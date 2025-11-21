Європейські лідери скликають термінову розмову щодо "мирного плану" США, - Bloomberg

Після оприлюднення деталей "мирного плану" США європейські лідери ініціюють термінову розмову за участі президента України Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Зазначається, що учасниками розмови мають стати, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який для цього терміново перекроїв свої плани на п’ятницю. Розмова має відбутись у найближчі години.

Європейські лідери зберуться на зустріч G20 у ПАР

Європейські лідери планують провести зустріч у суботу, 22 листопада, на полях конференції "Групи двадцяти" у ПАР, щоб скоординувати подальші дії після оприлюднення проєкту так званого "мирного плану" між США та Росією. До участі у координаційному обговоренні очікують і президента Фінляндії Александра Стубба.

Європейські країни мають намір виробити спільну позицію та, за можливості, узгодити проведення колективної розмови з американською стороною.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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