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Новини Мирний план США
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Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Європа реагує на "мирний план" США: готують розмову із Зеленським

Після оприлюднення деталей "мирного плану" США європейські лідери ініціюють термінову розмову за участі президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Зазначається,  що учасниками розмови мають стати, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який для цього терміново перекроїв свої плани на п’ятницю. Розмова має відбутись у найближчі години.

Європейські лідери зберуться на зустріч G20 у ПАР

Європейські лідери планують провести зустріч у суботу, 22 листопада, на полях конференції "Групи двадцяти" у ПАР, щоб скоординувати подальші дії після оприлюднення проєкту так званого "мирного плану" між США та Росією. До участі у координаційному обговоренні очікують і президента Фінляндії Александра Стубба.

Європейські країни мають намір виробити спільну позицію та, за можливості, узгодити проведення колективної розмови з американською стороною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США обговорили з Україною суттєве посилення військової підтримки в рамках "мирного плану", - Bloomberg

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

Європа (2493) Зеленський Володимир (27909) США (26673)
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Топ коментарі
+3
28 пунктів з дитсадка - Будапештський меморандум - 2
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21.11.2025 13:14 Відповісти
+2
То переговори для нас..а от нас ніхто не спитае..прокинитесь і ох..те..
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21.11.2025 13:11 Відповісти
+2
Такий самий "мирний план" американських шахраїв-катал з оточення цього деменетного недоумка, буде через 1 рік представлений державам Прибалтики та Скандинавії з посилом, а Україна заглотнула та погодилась...!!! А потім буде Польща, Румунія, Болгарія, та повернення пропідороського режиму до Варшавського договору...!!!

Не вірте цим фіглярам-шахраям-каталам-БЕНЕДИКТИКАМ, посланцям цього дементного пристаркуватого TRAITORA у котрого через вухо видно, цвинтар і йому наплювати на те що буде відбуватися в УКРАЇНІ та ЄВРОПІ...!!!

Депортація громадян України до Сибіру на погибель та знищення вже почалась на ТОТ України...!!!
У кацапомордих підарів почне рости апетит під час їди...!!!

Купуйте зброю, вчіться влучно стріляти і ходіть на курси ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ, як підлітки, юнаки, мужчини та і усі дівчата та жінки....!!! У війни НЕМАЄ ЖАЛОСТІ ТА СПІВЧУТТЯ...!!!
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21.11.2025 13:51 Відповісти
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Нічого не приймуть, це план чергове стрясіння повітря загати хайпу і відвернення уваги.
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21.11.2025 13:08 Відповісти
То переговори для нас..а от нас ніхто не спитае..прокинитесь і ох..те..
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21.11.2025 13:11 Відповісти
28 пунктів з дитсадка - Будапештський меморандум - 2
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21.11.2025 13:14 Відповісти
європейські лідери ініціюють термінову розмову

розмову розмову розмову розмову розмову розмову
ой! нє!
термінову розмову!

то, санкції що починаються сьогодні, почнуться?
чи, два три тижні?

кончену зе!гніду, макрон впарює?
нафіга європейцям мародер їхнього бабла, ціною життів українців?
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21.11.2025 13:16 Відповісти
Такий самий "мирний план" американських шахраїв-катал з оточення цього деменетного недоумка, буде через 1 рік представлений державам Прибалтики та Скандинавії з посилом, а Україна заглотнула та погодилась...!!! А потім буде Польща, Румунія, Болгарія, та повернення пропідороського режиму до Варшавського договору...!!!

Не вірте цим фіглярам-шахраям-каталам-БЕНЕДИКТИКАМ, посланцям цього дементного пристаркуватого TRAITORA у котрого через вухо видно, цвинтар і йому наплювати на те що буде відбуватися в УКРАЇНІ та ЄВРОПІ...!!!

Депортація громадян України до Сибіру на погибель та знищення вже почалась на ТОТ України...!!!
У кацапомордих підарів почне рости апетит під час їди...!!!

Купуйте зброю, вчіться влучно стріляти і ходіть на курси ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ, як підлітки, юнаки, мужчини та і усі дівчата та жінки....!!! У війни НЕМАЄ ЖАЛОСТІ ТА СПІВЧУТТЯ...!!!
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21.11.2025 13:51 Відповісти
Орбана з Фіцо не забудьте запросити
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21.11.2025 14:09 Відповісти
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21.11.2025 14:11 Відповісти
ну звістно. треба ж терміново якось завадити
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21.11.2025 14:36 Відповісти
Терміново??
Значить ZZ(зе)рада там конкретна намічалася!!!
А Європі не вигідно падіння Країни Мрій... та й грошей вкладено вже прірва
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21.11.2025 14:38 Відповісти
 
 