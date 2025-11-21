Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg
После обнародования деталей "мирного плана" США европейские лидеры инициируют срочный разговор с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что участниками разговора должны стать, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, который для этого срочно перекроил свои планы на пятницу. Разговор должен состояться в ближайшие часы.
Европейские лидеры соберутся на встречу G20 в ЮАР
Европейские лидеры планируют провести встречу в субботу, 22 ноября, на полях конференции "Группы двадцати" в ЮАР, чтобы скоординировать дальнейшие действия после обнародования проекта так называемого "мирного плана" между США и Россией. К участию в координационном обсуждении ожидают и президента Финляндии Александра Стубба.
Европейские страны намерены выработать общую позицию и, по возможности, согласовать проведение коллективного разговора с американской стороной.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
