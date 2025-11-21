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Новини Мирний план США
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Жодних оцінок "мирному плану" США не надавав, пункти не вилучали, - Умєров

Умєров запевнив, що не надавав оцінок мирному плану США

Секретар РНБО Рустем Умєров наголосив, що інформація про його "схвалення", чи "вилучення пунктів" Україною з "мирного плану" США - не відповідає реальності.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Умєров вніс зміну в один із 28 пунктів мирного плану. 

Початковий текст передбачав аудит всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна, щоб виявити можливу корупцію. Проте згодом цю вимогу було вилучено та зазначено, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".

Водночас Умєров заперечив повідомлення журналістів.

"Хочу одразу коротко уточнити. Під час відрядження до Сполучених Штатів моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу. Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", - наголосив він.

"Публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій.

Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України – суверенітет, безпека людей і справедливий мир", - підсумував секретар РНБО.

Умєров запевнив, що не надавав оцінок мирному плану США

Читайте: Москві не повідомляли про згоду України вести переговори щодо "мирного плану" Трампа, - Пєсков

Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

Також читайте: У "мирному плані" Україні пропонують гарантії безпеки за моделлю статті 5 НАТО, - Axios

Автор: 

США (26673) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+21
Крадій та вбивця українців.
Посібник ***** та Міндіча.
Мерзотник та гнида яка годуе власних дітей їжею политою кровю українців.
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21.11.2025 09:48 Відповісти
+20
Zелена істота на фото має сидіти вже в суді !...як мінумум

але ж воно як у зельоних гнид

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21.11.2025 09:49 Відповісти
+16
Вісім маєтків нерухомості в США це за які кошти ?корупціонер очолює РНБО.
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21.11.2025 09:50 Відповісти
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Чого ти прибідняєшся? - олух царя Небесного
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21.11.2025 09:48 Відповісти
Крадій та вбивця українців.
Посібник ***** та Міндіча.
Мерзотник та гнида яка годуе власних дітей їжею политою кровю українців.
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21.11.2025 09:48 Відповісти
ось звідки ноги ростуть ЗеБанда , під страхом арешту ФБР за розкрадання коштів з наклейкою банків США , таємно домовлялись з рашистами і вітькофом-рубіо , про так званий "мирний план " - капітуляцію США повідомили , що консультації були з об'їхати сторін Зеіуді краще здати українців в рабство, під геноцид орків, че сісти на довічне в тюрми США
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21.11.2025 10:04 Відповісти
о Zельоні ботоферми оговтались..методички роздали
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21.11.2025 09:50 Відповісти
спамьтє подоляцких паскуд
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21.11.2025 10:06 Відповісти
Лідери європейських країн працюють над альтернативним планом врегулювання конфлікту в Україні, який буде вигіднішим для України порівняно з пропозиціями США, - The Wall Street Journal.

За даними видання, європейські лідери сподіваються представити свій проект протягом найближчих днів.
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21.11.2025 09:48 Відповісти
Їх ще багато буде.
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21.11.2025 09:58 Відповісти
Zелена істота на фото має сидіти вже в суді !...як мінумум

але ж воно як у зельоних гнид

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21.11.2025 09:49 Відповісти
Вісім маєтків нерухомості в США це за які кошти ?корупціонер очолює РНБО.
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21.11.2025 09:50 Відповісти
Умєров - погоняло ЧЄБУРЄК!!!
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21.11.2025 09:50 Відповісти
а на плівках Міндіча яке погоняло?
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21.11.2025 09:54 Відповісти
На плівках Міндіча Рустем Умєров згадується прямо по імені та прізвищу, без використання будь-якого позивного чи кодового імені.
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21.11.2025 10:07 Відповісти
Да понятно, шо мимо проходил. У зегеварской "команды" это девиз.
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21.11.2025 09:51 Відповісти
Жодних оцінок не надавав - Бастілію не брав - від"їбіця - Умєров
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21.11.2025 09:52 Відповісти
Шо, зелені поторочі, не подобається,коли вас **********?!
Вашим же салом та по вашим єпалам!
І це ще він не Умєрцман, брата свого в Молдові не вбив і пахлаву медову на пляжах мацква-рєкі не торгував... Але ж все попереду. Бумеранг він такий: летить траєкторією чудирнацькою але завжди повертається...
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21.11.2025 09:53 Відповісти
Ги...Ги...зелена банда сразу кинулася замітати сліди по вкраденим грошам
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21.11.2025 09:53 Відповісти
Знаючи зелену владу, це можливо бути правдою! Я вже нічому не дивуюсь, що творить янелоз зі своєю зграєю крадіїв і зрадників! 🤬
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21.11.2025 09:54 Відповісти
Нема ніяких 28 пунктів миру,є лише один пункт,свинособаки уйобують з України у свої *****!!!!
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21.11.2025 10:06 Відповісти
у ЗМІ зявилася відповідь:
"Ми опрацювали запропоновані піндосами умови переможняка і склали список зустрічних умов:

