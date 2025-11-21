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Новини Підтримка України Мирний план США
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США обговорили з Україною суттєве посилення військової підтримки в рамках "мирного плану", - Bloomberg

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Міністр армії США Деніел Дрісколл під час візиту до Києва обговорював з українською стороною можливе суттєве посилення військової підтримки у межах так званого "мирного плану" Віткоффа-Дмитрієва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

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Одне з джерел Bloomberg зазначило, що попри нібито підтримку плану з боку президента США Дональда Трампа, його зміст викликає суперечки й залишається предметом обговорень. Візит Дрісколла до Києва був спрямований не на представлення готового рішення, а на пошук варіантів, прийнятних і для України, і для Вашингтона.

Як пише видання, "делегація високопосадовців військових США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом цього тижня перебувала в Києві, обговорюючи шляхи досягнення прогресу, серед варіантів - посилення військової підтримки".

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Спротив серед союзників США

Американський "мирний план" із 28 пунктів, що передбачає територіальні поступки та обмеження для українських Збройних сил, викликав значний спротив серед союзників США та американських політиків. За словами експосла США в НАТО Джуліанни Сміт: "Мене турбує, як мало зусиль було вкладено в це (мирний план, - ред.)... Це буде оголошено мертвим одразу цілою низкою людей, починаючи із самого Зеленського. Зараз він обережний, каже, що розглядає це питання, але я не бачу жодних обставин, за яких він був би готовий прийняти такий план"

НАТО незадоволене обмеженнями, які документ накладає на Альянс, а західні держави не підтримують ідею повернення Росії до G8. При цьому пропоновані від Москви кроки вважають недостатніми.

Кілька європейських лідерів уже висловилися проти плану, зокрема прем’єри Великої Британії та Греції - Кір Стармер і Кіріакос Міцотакіс. Грецький прем’єр підкреслив, що "багато пунктів, які я побачив, є досить проблематичними… Найважливішою гарантією безпеки для України є сильна українська армія".

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

допомога (9178) США (26673) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+5
Мирний план з Томагавками для ЗСУ виглядав би переконливіше, ніж просто мирний план.
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21.11.2025 13:05 Відповісти
+3
Повернуть нам ядерку і бомбардувальники які розпиляли?
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21.11.2025 13:04 Відповісти
+3
Серед умов "мірного плана" начебто є "скорочення військової допомоги США".
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21.11.2025 13:05 Відповісти
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Повернуть нам ядерку і бомбардувальники які розпиляли?
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21.11.2025 13:04 Відповісти
Серед умов "мірного плана" начебто є "скорочення військової допомоги США".
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21.11.2025 13:05 Відповісти
Мирний план з Томагавками для ЗСУ виглядав би переконливіше, ніж просто мирний план.
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21.11.2025 13:05 Відповісти
"Суттєве" це трохи більше хімарсів, бредлі та хамві? Ну так собі їх краще залиште. Бо у вас же ж війни попереду. Вам самим може не вистачити.

Барани...
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21.11.2025 13:07 Відповісти
зєлічка, передав номера рахунків, на які буде потрібно переводити дєрьмаку та йому Лічно, гонорари, за підписання ним т.з. мирного плану вітька-мітька.
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21.11.2025 13:24 Відповісти
Яке марення ! Зараз вони не оказують помочі, а коли ми капітулюєм то відразу почнуть.
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21.11.2025 13:26 Відповісти
Трамп, "грає вар'ята", - як кажуть у народі, і йому та гра вдається, бо він, напевно, і є вар'ят, якому хочеться щоб його хвалили, дарували подарки, вважали за розумного і мудрого.

"Миротворчість" Трампа дивна - примушувати жертву агресії до капітуляції, загравати з агресором, по суті грати на стороні агресора. Ганебнл, що ніби лідер&соратники такої могутньої країни як США виконують роль кардибалету у трагедії у постановці Кремля.

Примара Мюнхена38 бродить по планеті і та примара має обличчя Трампа.

Примара протоколу Будапешт нависає над Україною у обгортці гарантій.
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21.11.2025 13:59 Відповісти
"скорочення військової допомоги США"
"суттєве посилення військової підтримки"

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21.11.2025 14:38 Відповісти
Знову трамп-ХУЦПА
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21.11.2025 14:43 Відповісти
Вже один раз в рамках Будапештського меморандуму посилили, тепер хочуть знову під обіцянки армію начисто обібрати, до останнього патрона.
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21.11.2025 21:30 Відповісти
 
 