2025 14:44 Відповісти
Рупори кремля ревуть шо в Україні потрібно зовсім вимкнути світло - тоді вони підуть на все
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21.11.2025 13:32 Відповісти
Его и так нет этого света
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21.11.2025 13:35 Відповісти
Кажуть на тому світі - де немає ні **** ні печалі - буде легше
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21.11.2025 13:39 Відповісти
👏
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21.11.2025 14:27 Відповісти
Москворотим пушкін світить 😆
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21.11.2025 13:55 Відповісти
Тебе гниду, не питали...
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21.11.2025 13:32 Відповісти
Піськов, сиди на болотах і не висовуйся, бо тебе незабаром вбьють
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21.11.2025 13:33 Відповісти
Это, пожалуй, первое официальное свидетельство того, что на болотах со сроками войны уже подгорает. Нам, как ни странно, торопиться не надо...
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21.11.2025 13:33 Відповісти
Трамп вже помирив газу та Ізраїль - миротворець Короче імели евреі того Трампа в виду
‼️Ізраїль атакував Газу 20 листопада, вбивши п'ятьох і поранивши 18 осіб у Хан-Юнісі. ЦАХАЛ заявив, що удари були відповіддю на обстріл ізраїльських військ палестинськими бойовиками.
Прем'єр-міністр https://suspilne.media/tag/izrail/ Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що угруповання ХАМАС буде роззброєне, а Газа демілітаризована.

Про це він сказав у зверненні, яке опубліковано у соцмережі Х.

"Наше неприйняття палестинської держави на будь-якій території не змінилося. Газа буде демілітаризована, а ХАМАС роззброєний, легким чи важким шляхом", - заявив очільник ізраїльського уряду.

‼️Нетаньягу зазначив, що для досягнення цілей йому "не потрібні підкріплення чи лекції від будь-кого".
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21.11.2025 13:34 Відповісти
Натякнув на рудого лектора)))
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21.11.2025 14:09 Відповісти
Нам можно не поспішати? Ну, ну, завтра втомлені військові підуть, а срані ухилянти зі своїми курками, що ломають ноги військовим з ТЦК, будуть тримати фронт?
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21.11.2025 13:43 Відповісти
Ты хочешь принять капитуляцию прямо сейчас? Именно когда нароссия почувствовала возможность проигрыша? Подумай. Не торопись..
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21.11.2025 13:59 Відповісти
А які ознаки "можливості програшу"?
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21.11.2025 14:04 Відповісти
Деньги - кровь войны. Экономика нароссии на столе в реанимации). Кацапы близки к проигрышу. Падение московии, если они не удержатся, будет с грохотом)...
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21.11.2025 14:17 Відповісти
Шо, опять? Снова две недели и рашка развалится?
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21.11.2025 14:25 Відповісти
Главное - не сцать . Прорвемся!
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21.11.2025 14:29 Відповісти
по аргументам сразу можно определить 73%
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21.11.2025 16:57 Відповісти
Вони кожні два тижні не рашкіного розвалу чекають, а України. Кожен раз пуйло обіцяє, що ось зараз він як рвоне, від України пірʼя полетить, а воно пірʼя летить з московської економіки, а Україна тримається. А вже наїбуліна бʼє тривогу давно.
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21.11.2025 14:44 Відповісти
Так розвалюється що вже 4 роки не може розвалитись
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21.11.2025 16:56 Відповісти
А те, що пуйло вимагає у рудого швидше додавлювати Україну, ознакою не вважається? Воювати вже не по феншую з економікою, а відповзати позорно. Єдиний вихід морально задавити зеленську ганчірку і примусити капітулювати. І це вже сталося б, але бубон боїться військових і народу.
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21.11.2025 14:39 Відповісти
Бажання швидше додавити Україну, не є ознакою швидкого програшу. У нас теж є бажання швидко перемогти, але це не є ознакою того, що перемога близько.
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21.11.2025 18:27 Відповісти
В цій дискусії не було слова "швидкого", для чого ви його добавили?
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21.11.2025 20:25 Відповісти
Значить навіть під вусами у піськова вже смердить смаженим. Бо срака підгорає, що нафтопереробка, разом їх з грошима зникає. Слава ЗСУ і СБУ!
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21.11.2025 13:33 Відповісти
Під вусами, то з валізи ху....ла смердить
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21.11.2025 14:04 Відповісти
Ага війна закінчиться потім Вибори Президента України.. Зе пролітає як фанера над Парижем ..
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21.11.2025 13:34 Відповісти
україні знову заборонили бити по кацапському тилу? по нпз? по підстанціям?
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21.11.2025 13:34 Відповісти
Ні
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21.11.2025 13:39 Відповісти
Але заборонили бити по енгельсу і кораблям новоросійська, це все кошмарить цивільних, на яких плювати єрмако-міндічам
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21.11.2025 13:48 Відповісти
Ніхто не забороняв.
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21.11.2025 14:21 Відповісти
І де удари тоді? Кораблі і підлодки з новоросійська пукають ракетами кожний обстріл.
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21.11.2025 14:33 Відповісти
Ага и из этого надо отдать вам 6000 кв км просто так )
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21.11.2025 13:34 Відповісти
Якщо піськов так каже, то треба робити з точністю навпаки.
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21.11.2025 13:35 Відповісти
Туплетний йоршик боїться , що не доживе до того дня ,
коли Україна стане з терористами домовлятися ,
так як з вами , чортові кацапи , не домовлятися потрібно,
а вбивати і палити 🔥🔥🔥
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21.11.2025 13:35 Відповісти
Ху....до і самогубство, ти його спочатку з бункера виколупай, а ще треба з валізою розлучити
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21.11.2025 14:02 Відповісти
нехай ху*ло одразу робить самогубство, а ніж потом його привезуть до залу суда
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21.11.2025 13:36 Відповісти
Цю ху...ню воно несе з 2022 року.
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21.11.2025 13:36 Відповісти
Перед бегством из под Киева тоже переговорщики активизировались. Когда из Херсона бежали, так же голуби "мира" со всех углов кричали.
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21.11.2025 13:36 Відповісти
та!
не сцикайте!
зараз потужна гундоса зе!гнида всіх пабєдіт!
ми ще будемо на колінах просити пробачення, за міндіча і особливо за алібабу!
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21.11.2025 13:36 Відповісти
Ти вже готовий і рачки всьати
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21.11.2025 13:59 Відповісти
Щоб розвалить рашу та знищіти , треба вчитись на помилках попередників сотні року тому

