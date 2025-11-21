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Новини Мирний план США
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Ватикан про "мирний план" США: Європа має брати участь та бути почутою

У Ватикані прокоментували мирний план США

У Ватикані, коментуючи "мирний план" США, зазначили, що Європа повинна бути залученою до цього.

Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

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"Буде дуже важко знайти компроміс між вимогами однієї сторони та вимогами іншої. Тому, я уявляю, що шлях переговорів буде дуже важким", - сказав він.

За словами кардинала, "Європа повинна брати участь і бути почутою, а не залишатися виключеною", також тому, що "досі вона була активно залучена" в підтримку України.

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Питання територій

Паролін заявив, що про питання передачі територій наразі говорити зарано.

"Також тому, що це буде результатом переговорів. ... Миру буде досягнуто лише в тому випадку, якщо обидві сторони будуть задоволені компромісом, бо в кінцевому підсумку доведеться піти на компроміс", - підсумував він.

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Ватикан (169) Європа (2493)
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якщо промосковський зазвичай Ватикан проти, то план забористий.

А взагалі нічого нового - республінкаців рузкіе давно купили і отпропагандували. Маск - там же.
Вони тепер відробляють як можуть.
А "наші" які НЕ НАШІ попались на грошах і амери подумали що це їх щасливий білет
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21.11.2025 12:40 Відповісти
Миру буде досягнуто лише в тому випадку, якщо обидві сторони будуть задоволені компромісом, бо в кінцевому підсумку доведеться піти на компроміс
Компроміс - це коли рішення однаково не задовільняє обидві сторони.
Поки що з боку русні - ніяких ознак незадоволення.
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21.11.2025 12:42 Відповісти
Закрийте тоді нах богадільні під назвами ООН, ОБСЄ, Рада Європи... Офіційно визнайте, що міжнародне право перестало існувати та світ повернувся в мінімум в 19 століття через імпотенцію західної цивілізації і тепер кожен може нападати один на одного зі зміною кордонів. Тільки після цього відкривайте свій поганий рот про "територіальні компроміси"
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21.11.2025 12:42 Відповісти
Каллас вважає, що для припинення війни "потрібно, щоб українці та європейці також погодилися на ці плани".
Джерело: https://censor.net/ua/n3585994
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21.11.2025 12:47 Відповісти
Ну то беріть участь, а не ставте палиці в колеса.
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21.11.2025 12:53 Відповісти
Цей церковний хіпі непогано розуміє куди дме вітер війни, а дме він до нього під спідницю.
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21.11.2025 14:57 Відповісти
 
 