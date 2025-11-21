Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

После обнародования деталей "мирного плана" США европейские лидеры инициируют срочный разговор с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что участниками разговора должны стать, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, который для этого срочно перекроил свои планы на пятницу. Разговор должен состояться в ближайшие часы.

Европейские лидеры соберутся на встречу G20 в ЮАР

Европейские лидеры планируют провести встречу в субботу, 22 ноября, на полях конференции "Группы двадцати" в ЮАР, чтобы скоординировать дальнейшие действия после обнародования проекта так называемого "мирного плана" между США и Россией. К участию в координационном обсуждении ожидают и президента Финляндии Александра Стубба.

Европейские страны намерены выработать общую позицию и, по возможности, согласовать проведение коллективного разговора с американской стороной.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

