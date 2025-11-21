Ватикан про "мирний план" США: Європа має брати участь та бути почутою
У Ватикані, коментуючи "мирний план" США, зазначили, що Європа повинна бути залученою до цього.
Про це заявив державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.
"Буде дуже важко знайти компроміс між вимогами однієї сторони та вимогами іншої. Тому, я уявляю, що шлях переговорів буде дуже важким", - сказав він.
За словами кардинала, "Європа повинна брати участь і бути почутою, а не залишатися виключеною", також тому, що "досі вона була активно залучена" в підтримку України.
Питання територій
Паролін заявив, що про питання передачі територій наразі говорити зарано.
"Також тому, що це буде результатом переговорів. ... Миру буде досягнуто лише в тому випадку, якщо обидві сторони будуть задоволені компромісом, бо в кінцевому підсумку доведеться піти на компроміс", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А взагалі нічого нового - республінкаців рузкіе давно купили і отпропагандували. Маск - там же.
Вони тепер відробляють як можуть.
А "наші" які НЕ НАШІ попались на грошах і амери подумали що це їх щасливий білет
Компроміс - це коли рішення однаково не задовільняє обидві сторони.
Поки що з боку русні - ніяких ознак незадоволення.
Джерело: https://censor.net/ua/n3585994