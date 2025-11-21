Жодних оцінок "мирному плану" США не надавав, пункти не вилучали, - Умєров

Секретар РНБО Рустем Умєров наголосив, що інформація про його "схвалення", чи "вилучення пунктів" Україною з "мирного плану" США - не відповідає реальності.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Умєров вніс зміну в один із 28 пунктів мирного плану.

Початковий текст передбачав аудит всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна, щоб виявити можливу корупцію. Проте згодом цю вимогу було вилучено та зазначено, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".

Водночас Умєров заперечив повідомлення журналістів.

"Хочу одразу коротко уточнити. Під час відрядження до Сполучених Штатів моя задача була технічною – організація зустрічей і підготовка діалогу. Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі", - наголосив він.

"Публікації у ЗМІ про нібито "погодження" чи "вилучення пунктів" не мають нічого спільного з реальністю. Це приклади неперевіреної інформації, яка виникла поза контекстом консультацій.



Ми виважено опрацьовуємо пропозиції партнерів у межах незмінних принципів України – суверенітет, безпека людей і справедливий мир", - підсумував секретар РНБО.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Ввечері 20 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона надала свої пропозиції, щоб закінчити війну.

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