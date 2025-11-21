США обговорили з Україною суттєве посилення військової підтримки в рамках "мирного плану", - Bloomberg

Міністр армії США Деніел Дрісколл під час візиту до Києва обговорював з українською стороною можливе суттєве посилення військової підтримки у межах так званого "мирного плану" Віткоффа-Дмитрієва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Одне з джерел Bloomberg зазначило, що попри нібито підтримку плану з боку президента США Дональда Трампа, його зміст викликає суперечки й залишається предметом обговорень. Візит Дрісколла до Києва був спрямований не на представлення готового рішення, а на пошук варіантів, прийнятних і для України, і для Вашингтона.

Як пише видання, "делегація високопосадовців військових США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом цього тижня перебувала в Києві, обговорюючи шляхи досягнення прогресу, серед варіантів - посилення військової підтримки".

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Спротив серед союзників США

Американський "мирний план" із 28 пунктів, що передбачає територіальні поступки та обмеження для українських Збройних сил, викликав значний спротив серед союзників США та американських політиків. За словами експосла США в НАТО Джуліанни Сміт: "Мене турбує, як мало зусиль було вкладено в це (мирний план, - ред.)... Це буде оголошено мертвим одразу цілою низкою людей, починаючи із самого Зеленського. Зараз він обережний, каже, що розглядає це питання, але я не бачу жодних обставин, за яких він був би готовий прийняти такий план"

НАТО незадоволене обмеженнями, які документ накладає на Альянс, а західні держави не підтримують ідею повернення Росії до G8. При цьому пропоновані від Москви кроки вважають недостатніми.

Кілька європейських лідерів уже висловилися проти плану, зокрема прем’єри Великої Британії та Греції - Кір Стармер і Кіріакос Міцотакіс. Грецький прем’єр підкреслив, що "багато пунктів, які я побачив, є досить проблематичними… Найважливішою гарантією безпеки для України є сильна українська армія".

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Що передувало?

Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.

ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.

Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.

Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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