1. Українська мова друга державна в штаті Вашингтон.

2. Україна не в НАТО назавжди, тут ми згідні, бо НАТО то ***** собача.

3. Америка обмежує чисельність своєї армії, скорочує мілітарні інститути та зобовʼязується не збивати рашн рокетс, коли вони ********** на Аляску.

4. Ми відмовляємось від нациської ідеології, якої в нас і не було, і починаємо неонацистську.

5. Довгострокова співпраця Америки та ДНР, пропонуємо корисні копалини поблизу Макєєвского роднічка.

Контроль за виконанням умов покладені на «Раду миру» на чолі з С.А.Бандерою.

Пічать. Підпись. Зіг хайль."
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21.11.2025 10:27 Відповісти
Немає віри басурману!
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21.11.2025 10:09 Відповісти
Умеров , виконував накази , подельника зейла -міндіча, всі антікорупціонери в один голос , підтвердили , що ледь відбили , погодження на закупівлю фуфлижних китайських , бронежелетів, які легко прострілюваються ,а цє пряма зрада і вбивство військових українців , Ермаком , цукерманів - Міндічей ,Чернишов( Шварцман)
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21.11.2025 10:14 Відповісти
Якщо капітуляція на таких ганебних умовах неминуча то треба зачищати тил від відвертих ФСБ-шникив. А семе від керівників московської "церкви".
Якщо спецслужби України це не зроблять то дуже швидко зачистять їх і не тільки їх.
Невже це важко так зрозуміти?
А головне після такого принизливого примусу жертви, повинно бути абсолютно пох на вереск різноманітних правозахисних організацій бо їх думка вже нінащо не вплине.
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21.11.2025 10:23 Відповісти
Это не "мирный план" США, а план полной капитуляции Украины, выдвинутый кремлёвским недоноском ху...лом.
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21.11.2025 10:47 Відповісти
ПОТІМ СКАЖЕ ЩО "ВИПИМШИ Я БИЛ И НЄЧЄГО НЄ ПОМНЮ"?
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21.11.2025 11:03 Відповісти
Цей представник неукраїнської влади в 2022 році в Стамбулі разом з Арахамією майже здавав Україну. Завадив Джонсон. Зараз під тиском ідіота-бабника Краснова те саме?
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21.11.2025 12:03 Відповісти
То повернули пункт про аудит? Чи всі відмовляться, а все так і залишиться?
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23.11.2025 13:43 Відповісти
перевірити цей вкид не маю можливості, але чому секретар РНБО веде перемовини й підміняє собою роботу М3С, МінОборони? Коли трапло висерся, що українська делегація все схвалила нічого не 3аважало вийти на пресконференцію й спростувати нісенітниці. що це телеграмчик як канал інформації?, якщо тільки....
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22.12.2025 20:40 Відповісти
оце "Умєров наголосив, що інформація про його "схвалення", чи "вилучення пунктів" Україною з "мирного плану" США - не відповідає реальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3586176"
треба було сказати зразу трамплу у вічі; на пресконференції, а не чекати чудовиx і вірниx питань, щодо лояльності українському народу! Але падлюка мовчало!
Висновок: який був міністр "абароні" такий і "еренбео".
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23.12.2025 23:04 Відповісти
 
 