Як гетьман Іван Виговський майже створив світ без Росії

https://youtu.be/FTU6ZbKNHMI?si=Q88EM77RB2yxwp__

ЦІЛЬ- знищіти імперію до розмірів московских болот ‼️‼️‼️
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21.11.2025 13:37 Відповісти
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21.11.2025 13:38 Відповісти
Найголовніше відірвати Невоград з лап москви, тоді вони ніколи не постануть знов
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21.11.2025 14:03 Відповісти
хтось вже ******* ядєркою по мацквє, треба ж якось планету від біосміття чистити
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21.11.2025 13:39 Відповісти
насильство породжує протидію, а не покірність, ідіоти, нічого ніколи не розуміли, і не зрозуміють, не розуміють, чому їхня гнила імперія розпадається, жаль, що коштом України, але скоро їхні раби, яких москалі вже особливо не підгодовують, збунтуються, бо ж не усі отримали мільйони за вбивство українців
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21.11.2025 13:41 Відповісти
Краще влаштувати у метро москви аум сінрікьо.
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21.11.2025 13:46 Відповісти
Якщо в його репліці "Україні" замінити на "кацапстану" - то це буде істина точно!
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21.11.2025 13:50 Відповісти
ціна російської нафти сорту Urals у четвер впала до 36,61 долара за барель при відвантаженні з чорноморського порту Новоросійськ. Це мінімум із березня 2023 року.
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21.11.2025 13:52 Відповісти
Пух и прах: неудобная правда о потерях, "мирный план" Эпштейна, Газпром на распродаже
https://www.youtube.com/watch?v=sun7boKH6TE
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21.11.2025 16:59 Відповісти
Кацапам краще піти на йух зараз ніж пізніше.
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21.11.2025 13:53 Відповісти
Кацап, іди вслід за кацапським кораблем!
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21.11.2025 15:29 Відповісти
Я за кацапів не збираюсь воювати. Відʼїбись гівно.
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21.11.2025 19:36 Відповісти
Нарешті знайшов Гугл-перекладач.
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21.11.2025 20:30 Відповісти
«Ваші щирі» в ОПі і ботофермах сидять. Там пошукай особовий склад.
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22.11.2025 10:18 Відповісти
Якою ж безпорадністю з кожним днем все більше і більше несе з боліт- вони вже давно зрозуміли що програли, але все ще сподіваються що ми здамося ))
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21.11.2025 13:53 Відповісти
Когда в военкомат отдавать долг делами, а не словами?
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21.11.2025 14:28 Відповісти
Краще криптою підірвати шаурму у москві 💣🐷🏢
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21.11.2025 14:40 Відповісти
Забігали, під?ри, тому що у січні (не помню в який день, в першій половині) тривалість Спецобсіраціі перевисить, за кількістю днів, так звану велику вітчизняну війну. А їм треба, щоб "майже стількі ж", змогли павтаріть, але ж не більше, як діди воювали. Бо незрозуміло що "продавати" онукам на найближче дев'яте травня.
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21.11.2025 13:54 Відповісти
Це зі свого досвіду спілкування з валізою ху...ла
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21.11.2025 13:55 Відповісти
придурок вусатий китайську вивчив? - бо українці хутром назовні цю промакашку вивернуть коли його день настане
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21.11.2025 14:00 Відповісти
Його дочка у франції, можна зайнятись
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21.11.2025 14:04 Відповісти
оооо ти глянь колективний ********* заговорив )))) коли слухаєш москаля роби навпаки ... як що рот ***** щось висрав, значить у них там дійсно підгорає... і щось так підгорає про що не всі навіть здогадуються ... а справа в тому, що гроші на війну скінчилися значно раніше ніж вони очікували ... та й у рудого членососа огидного теж у штатах все погано ... от і вирішили старі пердуни вабанк зіграти )))) проте час у них невдачний, оскільки зеля зараз не скінчить війну назащо )))) так що тримаємось браття та сестри... ще трошки і весна а там і їм усім кінець. а я думаю чого пейсатий з дніпра так впевнений що у січні кінець війни... а зять трампа теж жидяра пархата (не плутати з громадянами ізраілю та звичайними євреями) ... вони думали розвести усіх проте відсмокчуть дуже скоро. у трампа здоров*я закінчується бо багато на байдена гнав, а Бог таке не пропусте ))) все буде Україна! слава Ісусу Христу!
