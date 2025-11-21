США пропонують Україні 10-річні гарантії без зобов’язання на пряму військову допомогу, - WSJ
Гарантії безпеки, які США готові надати Україні у межах свого "мирного плану", розраховані на 10 років із можливістю подовження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію The Wall Street Journal.
За інформацією видання, деталі цих гарантій викладені в окремому документі, який доповнює основний перелік із 28 пунктів. У ньому йдеться про логістичну підтримку, розвідувальну допомогу та інші заходи, які США вважатимуть доречними після консультацій із союзниками.
При цьому документ не містить зобов’язання США надавати Україні пряму військову допомогу у разі нової агресії Росії. Інших подробиць щодо змісту гарантій наразі не оприлюднюють.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Гарантуємо розробляти і надавати проєкти мирних планів впродовж десяти років, із можливістю подовження.
В сьогоднішньому світі щось пообіцяти погарантувати а завтра від цього відмовитися і посміятися - що висмаркатися.
"В разі повторного нападу кацапетівки на залишки України всі члени НАТО зобов'язуються в 5-ти денний строк, але не пізніше тижня, офіційно повідомити МЗС України про схвильованість та висловити глибокі співчуття".
Тоді цей "план" буде виглядати завершеним та цілісним.
Амінь...
Давно його текст щез із сайту Держдепартаменту США, як "Будапештський меморандум"?
... читай Ізраїлю
А після обрання нового президента США гарантії випаровуються.
Причина - гарантії, надані POTUS, не мають статусу закону США, який повинен безумовно виконуватись будь-яким президентом.
Висновок: справжні гарантії США визначені діючими законами США, а не обіцянками президента.
логістичну підтримку, розвідувальну допомогу та інші заходи, які США вважатимуть доречними після консультацій із союзниками(Орбаном). Джерело: https://censor.net/ua/n3586214
Можливо .
Три , парабелуми .
..
.
клянусь Мелашкою - я дам вам парабелум .
Можливо .
Три , парабелуми .
Я продам вам парабеллум.
Змініть на свому гербі белоголового орлана на смердючего грифа.
1. Суверенітет України буде підтверджено.2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними.3. Очікується, що Росія не буде вторгатись до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися далі.4. Буде проведено діалог між Росією та НАТО за посередництва США для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутнього економічного розвитку.5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000.7. Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.10. Гарантія США.a. США отримають компенсацію за гарантію.b. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантію.c. Якщо Росія вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питаннярозглядається.12. Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, що включає, але не обмежується:a. Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.b. Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища.c. Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, для відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.d. Розвиток інфраструктури.e. Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.f. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:a. Зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та індивідуальному порядкуb. Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів з видобутку рідкісних земних металів в Арктиці, а також інших взаємовигідних корпоративних можливостей.C. Росія буде запрошена повернутися до G8.14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином: 100 мільярдів доларів заморожених російських коштів будуть інвестовані в очолювані Сполученими Штатами зусилля з відновлення та інвестування в Україну. Сполучені Штати отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть до цього 100 мільярдів доларів, щоб збільшити інвестиції, доступні для відбудови України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який буде реалізовувати спільні американо-російські проекти в областях, що будуть визначені. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильну мотивацію не повертатися до конфлікту.15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну.17. Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження ядерної зброї та контроль над нею, включаючи договір СНВ-118. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілятись порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.20. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах та в суспільстві, що сприятимуть розумінню та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упередженьa. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншинb. Обидві країни домовляються скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських ЗМІ та освітиc. Вся нацистська ідеологія та діяльність повинні бути відкинуті та заборонені21. Територіїa. Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де-факто російськими, в тому числі Сполученими Штатамиb. Херсон і Запоріжжя будуть заморожені на лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання на лінії зіткнення.c. Росія відмовляється від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами 5 регіонів.d. Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, i ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону.22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна Чорним морем.24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань:a. Всі залишені в полоні та тіла будуть обмінені за принципом «всі на всіх»b. Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітейc. Буде реалізовано програму возз'єднання сімейd. Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту25. Україна проведе вибори через 100 днів.26. Всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни та погодяться не пред'являти претензій і не вирішувати скарги в подальшому.27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.28. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди.
🤣🤣🤣
27. Ця угода буде юридично обов'язковою і феноменально успішною. Я таких уклав 100500.
Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.
🤣🤣🤣
Розроблений відомими у світі експертами: Віткоффом (давній партнер з гольфу), сином Трампа (особисто відвідав Гренландію), зятем Трампа (встановлював звʼязки між Ізраїлем та керівництвом ХАМАС).
Він реально вірить, що це найкращі найпотужніші умови в світі:
- виконати 100% вимог агресора,
- скрутити жертві руки.
- пообіцяти 10 років потужного ніх*я від штатів. Та ще й платно
Спішіть, це найкраща пропозиція!
Єсть лі у меня план😁 ? Ви спрашіваєте - єсть лі у меня план !??
Конечно же есть , аж із 28 пунктов .!!
..
Чому немає заборони виготовляти зброю? Щоб тільки могли пістолети з мисливськими рушницями виготовляти!
у Трампа епштейнгейт,
у ***** санкції сбогодні починають діяти,
Віткоф та Дмітрієв ризикують впасти у немилість у своїх божків,
Умерову треба подовше за кордоном побути, щоб на допит у НАБУ не потрапити.
У всіх свій зиск з цього фарсу - треба терміново гоняти хвилі і повище.
ЗЄрмаки погодяться бо їм ср4ти на Україну- головне гроші та влада.
Гарантії ні про що до виходу клієнта за двері.