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21.11.2025 14:06 Відповісти
Жрем круассаны и тримаемось! Когда из-за кордона вернешься отдавать долг неньке, победун?
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21.11.2025 14:32 Відповісти
За кордоном можна впіймати дочку пєскова
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21.11.2025 14:34 Відповісти
Ти вже ловиш?
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21.11.2025 15:08 Відповісти
Artur #603478 та не заздри ))) хочеш круасаном пригощу
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21.11.2025 21:48 Відповісти
Я с франика поем, эти хоть похожи на французскую выпечку. Но ты там держись потужний патриот!
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21.11.2025 22:35 Відповісти
Просто забавно читать как потужние патриоты хотят перемоги, а воевать не хотят, думают кто-то это будет делать за них. А его жопа в тепле будет. Потом заходят в новости смотрят дипстейт, и у них виноват Сирський, зеля, мусора, чиновники, кто угодно кроме его жопы. Какой-то диссонанс
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21.11.2025 22:38 Відповісти
у тебе рак думки а це не виліковне, що я тобі можу сказати, йди курсом рюцкого військового корабля, фірштейн?
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23.11.2025 01:32 Відповісти
Лучше тебе пойти НАХ...
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21.11.2025 14:06 Відповісти
Смерть москві! За крипту все можливо! 🏢💣🎯
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21.11.2025 14:09 Відповісти
А яка різниця, коли Раиссю виіпуть, чи зараз, чи пізніше? Вона тільки встала с колін і її уже поставили рак ом.
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21.11.2025 14:13 Відповісти
Краще зараз, а то раптом Мадяр геть покладе нефтянку
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21.11.2025 14:24 Відповісти
************ йорша витягли з дупи і він почав вАнять...
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21.11.2025 14:31 Відповісти
Кацапи здуру , як то кажуть - сіли на розтяжку .
Всі їхні пропагандони і тролі другий день - в один голос заявляють що з планом Трампа їм погоджуватись не слід , що рашці він дуже невигідний , бо мовляв - такий план рятує Україну від поразки .
Кажу їм , ну так якщо той план вигідний Україні , а вам ні , то чого ви телитесь ,, пошліть Трампа з його планом - куди подалі . І ловіть еплом - нові санкції .. Які проблеми ?
Мовчать . Не хоцца виглядіти слабаками яких нагнув Трамп , і в той же час ще більше не хоцца отримати додаткових санкцій . І шо робіти - хз ..
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21.11.2025 14:34 Відповісти
Ага. Тільки піськова ми і забули запитати коли чого і як...
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21.11.2025 14:36 Відповісти
бо пізніше буде багато маленьких рашок
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21.11.2025 14:44 Відповісти
"Ефективна робота збройних сил РФ має переконати СВІТОВУ СПІЛЬНОТУ.А ЗОКРЕМА ЄС, ПОЗА ЯК США ,В ЛИЦІ ТРАМПА, НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ Є КУПЛЕНА РАШИСТОМ АМЕРИКАНСЬКА ШЛЮХА.ЩО РАШИЗМ- Є ПРАВНУЧАТИЙ НІМЕЦЬКОГО ФАШИЗМУ І МАЄ БУТИ ЗНИЩЕНИЙ.ЯК І НАЦИСТСЬКА НІМЕЧЧИНА...
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21.11.2025 14:46 Відповісти
Тобі краще сісти на лаву підсудних в Гаазі зараз, ніж усю решту життя чекати, коли "за тобою прийдуть" українці.
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21.11.2025 15:00 Відповісти
Типова розмова гопників
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21.11.2025 15:26 Відповісти
Я так бачу, шо тролі розганаяють лайки повєсточкі від вовки та путіна
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21.11.2025 16:46 Відповісти
 
 